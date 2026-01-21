HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallituksen päätöksiä 21.1.2026

21.1.2026 12:23:07 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

HSL:n hallitus kokoontui 21. tammikuuta 2026 ja hyväksyi HSL:n liikennöintisuunnitelman vuosille 2026-2027. Suunnitelmassa on kuvattu vuoden aikana tapahtuvat keskeisimmät liikennemuutokset tulevan kesäliikennekauden alusta alkaen. 

Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2026-2027

Hallitus hyväksyi liikennöintisuunnitelman. Liikennöintikauden merkittävin uusi yhteys on Kruunuvuoren- sillan avaaminen raitioliikenteelle alkuvuodesta 2027. Bussiliikenteeseen on luvassa sekä parannuksia että leikkauksia. Eri puolilla HSL-aluetta jatkuvat katu- ja ratatyöt sekä asemien peruskorjaukset aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä etenkin kesäkaudella.

Liikennöintisuunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan kesäliikennekauden alkuun. Suunnitelma kytkeytyy sekä HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman budjettiraamiin että strategiaan 2026-2029, jossa tavoitellaan helppoa liikkumista, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kestäviä matkaketjuja ja tuottavuudella tilaa uudistumiselle. 

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella
Linkki kokousasiaan


Hankintaoikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 10.12.2025 § 124

Hallitus päätti keskeyttää bussiliikenteen kilpailukohteen 306 hankinnan ja käynnistää kohteen kilpailutuksen uudelleen, joka kumoaa myös 10.12.2025 tehdyn hankintapäätöksen.
Linkki kokousasiaan

Palkitsemisjärjestelmän hyväksyminen vuosille 2026-2029

Hallitus vahvisti strategiakauden 2026-2029 palkitsemisjärjestelmän periaatteet. 
Linkki kokousasiaan

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2026

Hallitus hyväksyi HSL:n tuloskortin sekä siihen liittyvän tulospalkkion periaatteet vuodelle 2026. 
Linkki kokousasiaan

Yhteyshenkilöt

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

