Kaksi hakijaa etenee soveltuvuusarviointien jälkeen haastatteluun hyvinvointialuejohtajan haussa

Toiseen haastatteluvaiheeseen etenevät lääketieteen tohtori, dosentti Piia Aarnisalo ja lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorela. Haastattelut pidetään perjantaina 23.1.

Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta kokouksessaan 17. helmikuuta.

Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 500 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.

Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, varapuheenjohtajat Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville ja varapuheenjohtajat Mauno Vanhala ja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä.

Lue lisää