Leena Lehtolaisen juhlavuoden kirjoituskilpailu nuorille

Syksyllä 1975 Tammeen saapui Outokummusta kirjattu kirje. Se sisälsi 11-vuotiaan Leena Lehtolaisen käsikirjoituksen Ja äkkiä onkin toukokuu. Kirja julkaistiin seuraavan vuoden toukokuussa, kun nuori kirjailija oli ehtinyt täyttää 12 vuotta. Viisikymmentä vuotta myöhemmin, toukokuussa 2026, Tammi julkaisee Leena Lehtolaisen 42. teoksen, nuortenromaanin Kissajumalan kevät. Se on mukaelma Lehtolaisen esikoisteoksesta. Leena Lehtolaisen 50 vuotta kestänyt ura on merkittävä kappale suomalaista kirjallisuushistoriaa. Leena tunnetaan myös kannustavana kollegana, joka mielellään tukee uransa alussa olevia kirjailijoita. Nyt hän tahtoo rohkaista myös lapsia ja nuoria kirjoittamaan – siitä ajatus kirjoituskilpailusta.

”Kirjoitustaito on osa lukutaitoa ja ajattelun taitoa. Kirjoittamalla jokainen meistä voi jäsentää maailmaa ja luoda omaa tarinaansa. Kirjoituskilpailun avulla haluamme rohkaista nuoria innostumaan tarinankerronnan mahdollisuuksista ja löytämään äänensä”, sanoo Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi. ”Leena Lehtolaisen erityinen lahja on elävien miljöiden luominen. On kiinnostavaa nähdä, miltä varhaisnuorten maailma kirjoitusten perusteella näyttää.”

KILPAILUKUTSU

Mitä jännittävää voisi tapahtua sinun arkisessa ympäristössäsi? Onko koulumatkalla vähän pelottava alikulkutunneli tai seikkailuun kutsuva metsä? Mikä arvoitus voisi liittyä lähistön autiotaloon tai salaperäiseen liiketilaan, jonka ikkunat on teipattu umpeen? Leena Lehtolainen on kirjoittanut alkulauseen, sinun tehtäväsi on jatkaa tarinaa! Näin se alkaa:

Pihalla oli jotakin outoa.

Kilpailukutsu koskee kaikkia peruskoulun kuudes- ja seitsemäsluokkalaisia. Kirjoitusten tulee olla pituudeltaan 1–3 liuskaa (A4) koneella kirjoitettuna (riviväli 1,5, fonttikoko 12).

Tekstit lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kilpailu@tammi.fi. Laita viestin aiheeksi ”Kirjoituskilpailu”. Liitä mukaan seuraavat tiedot: nimi, ikä, puhelinnumero ja postiosoite.

Kilpailuaika päättyy tiistaina 31.3.2026.

Voittajan valitsevat kirjailija Leena Lehtolainen sekä Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi ja Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen.

Parhaiden tarinoiden kirjoittajille on tiedossa huomattavat rahapalkinnot: voittaja saa 500 euroa, toiseksi tullut 300 euroa ja kolmanneksi tullut 100 euroa.

Kilpailun voittajat julkistetaan Leena Lehtolaisen 50-vuotistaiteilijajuhlassa Helsingissä 27.5.2026.

Kolme parasta tekstiä julkaistaan Kirja.fi-sivustolla.