Valtio laskee liikkeeseen uuden 15-vuotisen viitelainan
Valtio laskee tänään liikkeeseen uuden viitelainan, joka erääntyy maksettavaksi 15.4.2041.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan.
Tarjouskirja avattiin keskiviikkona 21.1.2026. Valtiokonttori viestii liikkeeseenlaskusta lisää lainan hinnoittelun jälkeen.
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
