Näitä näyttelyitä odotetaan vuonna 2026 – katso 20 vinkkiä
Kulttuurivuosi 2026 tarjoaa elämyksiä Tove Janssonin saaristoelämästä William Morrisin rakastettuihin kuoseihin ja Timo Sarpanevan lasiteoksiin sekä urheilun tähtihetkiin. Museokortti listasi 20 museovinkkiä ympäri Suomen.
Tämän vuoden näyttelytarjonta hemmottelee yleisöä laajasti kuvataiteesta designiin ja urheiluhistoriaan. Esillä on kotimaisia klassikoita Erik Bruunista Eero Nelimarkkaan sekä kriitikoiden ylistämää nykytaidetta maailmalta.
Museoissa ihaillaan myös Hannu Hautalan luontokuvia, Diego Maradonan pelipaitaa ja keräilijöiden himoitsemia muumimukeja. Alla listaus vuoden odotetuimmista näyttelyistä.
1. Eero Nelimarkka
Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 13.3.2026–13.9.2026
Taidemaalari Eero Nelimarkan (1891–1977) koko uran kattava näyttely on ensimmäistä kertaa nähtävillä Ateneumissa. Nelimarkka tunnetaan erityisesti Etelä-Pohjanmaan maisemien maalarina, mutta hän oli myös taitava ihmisten kuvaaja. Laaja näyttely kertoo, miten vaasalaisen pyykinpesijän pojasta tuli yksi Suomen suosituimmista taiteilijoista.
2. JUMPPATYTÖT – rakkauskirje joukkuevoimistelulle
Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki | 10.4.2026–13.9.2026
Teatterilavoilla ilmiöksi noussut “Jumppatytöt” valloittaa seuraavaksi helsinkiläisen museon. Näyttelyssä tehdään voltti suomalaisen voimistelukulttuurin historiaan ja sykähdyttäviin hetkiin. Kävijä voi kurkistaa lajin kulisseihin ja kuulla niin urheilijoiden kuin harrastajien tarinoita.
3. Timo Sarpaneva
Suomen lasimuseo, Riihimäki | 25.4.–31.12.2026
Lasimuseon suurnäyttely juhlistaa muotoilijalegenda Timo Sarpanevan (1926–2006) syntymän 100-vuotisjuhlavuotta. Sarpaneva oli kansainvälisesti palkittu taiteilija, joka tunnetaan erityisesti teollisena muotoilijana. Monet tunnistavat Sarpanevan kädenjäljen esimerkiksi kotoa löytyvistä Iittalan astioista ja taide-esineistä.
4. Erik Bruunin linnut
Postimuseo, Tampere | 6.2.2026 - 16.8.2026
Rakastetun graafikko Erik Bruunin 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tampereen Postimuseo nostaa esille ikoniset lintupostimerkit. Näyttelyssä on esillä lintuaiheisten postimerkkien luonnoksia, joissa taitavan piirtäjän yksityiskohtainen kädenjälki pääsee esiin. Tunnetuissa merkeissä komeilevat esimerkiksi huuhkajat ja kurjet.
5. Klovharun lumoissa – Toven ja Tuulikin saarella
Chappe, Raasepori | 27.3.2026–6.9.2026
Tove Janssonin (1914–2001) ja Tuulikki Pietilän (1917–2009) kesäkoti herää eloon uudella tavalla Chappen näyttelyssä. Taiteilijapari vietti lukuisia kesiä Klovharulla Porvoon ulkosaaristossa. Klovharulla vierailu on nykyisin hyvin rajoitettua, joten näyttely avaa toisenlaisen mahdollisuuden tutustua paikkaan.
6. Hannu Hautala: Poika, joka rakasti lintuja
Salon taidemuseo Veturitalli, Salo | 24.1.2026–3.5.2026
Salossa avautuu palkitun luontovalokuvaaja Hannu Hautalan (1941–2023) laajin museonäyttely koskaan. Hautala oli Suomen ensimmäinen ammattimainen luontokuvaaja ja alan keskeinen vaikuttaja vuosikymmenten ajan. Hänet tunnetaan erityisesti lintukuvistaan. Kuvaajana Hautala oli äärettömän kärsivällinen viettäen pitkiä aikoja piilokojuissa.
7. Aurora Revelare
Tiedekeskus Tietomaa, Oulu | 9.10.2026–
Syksyllä aukeavassa revontulinäyttelyssä yhdistyy kokemuksellisuus ja tutkittu tieto. Oulu on myös Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kävijä voi nauttia yötaivaan värilumosta kaikilla aisteilla, ja hypätä jopa moottorikelkkasimulaattoriin. Toiminnallisessa tiedenäyttelyssä kävijä oppii revontulien synnystä ja mekanismeista.
8. Eanangiella - Maan kieli
Oulun taidemuseo, Oulu | 16.1.2026–3.5.2026
Saamelaisen kulttuurin ja taiteen suurnäyttely ottaa haltuunsa Oulun taidemuseon tammikuusta alkaen. Näyttely on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Näyttelyyn osallistuu noin 70 taiteilijaa ja duojária Saamenmaalta. Esillä on monimediallista nykytaidetta, taidehistoriallisia teoksia, duodjia eli saamenkäsityötä eri sukupolvilta sekä äänimaisemia.
Myös Kiasman ja Saamelaismuseo Siidan yhteisnäyttely Entiset ainoat – Saamelaisen taiteen aika kokoaa yhteen saamelaista ja saamelaisia käsittelevää nykytaidetta Saamenmaalta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Kyseessä on ensimmäinen saamelaisen nykytaiteen suurnäyttely Helsingissä.
9. Howard Smith
EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Espoo | 9.9.2026–7.2.2027
Howard Smithin (1928–2021) kattava yksityisnäyttely avaa omaleimaisen taiteilijan monipuolista uraa. Smith työskenteli urallaan esimerkiksi keramiikan, tekstiilitaiteen ja kuvanveiston parissa. Yhdysvalloissa syntynyt Smith muutti 1960-luvulla Suomeen. Taiteilijalla oli merkittävä vaikutus suomalaiseen taiteeseen ja muotoiluun. Smith suunnitteli esimerkiksi kankaita Vallilalle ja keramiikkaa Arabialle.
10. Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen
Museokeskus Vapriikki, Tampere | 16.4.2026–1.11.2026
Ensi kesän jalkapallon MM-kisat pelataan toisella mantereella, mutta kisahuuma valtaa myös Tampereen. Vapriikin näyttely esittelee naisten ja miesten MM-kisahistorian tähdet ja tarinat. Näyttely toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, joten kävijä voi bongata jopa Diego Maradonan pelipaidan tai Ronaldon palkinnon.
11. Jessica Segall: Oddkin
Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki | 24.1.2026–23.5.2026
Yhdysvaltaistaiteilija Jessica Segallin näyttely esittelee vaikuttavia videoteoksia ja installaatioita. Kuvataiteilija käsittelee teoksissaan ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyviä ristiriitoja. Segallin teoksissa haavoittuvat ympäristöt näyttäytyvät samaan aikaan herkkinä ja vaarallisina. Taiteilija esiintyy teoksissa yhdessä esimerkiksi eläinten kanssa.
12. Muumimukimania
Muumimuseo, Tampere | 25.9.2026–19.9.2027
Muumimukit ovat suomalaisten luottoastioita, ja niihin liittyy nostalgiaa sekä elämäntarinoita. Muumimukit symboloivat myös muumien lämminhenkistä elämäntapaa, johon monet haluavat samaistua. Näyttely tarkastelee, miten muumimukit liittyvät nykyiseen elämäntapaan ja millaisista mukeista muodostuu kallisarvoisia keräilykohteita.
13. Mies – jätkä, keikari, herrasmies
Museo Milavida, Tampere | 27.2.2026–21.3.2027
Miesten pukeutuminen ja muoti on pääosassa museo Milavidassa. Laaja näyttely kattaa lähes 300 vuotta miesten vaatetusta – historiallisista bonjour-puvuista nykyajan verkkareihin. Miten ja miksi eri aikakausina on pukeuduttu, ja miten muodin kehitys on vaikuttanut miehisyyteen? Nykysuunnittelijoista ääneen ja catwalkille pääsevät Lauri Järvinen, Ervin Latimer, Teemu Muurimäki ja Arttu Åfeldt.
14. Oliver Beer – Resonance Project: The Cave
Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 6.11.2026–7.3.2027
Brittiläisen taiteilijan Oliver Beerin video-oopperassa laulajat eri puolilta maailmaa esittävät lapsuutensa musiikkimuistoja. Erityisen teoksesta tekee se, että installaation videot on kuvattu esihistoriallisessa luolassa Ranskassa. Taiteilija havaitsi, että luolamaalauksilla oli yhteys akustiikkaan. Näyttelytilassa kahdeksan laulajaa muodostaa moniäänisen kokonaisuuden, jossa kehtolaulut, kansanlaulut ja perinnesävelmät kutoutuvat yhteen.
15. Jaakko Heikkilä: Ja minusta tuli ihminen
Aineen taidemuseo, Tornio | 8.3.2026–30.8.2026
Aineen taidemuseo esittelee juhlavuotenaan valokuvaaja Jaakko Heikkilän teoksia useilta vuosikymmeniltä. Kemissä syntynyt Heikkilä on Pohjois-Suomen merkittävimpiä ja kansainvälisesti tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Valokuvateokset käsittelevät usein vähemmistökulttuureja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Heikkilän valokuvat ovat inhimillisiä, koskettavia ja usein lempeästi humoristisia.
16. Saamenmaan lainsuojattomat ikimetsät – Valokuvanäyttely uhanalaisista metsistä
Saamelaismuseo Siida, Inari | 13.1.2026–6.4.2026
Saamenmaalla sijaitsee poikkeuksellisen laaja luonnonmetsien vyöhyke Euroopan mittakaavassa. Suomen Saamenmaalla sijaitsee yli 3 000 km² vanhoja luonnonmetsiä, joilla ei ole lain suojaa. Metsät ovat vaarassa kadota esimerkiksi metsäteollisuuden ja maankäytön vuoksi. Valokuvanäyttely tuo näkyväksi Saamenmaan uhatut ikimetsät, ja kutsuu kävijän pohtimaan, mitä on vielä mahdollista pelastaa.
17. Miettinen Collection: Body Politics
Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa | 24.1.2026–4.4.2026
Miettinen Collection -taidekokoelma tuo keväällä esille teoksia, joissa ihmiskeho on läsnä. Näyttelyn nimi Body politics viittaa yhteiskunnan käytäntöihin, joilla säädellään ihmisen kehoa. Teokset tarjoavat katsojalle mahdollisuuden syventää käsitystä ihmisyydestä. Esillä on noin 130 teosta lukuisilta kotimaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta. Näyttelyn nimiteoksen on tehnyt maailmanlaajuisestikin tunnettu ghanalainen taiteilija Amoako Boafo.
18. WILLIAM MORRIS
Didrichsenin taidemuseo, Helsinki | 29.5.–30.8.2026
Tekstiilitaiteilija William Morrisin (1834–1896) tuotantoa laajasti esittelevä näyttely on nähtävillä ensimmäistä kertaa Suomessa. Englantilainen Morris tunnetaan muotoilun uudistajana ja yhtenä Arts and Crafts -liikkeen johtohahmoista. Taiteilijan runsaat ja sadunomaiset tapetit sekä kankaat ovat edelleen ajankohtaisia.
19. Rallia Jyskälässä – soraa, sankareita ja sirkusta 75 vuotta
Aalto2, Jyväskylä | 13.6.–8.11.2026
Vuonna 1951 perustetuissa Jyväskylän Suurajoista on vuosikymmenien myötä kasvanut kansainvälinen jättitapahtuma ja rallin maailmanmestaruussarjan osakilpailu. Näyttely näyttää, miten Keski-Suomen rallit ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa ja kertaa “Jyskälän” ikimuistoisimmat hetket. Lisäksi kävijät voivat tutustua läheltä vanhoihin ralliautoihin.
20. Kosketuksissa – keskittymisen taide
Poikilo-museot, Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo, Kouvola | 29.1.2026–26.4.2026
Voiko levoton mieli rauhoittua taideteoksen äärellä? Kouvolan taidemuseon näyttely nostaa esille keskittymisen arvokkuuden aikana, jolloin fokuksemme herpaantuu jatkuvasti. Taiteilijaryhmä työskentelee keramiikan, puun ja tekstiilin parissa vaalien kosketusta materiaaliin ja intuitioon. Merkittävässä osassa on myös teosten koskettaminen. Kävijä voi vaikkapa kävellä ilman kenkiä puusta veistetyn reliefipolun päällä.
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestelmällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo Vänttinen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
044 4300712
marjo.vanttinen@museot.fi
Mirva Uotila
Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
044 4300730
mirva.uotila@museot.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museokortti
Tässä ovat vuoden 2025 suosikkimuseot – suomalaiset vierailivat eniten näissä 50 museossa9.1.2026 17:15:58 EET | Tiedote
Museokortin 10-vuotisjuhlavuotena saavutettiin historiallisia lukemia. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14,5 miljoonaa kertaa museoissa ja tuotettu suomalaisille museoille lähes 120 miljoonaa euroa. Listasimme 50 suosituinta kohdetta, joissa museokorttilaiset vierailivat eniten vuonna 2025.
Klimt, Muumit ja Kaurismäki – tässä syksyn 15 näyttelytärppiä eri puolilla Suomea3.10.2025 13:38:17 EEST | Tiedote
Museoissa ympäri maan on tänä syksynä runsaasti uutuusnäyttelyitä klassikoista nykytaiteeseen. Museokortin kooste esittelee 15 kiinnostavaa tärppiä yhdellä silmäyksellä.
Yleisö äänesti Ateneumin kaikkien aikojen suosikkimuseoksi – yli 17 000 yleisöääntä museoille22.5.2025 23:09:30 EEST | Tiedote
Ateneumin taidemuseo nousi kaikkien aikojen suosikkimuseoksi Museokortin 10-vuotisäänestyksessä. Suosikkimuseon lisäksi yleisö äänesti myös lasten suosikkikohdetta ja kaikkien aikojen museolöytöä. Kaiken kaikkiaan museoita äänestettiin yli 17 300 kertaa. Palkinnot jaettiin Museogaalassa 22. toukokuuta osana valtakunnallisia museopäiviä.
Museokortti tänään 10 vuotta – uusi maksutapa tuo kulttuurin yhä useamman ulottuville5.5.2025 10:01:29 EEST | Tiedote
Museokortti juhlii tänään 5. toukokuuta 10-vuotista taivaltaan. Merkkipaalun kunniaksi korttiin tuodaan myöhemmin tänä vuonna kuukausimaksumalli, joka tekee museokäynneistä entistä saavutettavampia. Tavoitteena on madaltaa kynnystä kulttuuriin osallistumiseen ja vahvistaa museoiden roolia arjen elämyksissä.
Jenni Haukio onnittelee 10-vuotiasta Museokorttia: ”Ainutlaatuinen, historiaan jäävä kulttuuriteko”5.5.2025 08:08:00 EEST | Tiedote
Ensimmäiset Museokortit ojennettiin presidentti Sauli Niinistölle ja Jenni Haukiolle Mäntyniemessä vuonna 2015. Kymmenessä vuodessa Museokortista on kasvanut koko kansan kulttuuri-ilmiö. Museokortti löytyy tällä hetkellä lähes 350 000 suomalaisen taskusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme