Auschwitzin naisorkesterin tarina avaa uuden näkökulman keskitysleiritodellisuuteen

Auschwitzin naisorkesteri perustettiin vuonna 1943 ja se toimi reilun vuoden verran. Orkesterin tehtävänä oli soittaa marssimusiikkia keskitysleirin portilla, kun vangit lähtivät aamulla töihin ja saapuivat sieltä illalla. Naiset soittivat myös yksityisesti korkea-arvoisille natseille.

Orkesterissa soittaneet 50 naista olivat nuoria, suuri osa juuri ja juuri teinityttöjä. Orkesteri pelasti heidän henkensä, sillä he eivät joutuneet pakkotyöhön vaan olivat leirin parempiosaisia. Tästä syntyi konflikteja sekä orkesterin jäsenten välillä että muiden leirivankien kanssa.



Osa tytöistä tuhosi soittimensa leiriltä vapauduttuaan eikä soittanut säveltäkään enää koskaan.

Kirjassa on suuri määrä henkilöitä, mutta keskiöön nousee mm. orkesterin johtaja Alma Rosé. Hänet passitettiin aluksi "ihmiskoeosastolle" muka-lääketieteellisiin hedelmällisyyskokeisiin, mutta kun selvisi, että Rosé oli ”musiikkimaailman kuninkaallinen” eli ammattiviulisti, jonka eno oli itse säveltäjä Gustav Mahler, Rosésta tehtiin naisorkesterin johtaja.

Orkesterin pomona toimi äärimmäisen kovaotteinen ja väkivaltaisuudestaan tunnettu vanginvartija Maria Mandl, joka tahtoi mielistellä musiikkiin hurahtaneita SS-upseereja tarjoamalla näille naisorkesterin palveluita. Naiset saattoivat esiintyä vaikkapa alasti.



Nyt suomeksi julkaistava Auschwitzin orkesteri on arvostetun ja palkitun englantilaisen historioitsijan ja elämäkerturin Anne Sebban teos, joka on noussut kansainväliseksi bestselleriksi. Sebba on työskennellyt myös toimittajana ja oli Reutersin ensimmäinen naispuolinen ulkomaankirjeenvaihtaja.

”Vaikuttava, tärkeä, syvästi liikuttava kirja.” – Sarah Waters





Auschwitzin orkesteri julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana holokaustin uhrien muistopäivänä 27.1. Teoksen on suomentanut Juha Ahokas.



