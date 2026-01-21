Energiatilastot 2025: Kaukolämmön päästöt putosivat kolmanneksella, sähkö lähes fossiilitonta ja Euroopan edullisinta
Sähkön ja lämmön vuositilastot osoittavat, että päästöt ovat edelleen vähentyneet ja sähkömarkkinat toimivat hyvin. Sähkön kulutus nousi edellisestä vuodesta, nousun kattoivat tuulivoima ja tuonti. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on keskeinen rooli yhdentyvien energiamarkkinoiden tasaajana.
Kaukolämmön päästöt laskivat vuoden 2025 aikana 38 %. Viime vuoden tilastojen mukaan kolmetoista prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella, ja niiden osuus on edelleen laskussa. Vuonna 2010 fossiilisten ja turpeen osuus oli 77 % ja vuonna 2019 edelleen 47 %. Viimeinen kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttävä kattila suljettiin viime keväänä, ja turpeen käyttö keskittyy lähinnä pieniin päästökaupan ulkopuolella oleviin laitoksiin. Samalla sähkökattiloiden osuus on kaksinkertaistunut kahdeksaan prosenttiin tuotetusta lämmöstä.
Kaukolämmön mitattu käyttö oli reilut 31 terawattituntia. Lukema on pienempi kuin vuonna 2024, mutta koska lämmityskausi oli viime vuonna 2,6 °C normaalia vuotta lämpimämpi, kaukolämmön lämpötilakorjattu käyttö säilyi lähes ennallaan. Keskimääräistä kylmempi kesä puolestaan vähensi kaukojäähdytyksen käyttöä 5 %.
CHP laitosten sähköntuotantokapasiteetti oli 2500 MW, joka vastaa noin kuudennesta huippukulutuspäivän sähköntarpeesta. Lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kykenevät laitokset tarjoavat tärkeää joustoa sähkömarkkinoille, ja voivat tyydyttää kysyntää, kun tuotanto ei muuten riittäisi. Kaukolämmön tuotanto vähentää tarvetta kiinteistökohtaiselle sähkölämmitykselle ja näin laskee myös merkittävästi sähkön kysyntähuippuja ja vähentää hintavaihteluita.
- Kaukolämmön ja sähkön tuotannot tukevat toisiaan yhä enemmän. Lämmityksen sähköistyminen vähentää päästöjä, ja samalla tarjoaa varaventtiilin sähkölle silloin, kun sille ei runsaan tuotannon oloissa ole muuta käyttöä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Kaukolämmön päästöjen vähenemiseen vaikuttaa sähköistymisen lisäksi fossiilisten ja turpeen korvaaminen bioenergialla, joka on samalla sähkömarkkinoita tasaavan yhteistuotannon polttoaine. Sähköä ja lämpöä tuotetaan yhä enemmän ilman polttoaineita, jonka vuoksi myös bioenergian käyttö on nyt kääntymässä laskuun.
Sähkön käyttö kasvoi kaksi terawattituntia edellisestä vuodesta ja oli 85 TWh vuonna 2025. Teollisuuden sähkönkäyttö on ollut laskusuunnassa jo pidempään ja sen osuus on pysytellyt muun kulutuksen alapuolella vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 2025 kulutus oli vajaat kolme prosenttia edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Piristymistä oli varsinkin metsä- ja kemianteollisuudessa.
Tuulivoiman osuus kasvoi vuoden 2024 24 %:sta viime vuoden 26 %:iin. Vesivoiman tuotanto laski viiteentoista prosenttiin. Vesivarastot olivat keskimääräistä alemmalla tasolla. Osa sähkön kulutuksen kasvusta katettiin sähkön tuonnilla, jonka osuus nousi vuoden 2024 vajaasta neljästä prosentista lähes seitsemään prosenttiin. Sähkön nettotuonti oli viiden ja puolen terawattitunnin luokkaa. Korkeimmillaan nettotuonti oli vuosina 2017–19, jolloin sähköä tuotiin noin 20 terawattituntia vuosittain.
Suomalaisen sähkön tukkuhinta oli Euroopan halvin pääkaupungit sisältävien hinta-alueiden vertailussa. Jos vertailussa huomioidaan myös Ruotsin ja Norjan pohjoisimmat hinta-alueet, sähkö oli kolmanneksi halvinta Euroopassa.
- Sähkömarkkina toimii hyvin. Sähkön tuonti Pohjois-Ruotsista on kuluttajan etu laskiessaan hintaa. Uusi Aurora-linja on lisännyt kapasiteettia entisestään. Samalla investointiedellytykset tuulivoimaan ovat heikentyneet, kun sähkö on jo niin halpaa, ettei investoiminen kannata, Leskelä toteaa. – Sähkön päästöt ovat melkein nollassa, ja sähköllä on yhä tärkeämpi rooli muiden sektoreiden päästöjen vähentämisessä. Sähköä riittää ja se on edullista, nyt on hyvä aika investoida, kunhan pidämme investointiedellytyksistä huolta myös poliittisesti, Leskelä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Suomalaiset kokevat energiajärjestelmän toimivaksi, vaikutusmahdollisuuksia ja vuoropuhelua kaivataan lisää21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Suomalaiset kokevat energiajärjestelmän toimivaksi, mutta osallisuuden kokemusta ja vaikutusmahdollisuuksia energia-asioihin kaivataan lisää. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n E2 Tutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä energia-alan sosiaalisesta kestävyydestä.
Energian vuositilastojen 2025 julkistus ke 21.1. klo 9-10.30 (teams)16.1.2026 12:05:26 EET | Kutsu
Tervetuloa mukaan sähkön ja lämmön vuositilastojen 2025 julkistukseen keskiviikkona 21.1. klo 9-10.30. Tilastot ov:at ennakkotilastoja, viimeiset desimaalit vahvistuvat vasta myöhemmin tämän vuoden kuluessa. Käymme läpi tuotantoluvut, kulutuksen, polttoainejakauman ja päästöt. Lisäksi Jukka Leskelä analysoi alkuvuoden tilannetta, jossa sekä tuotanto- että kulutusennätykset rikkoutuivat useampaankin kertaan. Teollisuuden investoinnit ovat nyt hyvässä vauhdissa, käymme läpi puhtaaseen energiaan perustuvien investointien näkymiä (esim. sähkökattilat, akut, datakeskukset, vety) ja sähköautojen kasvavaa osuutta liikenteessä. Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymyksille. Ilmoittautuminen: jukka.relander@energia.fi Voit myös osallistua suoraan tästä linkistä: Liity kokoukseen nyt Linkkiä saa jakaa organisaation sisällä
Sähkön kulutusennätyksen lisäksi myös sähkön tuotantoennätys rikki torstaina9.1.2026 14:14:18 EET | Tiedote
Torstaina 8.1. alkuillasta sähköä tuotettiin suuremmalla teholla kuin koskaan aikaisemmin. Samana päivänä myös sähkön kulutusennätys rikkoutui pariinkin kertaan. Hyvät tuuliolosuhteet, sähkön tuonti ja yhteistuotanto pitävät hintaa maltillisena, vaikka kulutus on edelleen korkealla tasolla.
Hanneksen aiheuttama suurhäiriö ohi, jälkityöt jatkuvat pitkään5.1.2026 14:50:42 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn tuhot olivat mittavia ja sähköt on pääosin palautettu. Ilman investointeja sähköverkon säävarmuuteen Hannes olisi ollut katastrofi. Katkoja on edelleen lähinnä vapaa-ajan asunnoissa. Energiateollisuus kiittää organisaatioita, jotka ovat auttaneet sähköttä jääneitä.
Hannes-myrsky sähkönjakelulle vaikein kymmeneen vuoteen31.12.2025 09:22:31 EET | Tiedote
Hannes oli sähkökatkoiltaan yksi 2000-luvun pahimmista myrskyistä. Lämpimän alkutalven vuoksi maa oli sulana, jolloin puita on kaatunut helpommin. Vaikeat sääolosuhteet ovat hidastaneet korjauksia. Kaatuneita puita ei saa poistaa sähkölinjoilta oma-aloitteisesti. Säävarmoihin verkkoihin on investoitava lisää vastaavien häiriöiden vähentämiseksi jatkossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme