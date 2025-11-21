Lääkäriliiton Max Oker-Blom -tunnustuspalkinnon saa Minna Halinen

Lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Halinen yhdistää yhteispäivystyksissä potilasturvallisuusnäkökulman perehdyttämiseen ja kehittää rohkeasti työtä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Jo kansainvälisesti noteeratussa meneillään olevassa väitöskirjatutkimuksessaan hän on todennut, että tapahtuneet vahingot liittyvät usein perusasioihin, kuten vuorovaikutukseen ja perehdytykseen.

HUS Akuutissa aloitettu yhteispäivystyksen peruskoulu pohjautuu Halisen ajatuksiin. Koulutusjakson ajatus on tarjota uudelle päivystäjälle huolellista ja systemaattista perehdytystä turvallisen, tehtäväänsä koulutetun lähiseniorin tuella. Tavoitteena on parantaa ja tukea psykologista turvallisuutta ja osaamista, mikä edistää työyhteisöjen terveyttä, keskinäisen palautteen jakamista sekä kehittämismotivaatiota potilaiden parhaaksi.

"Terveen työkulttuurin ja psykologisesti turvallisen oppimisen edellytykset määrittää hyvin pitkälti se, millaisen ilmapiirin aloittajien kanssa välittömässä vuorovaikutuksessa oleva kollegakunta eli erikoislääkärit, seniorit ja konsultit luovat ympärilleen. Me seniorit olemme kasvaneet toisenlaiseen maailmaan, ja joudumme näkemään vaivaa, opiskelemaan mm. pedagogiikkaa ja katsomaan joskus kivuliaastikin peiliin, jotta tämä onnistuisi. Haluan uskoa, että tahtotila tähän kuitenkin on", Halinen toteaa.

Viime vuosina yhteispäivystyksen peruskoulussa on koulutettu suuri määrä nuoria lääkäreitä toimimaan yhteispäivystyksen alueella. Yhteispäivystyksen peruskoulun ideaa on laajennettu moneen eri yhteispäivystykseen HUS-alueella ja siitä on otettu mallia myös muissa Suomen päivystyksissä.

Palkintolautakunta kiittää Minna Halista sinnikkyydestä moniammatillisuuden ja koko tiimien hyvinvoinnin puolestapuhujana ja aktiivisena kouluttajana. Halinen tekee lisäksi merkittävää työtä sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa monelle nuorelle lääkärille esikuvan.



Minna Halinen toimii asiantuntijalääkärinä potilasvakuutuskeskuksessa, lääketieteellisenä asiantuntijana HUS Akuutin 116117-päivystysavussa sekä pääkaupunkiseudun perustason traumatologian ohjetyöryhmässä (Terveysportti). Halinen puhuu erilaisissa tilaisuuksissa työhyvinvoinnista ja psykologiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista työpaikalla.

Max Oker-Blom -palkinto

Suomen Lääkäriliiton Max Oker-Blom -palkinto jaetaan Lääkäripäivien avajaisissa 21.1.2026. Palkinto jaetaan nyt kahdettatoista kertaa.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa. Max Oker-Blom -tunnustuspalkinnon saajan tulee olla ansioitunut tavalla, joka on edistänyt lääkärintyötä ja lääkäriyttä sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinto voidaan myöntää henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle. Tunnustuspalkintoon liittyy vuodesta 2025 alkaen vuosittainen teema, joka tällä kertaa on opettaminen ja erityisesti perehdyttäminen ja työssä tapahtuva ohjaaminen.