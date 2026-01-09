Tämän vuoden näyttelytarjonta hemmottelee yleisöä laajasti kuvataiteesta designiin ja urheiluhistoriaan. Esillä on kotimaisia klassikoita Erik Bruunista Eero Nelimarkkaan sekä kriitikoiden ylistämää nykytaidetta maailmalta.

Museoissa ihaillaan myös Hannu Hautalan luontokuvia, Diego Maradonan pelipaitaa ja keräilijöiden himoitsemia muumimukeja. Alla listaus vuoden odotetuimmista näyttelyistä.

Eero Nelimarkan tuotantoon kuuluu suuri määrä omakuvia. Kuvassa Nelimarkan teos Omakuva vuodelta 1922. Kuvaa muokattu. Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen Kansallisgallerian kokoelma / Ateneumin taidemuseo.

1. Eero Nelimarkka

Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 13.3.2026–13.9.2026

Taidemaalari Eero Nelimarkan (1891–1977) koko uran kattava näyttely on ensimmäistä kertaa nähtävillä Ateneumissa. Nelimarkka tunnetaan erityisesti Etelä-Pohjanmaan maisemien maalarina, mutta hän oli myös taitava ihmisten kuvaaja. Laaja näyttely kertoo, miten vaasalaisen pyykinpesijän pojasta tuli yksi Suomen suosituimmista taiteilijoista.

2. JUMPPATYTÖT – rakkauskirje joukkuevoimistelulle

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki | 10.4.2026–13.9.2026

Teatterilavoilla ilmiöksi noussut “Jumppatytöt” valloittaa seuraavaksi helsinkiläisen museon. Näyttelyssä tehdään voltti suomalaisen voimistelukulttuurin historiaan ja sykähdyttäviin hetkiin. Kävijä voi kurkistaa lajin kulisseihin ja kuulla niin urheilijoiden kuin harrastajien tarinoita.

3. Timo Sarpaneva

Suomen lasimuseo, Riihimäki | 25.4.–31.12.2026

Lasimuseon suurnäyttely juhlistaa muotoilijalegenda Timo Sarpanevan (1926–2006) syntymän 100-vuotisjuhlavuotta. Sarpaneva oli kansainvälisesti palkittu taiteilija, joka tunnetaan erityisesti teollisena muotoilijana. Monet tunnistavat Sarpanevan kädenjäljen esimerkiksi kotoa löytyvistä Iittalan astioista ja taide-esineistä.

Postimuseon näyttelyssä Tampereella on esillä muun muassa Erik Bruunin piirros huuhkajasta. Postimuseo

4. Erik Bruunin linnut

Postimuseo, Tampere | 6.2.2026 - 16.8.2026

Rakastetun graafikko Erik Bruunin 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tampereen Postimuseo nostaa esille ikoniset lintupostimerkit. Näyttelyssä on esillä lintuaiheisten postimerkkien luonnoksia, joissa taitavan piirtäjän yksityiskohtainen kädenjälki pääsee esiin. Tunnetuissa merkeissä komeilevat esimerkiksi huuhkajat ja kurjet.

5. Klovharun lumoissa – Toven ja Tuulikin saarella

Chappe, Raasepori | 27.3.2026–6.9.2026

Tove Janssonin (1914–2001) ja Tuulikki Pietilän (1917–2009) kesäkoti herää eloon uudella tavalla Chappen näyttelyssä. Taiteilijapari vietti lukuisia kesiä Klovharulla Porvoon ulkosaaristossa. Klovharulla vierailu on nykyisin hyvin rajoitettua, joten näyttely avaa toisenlaisen mahdollisuuden tutustua paikkaan.

6. Hannu Hautala: Poika, joka rakasti lintuja

Salon taidemuseo Veturitalli, Salo | 24.1.2026–3.5.2026

Salossa avautuu palkitun luontovalokuvaaja Hannu Hautalan (1941–2023) laajin museonäyttely koskaan. Hautala oli Suomen ensimmäinen ammattimainen luontokuvaaja ja alan keskeinen vaikuttaja vuosikymmenten ajan. Hänet tunnetaan erityisesti lintukuvistaan. Kuvaajana Hautala oli äärettömän kärsivällinen viettäen pitkiä aikoja piilokojuissa.

Näyttely kutsuu kävijän lumoutumaan revontulista kaikilla asteilla. Thomas Kast

7. Aurora Revelare

Tiedekeskus Tietomaa, Oulu | 9.10.2026–

Syksyllä aukeavassa revontulinäyttelyssä yhdistyy kokemuksellisuus ja tutkittu tieto. Oulu on myös Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kävijä voi nauttia yötaivaan värilumosta kaikilla aisteilla, ja hypätä jopa moottorikelkkasimulaattoriin. Toiminnallisessa tiedenäyttelyssä kävijä oppii revontulien synnystä ja mekanismeista.

8. Eanangiella - Maan kieli

Oulun taidemuseo, Oulu | 16.1.2026–3.5.2026

Saamelaisen kulttuurin ja taiteen suurnäyttely ottaa haltuunsa Oulun taidemuseon tammikuusta alkaen. Näyttely on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Näyttelyyn osallistuu noin 70 taiteilijaa ja duojária Saamenmaalta. Esillä on monimediallista nykytaidetta, taidehistoriallisia teoksia, duodjia eli saamenkäsityötä eri sukupolvilta sekä äänimaisemia.

Myös Kiasman ja Saamelaismuseo Siidan yhteisnäyttely Entiset ainoat – Saamelaisen taiteen aika kokoaa yhteen saamelaista ja saamelaisia käsittelevää nykytaidetta Saamenmaalta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Kyseessä on ensimmäinen saamelaisen nykytaiteen suurnäyttely Helsingissä.

Monipuolinen taiteilija Howard Smith on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen taidekenttään. Kuvassa Smithin teosten yksityiskohtia 1970-luvulta. EMMA-kokoelma

9. Howard Smith

EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Espoo | 9.9.2026–7.2.2027

Howard Smithin (1928–2021) kattava yksityisnäyttely avaa omaleimaisen taiteilijan monipuolista uraa. Smith työskenteli urallaan esimerkiksi keramiikan, tekstiilitaiteen ja kuvanveiston parissa. Yhdysvalloissa syntynyt Smith muutti 1960-luvulla Suomeen. Taiteilijalla oli merkittävä vaikutus suomalaiseen taiteeseen ja muotoiluun. Smith suunnitteli esimerkiksi kankaita Vallilalle ja keramiikkaa Arabialle.

10. Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen

Museokeskus Vapriikki, Tampere | 16.4.2026–1.11.2026

Ensi kesän jalkapallon MM-kisat pelataan toisella mantereella, mutta kisahuuma valtaa myös Tampereen. Vapriikin näyttely esittelee naisten ja miesten MM-kisahistorian tähdet ja tarinat. Näyttely toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, joten kävijä voi bongata jopa Diego Maradonan pelipaidan tai Ronaldon palkinnon.

11. Jessica Segall: Oddkin

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki | 24.1.2026–23.5.2026

Yhdysvaltaistaiteilija Jessica Segallin näyttely esittelee vaikuttavia videoteoksia ja installaatioita. Kuvataiteilija käsittelee teoksissaan ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyviä ristiriitoja. Segallin teoksissa haavoittuvat ympäristöt näyttäytyvät samaan aikaan herkkinä ja vaarallisina. Taiteilija esiintyy teoksissa yhdessä esimerkiksi eläinten kanssa.

Muumimukit ovat monilla arkikäytössä, mutta ne ovat myös kallisarvoisia ja himoittuja keräilykohteita. Patrik Rastenberger / Muumimuseo

12. Muumimukimania

Muumimuseo, Tampere | 25.9.2026–19.9.2027

Muumimukit ovat suomalaisten luottoastioita, ja niihin liittyy nostalgiaa sekä elämäntarinoita. Muumimukit symboloivat myös muumien lämminhenkistä elämäntapaa, johon monet haluavat samaistua. Näyttely tarkastelee, miten muumimukit liittyvät nykyiseen elämäntapaan ja millaisista mukeista muodostuu kallisarvoisia keräilykohteita.

13. Mies – jätkä, keikari, herrasmies

Museo Milavida, Tampere | 27.2.2026–21.3.2027

Miesten pukeutuminen ja muoti on pääosassa museo Milavidassa. Laaja näyttely kattaa lähes 300 vuotta miesten vaatetusta – historiallisista bonjour-puvuista nykyajan verkkareihin. Miten ja miksi eri aikakausina on pukeuduttu, ja miten muodin kehitys on vaikuttanut miehisyyteen? Nykysuunnittelijoista ääneen ja catwalkille pääsevät Lauri Järvinen, Ervin Latimer, Teemu Muurimäki ja Arttu Åfeldt.

14. Oliver Beer – Resonance Project: The Cave

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 6.11.2026–7.3.2027

Brittiläisen taiteilijan Oliver Beerin video-oopperassa laulajat eri puolilta maailmaa esittävät lapsuutensa musiikkimuistoja. Erityisen teoksesta tekee se, että installaation videot on kuvattu esihistoriallisessa luolassa Ranskassa. Taiteilija havaitsi, että luolamaalauksilla oli yhteys akustiikkaan. Näyttelytilassa kahdeksan laulajaa muodostaa moniäänisen kokonaisuuden, jossa kehtolaulut, kansanlaulut ja perinnesävelmät kutoutuvat yhteen.

Aineen taidemuseo Torniossa täyttää 40 vuotta maaliskuussa 2026. Juhlavuoden kunniaksi esillä on useita valokuvaaja Jaakko Heikkilän teoksia. Jaakko Heikkilä, In Ebbas Vardagsrum, Kukkola, Suomi (2003).

15. Jaakko Heikkilä: Ja minusta tuli ihminen

Aineen taidemuseo, Tornio | 8.3.2026–30.8.2026

Aineen taidemuseo esittelee juhlavuotenaan valokuvaaja Jaakko Heikkilän teoksia useilta vuosikymmeniltä. Kemissä syntynyt Heikkilä on Pohjois-Suomen merkittävimpiä ja kansainvälisesti tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Valokuvateokset käsittelevät usein vähemmistökulttuureja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Heikkilän valokuvat ovat inhimillisiä, koskettavia ja usein lempeästi humoristisia.

16. Saamenmaan lainsuojattomat ikimetsät – Valokuvanäyttely uhanalaisista metsistä

Saamelaismuseo Siida, Inari | 13.1.2026–6.4.2026

Saamenmaalla sijaitsee poikkeuksellisen laaja luonnonmetsien vyöhyke Euroopan mittakaavassa. Suomen Saamenmaalla sijaitsee yli 3 000 km² vanhoja luonnonmetsiä, joilla ei ole lain suojaa. Metsät ovat vaarassa kadota esimerkiksi metsäteollisuuden ja maankäytön vuoksi. Valokuvanäyttely tuo näkyväksi Saamenmaan uhatut ikimetsät, ja kutsuu kävijän pohtimaan, mitä on vielä mahdollista pelastaa.

17. Miettinen Collection: Body Politics

Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa | 24.1.2026–4.4.2026

Miettinen Collection -taidekokoelma tuo keväällä esille teoksia, joissa ihmiskeho on läsnä. Näyttelyn nimi Body politics viittaa yhteiskunnan käytäntöihin, joilla säädellään ihmisen kehoa. Teokset tarjoavat katsojalle mahdollisuuden syventää käsitystä ihmisyydestä. Esillä on noin 130 teosta lukuisilta kotimaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta. Näyttelyn nimiteoksen on tehnyt maailmanlaajuisestikin tunnettu ghanalainen taiteilija Amoako Boafo.

Pimpernel-tapetti vuodelta 1876 on yksi William Morrisin monista sadunomaisista tapeteista. The William Morris Society

18. WILLIAM MORRIS

Didrichsenin taidemuseo, Helsinki | 29.5.–30.8.2026

Tekstiilitaiteilija William Morrisin (1834–1896) tuotantoa laajasti esittelevä näyttely on nähtävillä ensimmäistä kertaa Suomessa. Englantilainen Morris tunnetaan muotoilun uudistajana ja yhtenä Arts and Crafts -liikkeen johtohahmoista. Taiteilijan runsaat ja sadunomaiset tapetit sekä kankaat ovat edelleen ajankohtaisia.

19. Rallia Jyskälässä – soraa, sankareita ja sirkusta 75 vuotta

Aalto2, Jyväskylä | 13.6.–8.11.2026

Vuonna 1951 perustetuissa Jyväskylän Suurajoista on vuosikymmenien myötä kasvanut kansainvälinen jättitapahtuma ja rallin maailmanmestaruussarjan osakilpailu. Näyttely näyttää, miten Keski-Suomen rallit ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa ja kertaa “Jyskälän” ikimuistoisimmat hetket. Lisäksi kävijät voivat tutustua läheltä vanhoihin ralliautoihin.

20. Kosketuksissa – keskittymisen taide

Poikilo-museot, Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo, Kouvola | 29.1.2026–26.4.2026

Voiko levoton mieli rauhoittua taideteoksen äärellä? Kouvolan taidemuseon näyttely nostaa esille keskittymisen arvokkuuden aikana, jolloin fokuksemme herpaantuu jatkuvasti. Taiteilijaryhmä työskentelee keramiikan, puun ja tekstiilin parissa vaalien kosketusta materiaaliin ja intuitioon. Merkittävässä osassa on myös teosten koskettaminen. Kävijä voi vaikkapa kävellä ilman kenkiä puusta veistetyn reliefipolun päällä.

