EU:n digiverkkosäädös tehostaa yhteisiä digin sisämarkkinoita
Euroopan komissio on ehdottanut digiverkkosäädöstä, jolla nykyaikaistetaan, yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan tietoliikenneverkkoihin sovellettavia EU:n sääntöjä. Nykyisiä sääntöjä on päivitettävä, jotta operaattorit voivat investoida kehittyneiden kuitu- ja matkaviestinverkkojen käyttöönottoon.
Suuren kapasiteetin verkot mahdollistavat innovatiivisen teknologian, kuten tekoälyn ja pilvipalvelut. EU:n kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että kehittyneet yhteydet ovat ihmisten ja yritysten käytettävissä kaikkialla EU:ssa.
Vahvemmat sisämarkkinat digiyhteyksille
Ehdotuksella pyritään luomaan toimivat EU:n sisämarkkinat yhdenmukaistamalla sääntöjä ja helpottamalla liiketoimintaa rajojen yli. Tämä kannustaa toimijoita laajentamaan toimintaansa, kasvamaan ja innovoimaan.
Digitaalisia verkkoja koskevalla säädösehdotuksella
- helpotetaan yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa – rekisteröityä tarvitsee ainoastaan yhdessä EU-maassa
- kannustetaan luomaan koko Euroopan laajuisia satelliittiviestintäpalveluja
- lisätään johdonmukaisuutta kansallisten taajuuslupien sääntelyssä
- varmistetaan, että kaikki saatavilla oleva taajuusspektri käytetään tekemällä taajuusspektrin jakamisesta operaattoreiden kesken yleisempää (ns. käytä tai jaa -periaate), sekä
- otetaan käyttöön vapaaehtoinen yhteistyömekanismi digiyhteyksien tarjoajien ja muiden toimijoiden välillä.
Siirtyminen kehittyneisiin tietoliikenneverkkoihin
Perinteiset kupariverkot eivät vastaa tavoitteeseen saattaa innovatiiviset teknologiat laajasti saataville kaikkialla EU:ssa. Digiverkkosäädös velvoittaa EU-maat laatimaan kansalliset siirtymäsuunnitelmat, joilla varmistetaan, että maat poistavat kupariverkot asteittain käytöstä ja siirtyvät kehittyneisiin verkkoihin vuosina 2030–2035. Jäsenmaiden on esitettävä kansalliset suunnitelmansa vuonna 2029. Kuluttajille tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajon kupariverkon sulkemisesta, ja palvelun jatkuvuus varmistetaan.
Yksinkertaistaminen ruokkii investointeja
Digiverkkosäädöksellä nykyaikaistetaan sääntelyä sekä vähennetään hallinnollista rasitetta ja raportointivelvoitteita. Näin yritykset voivat käyttää resurssejaan investointeihin ja innovointiin. Säädös tuo myös lisäjoustoa yritysten väliseen toimintaan tinkimättä vahvasta kuluttajansuojasta.
Turvalliset ja häiriönsietokykyiset yhteydet
Digiverkkosäädöksellä rajoitetaan riippuvuuksia tietoliikenneyhteyksien ekosysteemissä ja edistetään EU:n tason yhteistyötä, mikä parantaa verkon turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Ehdotuksessa esitetään koko EU:n kattava varautumissuunnitelma, joka auttaa reagoimaan kasvaviin kriisien uhkiin. Tällaisia kriisejä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit ja ulkomainen sekaantuminen verkkoihin.
“Eurooppalainen innovointi voi kukoistaa vain aidosti verkottuneessa Euroopassa”, toteaa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. “Jotta voimme vahvistaa Euroopan johtoasemaa innovoinnissa ja Euroopan kilpailukykyä ja digitaalista suvereniteettia, tarvitsemme tehokkaan ja häiriönsietokykyisen digitaalisen infrastruktuurin. Kehittyneiden ja laajasti saatavilla olevien yhteyksien avulla startup-yritykset voivat hyödyntää tekoälyn koko potentiaalia, ja lääkärit pystyvät etähoitamaan potilaita nopeasti ja turvallisesti. Tavoitteenamme on digitaalinen ympäristö, jossa uudet kohtuuhintaiset teknologiat ovat helposti saatavilla ja ne perustuvat oikeudenmukaisiin ja luotettaviin, ihmisten hyväksi laadittuihin sääntöihin.”
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_107
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU:s resiliens och kapacitet mot cybersäkerhetshot måste stärkas20.1.2026 16:26:16 EET | Pressmeddelande
Samhällsviktiga tjänster och demokratiska institutioner i Europa utsätts dagligen för cyber- och hybridattacker som utförs av statliga aktörer och kriminella grupper. EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till ett nytt cybersäkerhetspaket för att ytterligare stärka EU:s cybersäkerhetsresiliens och -beredskap.
Kyberuhkiin varautumista ja toimintavalmiuksia EU:ssa on vahvistettava20.1.2026 16:26:16 EET | Tiedote
Keskeisiin palveluihin ja demokraattisiin instituutioihin kohdistuu Euroopassa jatkuvasti valtiollisten toimijoiden ja rikollisryhmien tekemiä kyber- ja hybridihyökkäyksiä. Euroopan komissio on ehdottanut tänään uutta kyberturvallisuuspakettia, jolla vahvistetaan EU:n häiriönsietokykyä ja valmiuksia vastata kasvaviin kyberuhkiin.
Europeiska kommissionen fastslår innehållet i det ekonomiska stödpaketet till Ukraina 2026–202714.1.2026 16:36:13 EET | Pressmeddelande
I dag antar EU-kommissionen en rad lagstiftningsförslag för att säkerställa fortsatt ekonomiskt stöd till Ukraina åren 2026 och 2027.
Komissio tarkentaa Ukrainan rahoitustukipaketin 2026–2027 sisältöä14.1.2026 16:36:13 EET | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään joukon lainsäädäntöehdotuksia, joilla varmistetaan jatkuva taloudellinen tuki Ukrainalle vuosina 2026 ja 2027.
EU-kommissionens vision: en ren och konkurrenskraftig europeisk bilindustri16.12.2025 18:09:35 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen lägger i dag fram ett fordonspaket för att stödja sektorns insatser i övergången till ren mobilitet. Fordonspaketet utgör en ambitiös men ändå pragmatisk ram för att säkerställa klimatneutralitet och strategiskt oberoende fram till 2050. Samtidigt utlovas större flexibilitet för tillverkarnas del. Paketet innebär också förenklade regler i enlighet med önskemålen från EU:s industri.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme