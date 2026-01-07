Näin HSL:n joukkoliikenne kulkee vuosina 2026–2027: Työmaat vaikuttavat etenkin raideliikenteeseen, Kruunusillat avautuu
Työmaat ja uusien yhteyksien valmistuminen vaikuttavat joukkoliikenteeseen Helsingin seudulla vuosina 2026–2027. Helsingin ratikkaverkko laajenee alkuvuodesta 2027 Laajasaloon, kun Kruunusillat avautuu liikenteelle. Kesällä 2026 etenkin lähijunaliikenteessä on runsaasti poikkeuksia. Bussiliikenteeseen taas tehdään joitain kohdennettuja muutoksia. Muun muassa nämä asiat sisältyvät HSL:n liikennöintisuunnitelmaan, jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona.
Liikennöintisuunnitelma kokoaa yhteen kaikki Helsingin seudun joukkoliikenteeseen suunnitellut muutokset. Suunnittelukausi yltää vuodesta 2026 kesäliikenteen alkuun vuonna 2027. Liikennöintisuunnitelma julkaistaan vuosittain.
Liikennöintisuunnitelmassa merkittävin uudistus on Laajasalon raitioliikenteen käynnistyminen. Linjat 11 (Pasila–Kalasatama–Kruunuvuorenranta) ja 12 (Rautatientori–Hakaniemi–Yliskylä) aloittavat liikenteessä alkuvuodesta 2027 Kruunusiltojen valmistuttua. Raitioliikenteen käynnistyessä myös Laajasalon bussilinjasto uudistuu.
Edellisten vuosien tapaan työmaat vaikuttavat edelleen merkittävästi liikkumiseen. Vuonna 2026 korostuvat poikkeukset lähijunien liikenteessä. Kaikkein merkittävin poikkeus on 1.6.–9.8., kun junaliikenne katkeaa Kehäradalla kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemien peruskorjausten takia.
Lisäksi Leppävaaran länsipuolisessa junaliikenteessä on viiden viikon katko keskikesällä ja lisäksi yksittäisiä viikonloppukatkoja. Tikkurilan suunnan lähijunaliikenne harvenee kesän ajaksi Puistolan ja Tapanilan asemien peruskorjausten takia.
Myös Mäkelänkadun peruskorjaus ja Vantaan ratikan rakentaminen vaikuttavat joukkoliikenteeseen.
Bussiliikenteeseen teemme kohdennettuja muutoksia, joilla pyrimme parantamaan linjastomme kustannustehokkuutta. Suuri osa muutoksista koskee esimerkiksi koulujen lomakausien ja hiljaisempien vuorokaudenaikojen liikennettä. Operoinnista saatavat säästöt ovat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.
Tutustu liikennöintisuunnitelmaan kokonaisuudessaan HSL:n verkkosivuilla
Yhteyshenkilöt
Tero Mertanensuunnitteluyksikön päällikköPuh:0405741091tero.mertanen@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
