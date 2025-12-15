Suomen Salibandyliitto ry

Salibandyn vedonlyöntitutkinta on valmis – kurinpitoelin antoi viimeiset päätökset

21.1.2026 11:48:16 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä on nyt käsitellyt kaikki lajin epäillyt vedonlyöntirikkomukset.

Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR) antoi joulukuun alussa päätöksensä valtaosaan tapauksista. Silloin 80 henkilöä määrättiin kilpailukieltoon ja vapauttavan päätöksen sai 30 henkilöä.

Viiden henkilön osalta KKR pyysi vielä Suomen urheilun eettiseltä keskukselta SUEKilta lisätutkinnan, joka valmistui ennen joulua. Juuri ennen vuoden vaihtumista 30.12. KKR teki kyseisistä viidestä henkilöstä neljän osalta vapauttavan päätöksen.

Tiistaina 20.1.2026 KKR teki ja antoi tiedoksi viimeisenkin kurinpitopäätöksensä, jolla yksi henkilö määrättiin kilpailukieltoon 30.4.2026 saakka.

Yhteenveto: salibandyn vedonlyöntitutkinta

– 115 epäiltyä, 81 langettavaa päätöstä, 34 vapauttavaa päätöstä
– Kilpailukieltojen syy: vedonlyöntikiellon rikkominen
– Kilpailumanipulaatiota eli kansantermein sopupelejä ei tutkinnassa löytynyt
– Kurinpitorangaistuksen saaneiden henkilöiden nimiä ei julkaistu
– Kilpailukieltojen pituudet vaihtelevat vajaasta 2 kuukaudesta reiluun 6 kuukauteen

Aikajana: salibandyn vedonlyöntitutkinta

6.6.2025 Salibandyliitto ja F-liiga saavat tiedon epäilyistä
12.6.2025 SUEK aloittaa tutkinnan
17.6.2025 Vedonlyöntitutkinnasta tiedotetaan julkisuuteen
8.9.2025 SUEK saa osan tutkinnasta valmiiksi ja KKR aloittaa kurinpitoprosessin
2.10.2025 SUEK saa tutkinnan valmiiksi
3.12.2025 Valtaosa kurinpitopäätöksistä annetaan
20.1.2026 Viimeinen kurinpitopäätös annettu

