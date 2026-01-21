Varhan palveluverkko uudistuu vaiheittain
Varhan palveluverkkoa on uudistettu hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen vaiheittain. Vuonna 2025 toimipaikkauudistuksia tehtiin niin sote-palveluiden, Tyks-sairaalapalvelujen, ikääntyneiden palvelujen ja pelastuspalvelujen sijainteihin sekä aukioloaikoihin.
– Uudistamme palveluverkkoamme vaiheittain. Valmistelu perustuu siihen, miten pystymme tarjoamaan asukkaille sujuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa palvelua, hoitoa sekä arjen turvallisuutta käytössämme olevilla rajallisilla resursseilla, sanoo strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo.
Jo tehdyt uudistukset liittyvät aluehallituksen syksyllä 2024 päättämään (10.9.2024) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelmaan, joka laadittiin vuosille 2024–2026. Uudistuksia on ajoitettu kiinteistöjen vuokrasopimusten, tarvittavien muutostöiden valmistumisen ja uusien yksiköiden valmistumisen mukaisesti. Myös hallinnollisten tilojen käyttöä on arvioitu ja tehostettu vuoden 2025 aikana.
Nyt alkaneen vuoden aikana päätöksenteossa edistetään jo tulevia suunnitelmia: Varhan strategia ja palvelustrategia päivitetään alkuvuodesta sekä siihen liittyen laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluverkkosuunnitelma. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden palveluverkkoa ohjaavat palvelutasopäätökset sekä pelastus- ja ensihoitoasemaverkon tavoitteet valmistellaan erikseen. Myös niiden on tarkoitus edetä päätöksenteossa tämän vuoden aikana.
Lisäksi tavoitteenamme on arvioida asiakkaidemme palvelujen sekä hoidon tarve sujuvasti ja oikea-aikaisesti niin, että palvelut ovat aina tarkoituksenmukaisen vaikuttavia.
Digitaalisia palveluja sekä tiheä toimipisteverkko
Varha haluaa vastata asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja tarjoaa fyysisten toimipaikkojen palveluiden rinnalla enenevästi myös digitaalisia palveluja. Varha-sovelluksen palvelut ovat laajentuneet vuoden 2025 aikana merkittävästi, ja sovelluksen rekisteröityjä käyttäjiä oli vuoden 2025 päättyessä yli 130 000. Chatit ovat olleet suosituimpia sovelluksen palveluja. Viime syksystä alkaen sovelluksessa on päässyt varaamaan suoraan influenssa- ja koronarokotusaikoja. Asiakas voi varata ajan myös ehkäisy- tai lastenneuvolaan. Lisätiedot: https://www.varha.fi/varha-sovellus
Varhan toimipisteiden verkko on hyvinvointialueiden tiheimpiä. Esimerkiksi 97 prosenttia alueen asukkaista saa suun terveydenhuollon palveluja korkeintaan 20 minuutin ajomatkan sisällä.
Kiinteän toimipaikkaverkon ohella tarjotaan yksittäisiä tiettyjä palveluja myös liikkuvina, kun ne parantavat palvelujen saavutettavuutta. Esimerkiksi koululaisten suun terveystarkastuksia tehdään liikuteltavissa, ns. pop-up-hammashoitoyksiköissä kouluilla.
Loimaan (syksy 2024 alkaen), Turun ja Salon alueella (syksy 2025 alkaen) toimintansa on aloittanut Tyks Akuutin Liikkuva päivystys -yksikkö. Näillä alueilla liikkuva päivystys on hoitanut jo Varhan palveluiden piirissä olevien asiakkaiden äkillisiä tilanteita suoraan potilaan luona. Lisätietoa liikkuvan päivystysyksikön toiminnasta some-julkaisussamme
Sote-keskukset, -asemat ja -pisteet Varhan alueella
Vuoden 2026 alussa Varsinais-Suomessa palvelee 44 sote-keskusta, -asemaa ja -pistettä. Helmikuussa määrä nousee 45:een, kun Nousiaisissa avautuu sairaanhoitajan vastaanotto.
Neuvolapalvelut ensi vuoden alussa jälleen Nousiaisissa – ajanvarauksella toimiva hoitajavastaanotto samoihin tiloihin | Varha
Näistä seitsemän on laajan palvelun sote-keskuksia suurimmissa väestökeskittymissä Turussa (Mäntymäki, ja Keskusta), Loimaalla, Salossa, Uudessakaupungissa ja Kaarinassa. Vuonna 2027 valmistuu Turun Kaskenmäen kaksikielinen sote-keskus.
Keskisuurissa taajamissa sijaitsee 16 sote-asemaa. Jokaisessa alueemme kunnassa on vähintään sote-palveluita tarjoava piste.
Esimerkiksi Salon alueella palvelevat Salon pääterveysaseman ja Läntisen aseman ohella Someron sote-asema, Perniön, Halikon, Suomusjärven ja Kiskon sote-pisteet. Lisäksi Kuusjoen sote-piste (myös neuvola) jatkaa toistaiseksi toimintaansa Kuusjoella.
Tyks-laboratoriot palvelevat suurimmaksi osaksi aiempaan tapaan, esimerkiksi useimpien sote-pisteiden yhteydessä. Näin esimerkiksi Marttilassa, Koskella, Oripäässä, Tarvasjoella, Aurassa, Sauvossa, Perniössä, Taivassalossa ja Vehmaalla. Alastarolla laboratorio muuttaa sote-pisteen ohella nykyisen terveyskeskuksen rakennuksesta Ilolakotiin muutostöiden valmistuttua kevään 2026 aikana. Noin 77 prosentilla alueen väestöstä lähin laboratorion toimipiste sijaitsee alle 10 minuutin matkan päässä.
Perustason sairaalaosastoja monessa kunnassa
Varhan alueella perustason sairaalaosastoja toimii Turun lisäksi Kemiönsaarella, Paraisilla, Salossa, Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Paimiossa, Laitilassa, Naantalissa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.
Tyksin perustason sairaalaosastoihin on tehty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan (esimerkiksi Someron sairaalaosaston siirtyi Saloon vuoden 2026 alussa) sekä palveluverkkoon liittyviä muutoksia (esimerkiksi Maskun vuodeosasto siirtyi Raisioon ja Naantaliin vuonna 2024). Tarkemmat tiedot: Perustason vuodeosastojen palveluverkko | Varha
Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitetty monin tavoin
Varha aloitti keväällä 2025 omana toimintana katkaisu- ja selviämishoitoa, päihde- ja riippuvuusavohoitoa sekä avo- ja laitosmuotoista päihdekuntoutusta Turun Mäntymäessä. Uuteenkaupunkiin avattiin marraskuussa Varsinais-Suomen ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon päihdepalveluiden yhteinen neuvontapiste, jossa päihteitä käyttävä asiakas voi yhdellä käynnillä keskustella niin kehon kuin mielen terveyteen tai esimerkiksi toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä.
Lisäksi Turun Mäntymäkeen avautui marraskuussa päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo, jonka uusiin tiloihin muuttivat Turun päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö, jotka aiemmin sijaitsivat eri puolilla Turkua.
Yhteenvetona:
- Sote-keskuksia, -asemia ja -pisteitä 44
- Suun terveydenhuollon pisteitä 49
- Äitiys- ja lastenneuvoloita yli 60
- Avohoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköitä 17
- Laboratoriopalveluita 33 toimipisteessä (Kun Runosmäen laboratorio avautuu helmikuussa 2026)
- Perustason sairaalaosastoja 12 eri kunnassa
Lisätiedot:
- Terveysasemien yhteystiedot Varhan terveysasemat | Varha
- Suun terveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot Suun terveydenhuolto | Varha
- Tarkemmat tiedot laboratorioiden ajanvarauksesta, aukioloajoista ja yhteystiedoista: Laboratorion ajanvaraus ja neuvonta | Tyks
Vammaispalveluissa palvelujen laatu kehittämisen keskiössä
Vammaispalvelujen asumispalveluissa tapahtuu tulevina vuosina vain vähän muutoksia. Yksi uusi yksikkö on avattu, kun Paimioon avautui syksyllä 2025 uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö ja Piikkiöön valmistuu kesällä 2026 toinen uusi yhteisöllisen asumisen yksikkö. Uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö valmistui Paimioon | Varha
Uusia ympärivuorokautisen hoidon ja asumispalveluiden yksikköjä kehitetään niin, että palveluiden laatu, turvallisuus ja kielelliset oikeudet voidaan turvata kustannustehokkaasti. Tavoitteena on, että yksiköissä on 12-15 asukaspaikkaa.
Ikääntyneiden palveluissa palvelutarve muutosten taustalla
Ikääntyvien asiakkaiden palvelutarpeet määrittävät palveluverkon laajuuden. Kotona asumista tuetaan omaishoitoa kehittämällä sekä tarjoamalla kuntoutuspalveluja, turvateknologiaa ja kotien muutostöitä. Digi- ja etäpalveluita ja sensoriteknologiaa on lisätty niin, että asiakkaiden kohtaamiselle jää enemmän aikaa.
Varhan alueelle on perustettu vuosina 2024 - 2025 kahdeksan uutta kuntouttavaa arviointiyksikköä palvelemaan koko alueen ikääntyneitä. Vuoden 2024 lopussa kuntouttavan arviointiyksikön paikkoja oli 129 ja vuonna 2025 paikkoja avattiin mm. Halikkoon ja Lietoon niin, että niitä oli viime vuoden lopussa 192. Tänä vuonna paikkoja avataan Loimaalle ja Lietoon niin, että niitä on vuoden päättyessä 272. Ikääntyneiden kuntoutus ja arviointi | Varha
Varhan uudet ikääntyneiden asumispalveluyksiköt suunnitellaan vähintään 40 asukkaan hybridiyksiköiksi, jotka tukevat palvelun jatkuvuutta asiakkaan palvelutarpeen kasvaessa.
Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen on yleistynyt kuluvan vuoden aikana Varhan alueella ja sen osuutta pyritään edelleen kasvattamaan. Tärkeässä osassa asukkaiden arkea on sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta, jota voi järjestää yksikön henkilökunta tai ulkopuoliset toimijat, kuten vapaaehtoiset ja järjestöt.
Uusista yksiköistä Loimaan Kuukanpelto avautui lokakuussa 2025. Yksikkö korvasi Alastaron Ilolakodin tilat sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen palvelut. Loimaan uusi ikääntyneiden asumisyksikkö on valmistunut | Varha
Sote-palvelujen ja ikääntyneiden palvelujen palveluverkkopäätökseen perustuvat muutokset toimipisteissä kunnittain: Muutokset toimipaikoissa | Varha
Lisätiedot tulevasta palveluverkkosuunnitelmasta Antti Parpo ja toimeenpanosta Laura Saurama, muuten palveluverkkoon liittyen tulosaluejohtajat:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
Laura SauramaKonsernipalvelujohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 632 9901laura.saurama@varha.fi
Mikko PakarinenTulosaluejohtaja, sote-palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 512 9270mikko.pakarinen@varha.fi
Mikko PietiläTulosaluejohtaja, Tyks-sairaalapalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 515 0615mikko.pietila@varha.fi
Eeva-Sirkku PöyhönenTulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 538 2101eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Den politiska behandlingen av Varhas strategiuppdatering inleds21.1.2026 15:10:31 EET | Pressmeddelande
I beredningen av strategin och servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) övergår man till skedet för politisk behandling.
Varhan strategiapäivityksen poliittinen käsittely alkaa21.1.2026 15:10:31 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) strategian ja palvelustrategian valmistelussa siirrytään poliittisen käsittelyn vaiheeseen.
Identifieringen förbättras och behandlingen utvecklas av tumörer i huvudet och halsen21.1.2026 10:40:00 EET | Pressmeddelande
Prevalensen av cancrar på slemhinnorna i huvud- och halsområdet har ökat, men med avancerade behandlingsmetoder kan största delen av de som insjuknat återvända till arbetslivet. En ny undersökning preciserar identifieringen av sjukdom, med hjälp av vilken en del av patienterna slipper tunga adjuvanta behandlingar.
Pään ja kaulan syöpien tunnistus paranee ja hoito kehittyy21.1.2026 10:40:00 EET | Tiedote
Pään ja kaulan alueen limakalvojen syöpien esiintyvyys lisääntyy, mutta kehittyneillä hoitokeinoilla suuri osa sairastuneita voi palata työelämään. Uusi tutkimus tarkentaa taudin tunnistamista, minkä avulla osa potilaista säästyisi raskailta liitännäishoidoilta.
Huijausviestejä Varhan asiakas- ja palveluohjaus Soihdun nimissä20.1.2026 11:33:08 EET | Tiedote
Varhan asiakas- ja palveluohjaus Soihdun nimissä on lähetetty sähköposteja ihmisille Varhan alueella. Sähköpostin aiheena on ajanvaraus lastensuojeluselvitykseen. Sähköpostissa on ollut mukana myös linkki. Linkkiä ei tule klikata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme