Varhan palveluverkko uudistuu vaiheittain

– Uudistamme palveluverkkoamme vaiheittain. Valmistelu perustuu siihen, miten pystymme tarjoamaan asukkaille sujuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa palvelua, hoitoa sekä arjen turvallisuutta käytössämme olevilla rajallisilla resursseilla, sanoo strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo.

Jo tehdyt uudistukset liittyvät aluehallituksen syksyllä 2024 päättämään (10.9.2024) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelmaan, joka laadittiin vuosille 2024–2026. Uudistuksia on ajoitettu kiinteistöjen vuokrasopimusten, tarvittavien muutostöiden valmistumisen ja uusien yksiköiden valmistumisen mukaisesti. Myös hallinnollisten tilojen käyttöä on arvioitu ja tehostettu vuoden 2025 aikana.

Nyt alkaneen vuoden aikana päätöksenteossa edistetään jo tulevia suunnitelmia: Varhan strategia ja palvelustrategia päivitetään alkuvuodesta sekä siihen liittyen laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluverkkosuunnitelma. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden palveluverkkoa ohjaavat palvelutasopäätökset sekä pelastus- ja ensihoitoasemaverkon tavoitteet valmistellaan erikseen. Myös niiden on tarkoitus edetä päätöksenteossa tämän vuoden aikana.

Lisäksi tavoitteenamme on arvioida asiakkaidemme palvelujen sekä hoidon tarve sujuvasti ja oikea-aikaisesti niin, että palvelut ovat aina tarkoituksenmukaisen vaikuttavia.

Digitaalisia palveluja sekä tiheä toimipisteverkko

Varha haluaa vastata asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja tarjoaa fyysisten toimipaikkojen palveluiden rinnalla enenevästi myös digitaalisia palveluja. Varha-sovelluksen palvelut ovat laajentuneet vuoden 2025 aikana merkittävästi, ja sovelluksen rekisteröityjä käyttäjiä oli vuoden 2025 päättyessä yli 130 000. Chatit ovat olleet suosituimpia sovelluksen palveluja. Viime syksystä alkaen sovelluksessa on päässyt varaamaan suoraan influenssa- ja koronarokotusaikoja. Asiakas voi varata ajan myös ehkäisy- tai lastenneuvolaan. Lisätiedot: https://www.varha.fi/varha-sovellus

Varhan toimipisteiden verkko on hyvinvointialueiden tiheimpiä. Esimerkiksi 97 prosenttia alueen asukkaista saa suun terveydenhuollon palveluja korkeintaan 20 minuutin ajomatkan sisällä.

Kiinteän toimipaikkaverkon ohella tarjotaan yksittäisiä tiettyjä palveluja myös liikkuvina, kun ne parantavat palvelujen saavutettavuutta. Esimerkiksi koululaisten suun terveystarkastuksia tehdään liikuteltavissa, ns. pop-up-hammashoitoyksiköissä kouluilla.

Loimaan (syksy 2024 alkaen), Turun ja Salon alueella (syksy 2025 alkaen) toimintansa on aloittanut Tyks Akuutin Liikkuva päivystys -yksikkö. Näillä alueilla liikkuva päivystys on hoitanut jo Varhan palveluiden piirissä olevien asiakkaiden äkillisiä tilanteita suoraan potilaan luona. Lisätietoa liikkuvan päivystysyksikön toiminnasta some-julkaisussamme

Sote-keskukset, -asemat ja -pisteet Varhan alueella

Vuoden 2026 alussa Varsinais-Suomessa palvelee 44 sote-keskusta, -asemaa ja -pistettä. Helmikuussa määrä nousee 45:een, kun Nousiaisissa avautuu sairaanhoitajan vastaanotto.

Näistä seitsemän on laajan palvelun sote-keskuksia suurimmissa väestökeskittymissä Turussa (Mäntymäki, ja Keskusta), Loimaalla, Salossa, Uudessakaupungissa ja Kaarinassa. Vuonna 2027 valmistuu Turun Kaskenmäen kaksikielinen sote-keskus.

Keskisuurissa taajamissa sijaitsee 16 sote-asemaa. Jokaisessa alueemme kunnassa on vähintään sote-palveluita tarjoava piste.

Esimerkiksi Salon alueella palvelevat Salon pääterveysaseman ja Läntisen aseman ohella Someron sote-asema, Perniön, Halikon, Suomusjärven ja Kiskon sote-pisteet. Lisäksi Kuusjoen sote-piste (myös neuvola) jatkaa toistaiseksi toimintaansa Kuusjoella.

Tyks-laboratoriot palvelevat suurimmaksi osaksi aiempaan tapaan, esimerkiksi useimpien sote-pisteiden yhteydessä. Näin esimerkiksi Marttilassa, Koskella, Oripäässä, Tarvasjoella, Aurassa, Sauvossa, Perniössä, Taivassalossa ja Vehmaalla. Alastarolla laboratorio muuttaa sote-pisteen ohella nykyisen terveyskeskuksen rakennuksesta Ilolakotiin muutostöiden valmistuttua kevään 2026 aikana. Noin 77 prosentilla alueen väestöstä lähin laboratorion toimipiste sijaitsee alle 10 minuutin matkan päässä.

Perustason sairaalaosastoja monessa kunnassa

Varhan alueella perustason sairaalaosastoja toimii Turun lisäksi Kemiönsaarella, Paraisilla, Salossa, Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Paimiossa, Laitilassa, Naantalissa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.

Tyksin perustason sairaalaosastoihin on tehty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan (esimerkiksi Someron sairaalaosaston siirtyi Saloon vuoden 2026 alussa) sekä palveluverkkoon liittyviä muutoksia (esimerkiksi Maskun vuodeosasto siirtyi Raisioon ja Naantaliin vuonna 2024). Tarkemmat tiedot: Perustason vuodeosastojen palveluverkko | Varha

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitetty monin tavoin

Varha aloitti keväällä 2025 omana toimintana katkaisu- ja selviämishoitoa, päihde- ja riippuvuusavohoitoa sekä avo- ja laitosmuotoista päihdekuntoutusta Turun Mäntymäessä. Uuteenkaupunkiin avattiin marraskuussa Varsinais-Suomen ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon päihdepalveluiden yhteinen neuvontapiste, jossa päihteitä käyttävä asiakas voi yhdellä käynnillä keskustella niin kehon kuin mielen terveyteen tai esimerkiksi toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä.

Lisäksi Turun Mäntymäkeen avautui marraskuussa päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo, jonka uusiin tiloihin muuttivat Turun päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö, jotka aiemmin sijaitsivat eri puolilla Turkua.

Yhteenvetona:

Sote-keskuksia, -asemia ja -pisteitä 44

Suun terveydenhuollon pisteitä 49

Äitiys- ja lastenneuvoloita yli 60

Avohoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköitä 17

Laboratoriopalveluita 33 toimipisteessä (Kun Runosmäen laboratorio avautuu helmikuussa 2026)

Perustason sairaalaosastoja 12 eri kunnassa



Vammaispalveluissa palvelujen laatu kehittämisen keskiössä

Vammaispalvelujen asumispalveluissa tapahtuu tulevina vuosina vain vähän muutoksia. Yksi uusi yksikkö on avattu, kun Paimioon avautui syksyllä 2025 uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö ja Piikkiöön valmistuu kesällä 2026 toinen uusi yhteisöllisen asumisen yksikkö. Uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö valmistui Paimioon | Varha

Uusia ympärivuorokautisen hoidon ja asumispalveluiden yksikköjä kehitetään niin, että palveluiden laatu, turvallisuus ja kielelliset oikeudet voidaan turvata kustannustehokkaasti. Tavoitteena on, että yksiköissä on 12-15 asukaspaikkaa.

Ikääntyneiden palveluissa palvelutarve muutosten taustalla

Ikääntyvien asiakkaiden palvelutarpeet määrittävät palveluverkon laajuuden. Kotona asumista tuetaan omaishoitoa kehittämällä sekä tarjoamalla kuntoutuspalveluja, turvateknologiaa ja kotien muutostöitä. Digi- ja etäpalveluita ja sensoriteknologiaa on lisätty niin, että asiakkaiden kohtaamiselle jää enemmän aikaa.

Varhan alueelle on perustettu vuosina 2024 - 2025 kahdeksan uutta kuntouttavaa arviointiyksikköä palvelemaan koko alueen ikääntyneitä. Vuoden 2024 lopussa kuntouttavan arviointiyksikön paikkoja oli 129 ja vuonna 2025 paikkoja avattiin mm. Halikkoon ja Lietoon niin, että niitä oli viime vuoden lopussa 192. Tänä vuonna paikkoja avataan Loimaalle ja Lietoon niin, että niitä on vuoden päättyessä 272. Ikääntyneiden kuntoutus ja arviointi | Varha

Varhan uudet ikääntyneiden asumispalveluyksiköt suunnitellaan vähintään 40 asukkaan hybridiyksiköiksi, jotka tukevat palvelun jatkuvuutta asiakkaan palvelutarpeen kasvaessa.

Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen on yleistynyt kuluvan vuoden aikana Varhan alueella ja sen osuutta pyritään edelleen kasvattamaan. Tärkeässä osassa asukkaiden arkea on sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta, jota voi järjestää yksikön henkilökunta tai ulkopuoliset toimijat, kuten vapaaehtoiset ja järjestöt.

Uusista yksiköistä Loimaan Kuukanpelto avautui lokakuussa 2025. Yksikkö korvasi Alastaron Ilolakodin tilat sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen palvelut. Loimaan uusi ikääntyneiden asumisyksikkö on valmistunut | Varha

Sote-palvelujen ja ikääntyneiden palvelujen palveluverkkopäätökseen perustuvat muutokset toimipisteissä kunnittain: Muutokset toimipaikoissa | Varha

Lisätiedot tulevasta palveluverkkosuunnitelmasta Antti Parpo ja toimeenpanosta Laura Saurama, muuten palveluverkkoon liittyen tulosaluejohtajat: