UMK26: Houstonista Helsinkiin – miljoonien seuraama tanssitähti Chachi rakentaa nyt uutta alkua UMK:ssa

CHACHI, oikealta nimeltään Chachi Hildén, kuvailee itseään meksikolais-amerikkalaiseksi perheihmiseksi ja esiintyjäksi, joka on elänyt koko elämänsä musiikin ja tanssin keskellä.

Chachi syntyi Houstonissa, Teksasissa ja oli perheen viidestä lapsesta nuorin. Vaikean lapsuuden pelasti 4-vuotiaana aloitettu tanssiharrastus.

“Kasvoin lapsuuteni ja teinivuoteni sellaisessa paikassa, jossa olin suurimman osan ajasta peloissani ja hukassa. Mutta tanssi piti minut järjissäni. Sen kautta pystyin sanomaan kaiken ilman sanoja”, Chachi kertoo.

Yhdeksänvuotiaana baletti vaihtui hiphoppiin. Musiikkikanava MTV:llä esiintynyt Michael Jackson ja R&B tekivät nuoreen Chachiin vaikutuksen.

“Sanoin äidille, etten halua enää tanssia balettia ja aloitin hiphopin. Ekalla tunnilla itkin, koska se oli niin kaukana siitä, kuka olin. Jokin veti kuitenkin aina takaisin.”

Chachi sanoo suoraan, että hiphop ja tanssi pelastivat hänen henkensä.

Lapsesta somen silmätikuksi

Chachin ura räjähti käyntiin teini-iässä. Hän oli 15-vuotias, kun päätyi mukaan tanssiohjelmaan America’s Best Dance Crew. Kyseessä oli ensimmäinen kausi, johon alaikäiset saivat osallistua. Tiimi voitti koko kilpailun, ja Chachista tuli kilpailun nuorin voittaja.

“Kaikki tapahtui yhtä aikaa ja niin nopeasti, että tuntui kuin joku olisi painanut pikakelausta: valtava suosio ja samaan aikaan olin se pelokas tyttö, joka piiloutui kaappiin. Sitä oli hankala prosessoida.”

Julkisuus toi mukanaan myös lieveilmiöitä. Chachi kertoo kasvaneensa internetin ja somen silmien alla 12-vuotiaasta lähtien.

“Ihmiset huomasivat nopeasti, että minulla oli perheongelmia ja että lähdin kotoa. Monet ajattelivat, että hylkäsin perheeni, kun suosio kasvoi. Annoin ihmisten haukkua ja levittää minusta valheita, koska en yksinkertaisesti ollut valmis kertomaan tarinaani. Jos jollain on aikaa purkaa pahaa oloaan nettiin, se kertoo enemmän heistä kuin minusta.

Chachi alkoi itse opettaa tanssia jo 12-vuotiaana. Hänen mentorinsa pyysi häntä sijaiseksi tunnille, ja siitä tuli alku tiiviille kansainväliselle opetus- ja esiintymisuralle.

“Olin joka päivä tunneilla koulun jälkeen. Tein läksyt autossa ja tanssin, kunnes nukahdin.”

2010-luvun puolivälissä ura laajeni myös TV:hen ja näyttelemiseen. Hänellä oli oma realitysarja Chachi’s World ja rooleja eri tuotannoissa.

Musiikki on kulkenut Chachin mukana koko ajan: lapsuuden pianotunneista 7-vuotiaana aloitettuun musan ohjelmointiin ja teiniajan artistikokeiluihin.

Silti oma artistius pelotti vuosikausia. Chachi kuvaa nuoruuden musiikkikokeiluja epäautenttisiksi, koska ympärillä oli liikaa toisten odotuksia.

“Minua mikromanageroitiin: mitä sanon, mitä puen, mitä syön.”

Vuoren huipulta löytyi rakkaus

Vuonna 2017 Chachin elämä muuttui äkisti. Hän oli Perussa kuvaamassa Ultimate Expedition -sarjaa ja kiipeämässä yli viiden kilometrin korkuiselle Ishinca-vuorelle.

Ishincan huiputtaminen oli Chachille paljon enemmän kuin fyysinen suoritus. Hän kertoo saaneensa vuorelta rohkeutta ja uudenlaista itsevarmuutta.

“Aloin nousta myös omien, henkisten vuorten yli.”

Vuoren päällä Chachi löysi myös rakkauden. Mukana oli nimittäin myös Duudsoneista tunnettu Jukka Hildén.

Chachi kertoo, että Jukan poikkeuksellinen lempeys ja valoisa olemus vetivät häntä puoleensa.

“Jukka sai minut uskomaan jälleen siihen, että maailmassa on hyviä ihmisiä.”

Rakkaus johti muuttoon toiselle puolelle maailmaa. Ensi kertaa hän tunsi löytäneensä paikan, jota voi rehellisesti kutsua kodiksi.

“Suomessa tunnen olevani eniten kotonani. Turvallisuus, lapset kävelemässä yksin kouluun, luonto, puhdas ilma ja kaikki se, mitä täällä pidetään itsestään selvänä, oli minulle kuin ihme.”

Chachi kertoo omaksuneensa suomalaisen arjen niin syvästi, että pitää itseään suomalaisena.

“Olen suomalais-meksikolainen amerikkalainen. En ole syntynyt täällä eikä suomen kieleni ole täydellistä, mutta olen muilta osin täysin kotoutunut suomalaiseen kulttuuriin. Minulla on suomalaiset lapset, suomalainen mies ja kaiken lisäksi vietän pullaperjantaita.”

Resepti uuteen alkuun

Chachi laittoi perheen ja äitiyden vuosiksi etusijalle. Vuonna 2020 Chachi päätti kuitenkin osallistua Masked Singer Suomi -ohjelmaan.

“Maskin takaa pystyin täydellisesti testaamaan, miltä tuntuu laulaa ja miten ihmiset ottavat ääneni vastaan.”

Ohjelma johti vuonna 2023 solmittuun levytyssopimukseen, mutta perhe-elämä vei edelleen suurimman osan ajasta.

UMK on ollut laulaja-tanssijan mielessä jo vuosia.

“Nyt palaset ovat paikallaan: en ole enää peloissani. Olen innoissani. Tämä on täydellinen tapa lanseerata minut artistina suomalaisille ja uudelle kotimaalleni.”

Cherry Cake syntyi Chachin, biisintekijä Johannes “Kiro” Naukkarisen ja Linnea Debin yhteisvoimin.

“Tarkoitus oli tehdä hyvä biisi. Biisin valmistuttua tajusimme, että tämä sopisi täydellisesti UMK:hon.”

Kappaleen nimi voi hämätä, ja siksi myös video ja esitys rakentuvat yllätyksen varaan.

“Kun kuulet nimen ”Cherry Cake”, odotat ehkä jotain söpöä keittiömeininkiä ja Katy Perry -kuppikakku-rintaliivejä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kappale on bilebiisi, jossa on yllättävä ja leikkisä fiilis. Musiikkivideo on visuaalisesti eeppinen ja nojaa vahvasti vahvuuksiini tanssijana.”

Biisin ydin on Chachin mukaan oman itsensä hyväksymisestä ja sääntöjen heittämisessä roskiin.

“Haluan olla oma itseni ja kannustaa ihmisiä samaan.”

Jos UMK-voitto ja euroviisupaikka tulisi, sen merkitys olisi Chachille valtava.

“Olen niin ylpeä siitä, että saan kutsua Suomea kodiksi. Haluan antaa Suomelle takaisin sen, mitä se on antanut minulle. Tekisin kaikkeni, että Suomi olisi yhtä ylpeä minusta, kuin minä olen siitä.”

UMK-ammattituomaristo kommentoi: “Cherry Cake on tämän karismaattisen artistin ensimmäinen julkaisu. Huikea tanssibängeri, joka varmasti villitsee klubien tanssilattioita ympäri maailmaa tänä vuonna. Napakan biitin keskellä on kuitenkin tyylikäs ja erittäin musikaalinen sävellys, jossa laulajan ääni pääsee hyvin oikeuksiinsa. Biisin keskellä oleva dance-break tulee varmasti olemaan iso momentti UMK-show’ssa ja odotamme innolla minkälainen kokonaisuus kappaleen ympärille rakentuu.”

Kuuntele ja katsele Cherry Cake:

CHACHIn UMK-kappale ja musiikkivideo löytyy nyt Yle Areenasta ja YouTubesta sekä Spotifysta ja muista musiikin suoratoistopalveluista. Areena-videot ovat vapaasti upotettavissa mille tahansa nettisivuille. Upotuskoodin saat viemällä hiiren videon päälle ja klikkaamalla "Jaa".

CHACHI – Cherry Cake:

Biisintekijät: Johannes Naukkarinen, Linnea Deb, Chachi

Nelli Kenttä

Katso myös biisin tarina -video.

UMK26-show ja -tapahtuma 28. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28.2.2026 Tampereen Nokia Arenan UMK26-show’ssa. Suora lähetys UMK:sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

Medialle: akkreditoidu nyt UMK26-mediapäivään

Akkreditoituminen UMK26-mediapäivään on nyt käynnissä. Lue ohjelmasta ja akkreditoitu päivään.

Materiaalia medialle:

UMK26-mediakansio

Yle.fi/umk

Mediakontaktit:

CHACHIN haastattelupyynnöt:

Katariina Kahri

katariina.kahri@warnermusic.com040 1935693



UMK: Juhani Lassila

Mediasuhteet ja PR

ext-juhani.lassila@yle.fi

040 541 2365



UMK: Anssi Autio

Päätuottaja

anssi.autio@yle.fi

040 749 0047