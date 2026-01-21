HSL:n hallituksen päätöksiä 21.1.2026
HSL:n hallitus kokoontui 21. tammikuuta 2026 ja hyväksyi HSL:n liikennöintisuunnitelman vuosille 2026-2027. Suunnitelmassa on kuvattu vuoden aikana tapahtuvat keskeisimmät liikennemuutokset tulevan kesäliikennekauden alusta alkaen.
Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2026-2027
Hallitus hyväksyi liikennöintisuunnitelman. Liikennöintikauden merkittävin uusi yhteys on Kruunuvuoren- sillan avaaminen raitioliikenteelle alkuvuodesta 2027. Bussiliikenteeseen on luvassa sekä parannuksia että leikkauksia. Eri puolilla HSL-aluetta jatkuvat katu- ja ratatyöt sekä asemien peruskorjaukset aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä etenkin kesäkaudella.
Liikennöintisuunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan kesäliikennekauden alkuun. Suunnitelma kytkeytyy sekä HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman budjettiraamiin että strategiaan 2026-2029, jossa tavoitellaan helppoa liikkumista, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kestäviä matkaketjuja ja tuottavuudella tilaa uudistumiselle.
Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella
Linkki kokousasiaan
Hankintaoikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 10.12.2025 § 124
Hallitus päätti keskeyttää bussiliikenteen kilpailukohteen 306 hankinnan ja käynnistää kohteen kilpailutuksen uudelleen, joka kumoaa myös 10.12.2025 tehdyn hankintapäätöksen.
Linkki kokousasiaan
Palkitsemisjärjestelmän hyväksyminen vuosille 2026-2029
Hallitus vahvisti strategiakauden 2026-2029 palkitsemisjärjestelmän periaatteet.
Linkki kokousasiaan
HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2026
Hallitus hyväksyi HSL:n tuloskortin sekä siihen liittyvän tulospalkkion periaatteet vuodelle 2026.
Linkki kokousasiaan
