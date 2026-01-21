Kaksi hakijaa etenee soveltuvuusarviointien jälkeen haastatteluun hyvinvointialuejohtajan haussa
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee ensimmäisen haastatteluvaiheen ja soveltuvuusarviointien jälkeen toiseen haastatteluvaiheeseen.
Toiseen haastatteluvaiheeseen etenevät lääketieteen tohtori, dosentti Piia Aarnisalo ja lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorela. Haastattelut pidetään perjantaina 23.1.
Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta kokouksessaan 17. helmikuuta.
Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 500 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.
Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, varapuheenjohtajat Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville ja varapuheenjohtajat Mauno Vanhala ja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
