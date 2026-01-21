Tutkintapyyntö poliisille mahdollisista väärinkäytöksistä asumisyksikössä
Pohjanmaan hyvinvointialue on tehnyt poliisille tutkintapyynnön mahdollisesta asiakkaiden rahojen väärinkäytöstä Kotilinna-asumisyksikössä Pietarsaaressa.
Tutkintapyynnössä pyydetään poliisia selvittämään, onko asiakkaiden pankkitileiltä nostettu sovittua suurempia summia ja onko asiakkaiden kauppakäyntien yhteydessä tehty muita kuin asiakkaan käyttöön tulevia ostoksia. Epäselvyydet rahan käytössä huomasi yksikön henkilökunnan jäsen, minkä jälkeen tapahtumia on tarkasteltu 2025 ajalta. Hyvinvointialueen oman selvityksen mukaan epäselvyyksiä on yhteensä noin 5000 euron edestä vuonna 2025.
Kotilinnassa asuu 14 aikuista henkilöä, jotka tarvitsevat tukea asumiseen. Pääsääntöisesti asiakkaat säilyttävät rahojaan itse, mutta sovitusti rahoja voidaan säilyttää asiakkaan puolesta. Asiakkaiden rahan käytön ja seurannan rutiineja on nyt yksikössä muutettu.
Hyvinvointialue on jättänyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Asukkaita ja heidän omaisiaan ja edunvalvojiaan on tiedotettu asiasta.
Yhteyshenkilöt
Tiina Peltokorpi-Heikkiläpäällikkö, vammaispalvelut, asuminen ja päiväaikainen toimintaPuh:0405131774tiina.peltokorpi-heikkila@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
