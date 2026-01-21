Valtio laskee liikkeeseen uuden 15-vuotisen viitelainan

21.1.2026 10:53:00 EET | Valtiokonttori | Tiedote

Valtio laskee tänään liikkeeseen uuden viitelainan, joka erääntyy maksettavaksi 15.4.2041.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan.

Tarjouskirja avattiin keskiviikkona 21.1.2026. Valtiokonttori viestii liikkeeseenlaskusta lisää lainan hinnoittelun jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

