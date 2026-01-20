EU:n digiverkkosäädös tehostaa yhteisiä digin sisämarkkinoita

Suuren kapasiteetin verkot mahdollistavat innovatiivisen teknologian, kuten tekoälyn ja pilvipalvelut. EU:n kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että kehittyneet yhteydet ovat ihmisten ja yritysten käytettävissä kaikkialla EU:ssa.

Vahvemmat sisämarkkinat digiyhteyksille

Ehdotuksella pyritään luomaan toimivat EU:n sisämarkkinat yhdenmukaistamalla sääntöjä ja helpottamalla liiketoimintaa rajojen yli. Tämä kannustaa toimijoita laajentamaan toimintaansa, kasvamaan ja innovoimaan.

Digitaalisia verkkoja koskevalla säädösehdotuksella

helpotetaan yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa – rekisteröityä tarvitsee ainoastaan yhdessä EU-maassa

kannustetaan luomaan koko Euroopan laajuisia satelliittiviestintäpalveluja

lisätään johdonmukaisuutta kansallisten taajuuslupien sääntelyssä

varmistetaan, että kaikki saatavilla oleva taajuusspektri käytetään tekemällä taajuusspektrin jakamisesta operaattoreiden kesken yleisempää (ns. käytä tai jaa -periaate), sekä

otetaan käyttöön vapaaehtoinen yhteistyömekanismi digiyhteyksien tarjoajien ja muiden toimijoiden välillä.

Siirtyminen kehittyneisiin tietoliikenneverkkoihin

Perinteiset kupariverkot eivät vastaa tavoitteeseen saattaa innovatiiviset teknologiat laajasti saataville kaikkialla EU:ssa. Digiverkkosäädös velvoittaa EU-maat laatimaan kansalliset siirtymäsuunnitelmat, joilla varmistetaan, että maat poistavat kupariverkot asteittain käytöstä ja siirtyvät kehittyneisiin verkkoihin vuosina 2030–2035. Jäsenmaiden on esitettävä kansalliset suunnitelmansa vuonna 2029. Kuluttajille tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajon kupariverkon sulkemisesta, ja palvelun jatkuvuus varmistetaan.

Yksinkertaistaminen ruokkii investointeja

Digiverkkosäädöksellä nykyaikaistetaan sääntelyä sekä vähennetään hallinnollista rasitetta ja raportointivelvoitteita. Näin yritykset voivat käyttää resurssejaan investointeihin ja innovointiin. Säädös tuo myös lisäjoustoa yritysten väliseen toimintaan tinkimättä vahvasta kuluttajansuojasta.

Turvalliset ja häiriönsietokykyiset yhteydet

Digiverkkosäädöksellä rajoitetaan riippuvuuksia tietoliikenneyhteyksien ekosysteemissä ja edistetään EU:n tason yhteistyötä, mikä parantaa verkon turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Ehdotuksessa esitetään koko EU:n kattava varautumissuunnitelma, joka auttaa reagoimaan kasvaviin kriisien uhkiin. Tällaisia kriisejä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit ja ulkomainen sekaantuminen verkkoihin.

“Eurooppalainen innovointi voi kukoistaa vain aidosti verkottuneessa Euroopassa”, toteaa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. “Jotta voimme vahvistaa Euroopan johtoasemaa innovoinnissa ja Euroopan kilpailukykyä ja digitaalista suvereniteettia, tarvitsemme tehokkaan ja häiriönsietokykyisen digitaalisen infrastruktuurin. Kehittyneiden ja laajasti saatavilla olevien yhteyksien avulla startup-yritykset voivat hyödyntää tekoälyn koko potentiaalia, ja lääkärit pystyvät etähoitamaan potilaita nopeasti ja turvallisesti. Tavoitteenamme on digitaalinen ympäristö, jossa uudet kohtuuhintaiset teknologiat ovat helposti saatavilla ja ne perustuvat oikeudenmukaisiin ja luotettaviin, ihmisten hyväksi laadittuihin sääntöihin.”

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_107