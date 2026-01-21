EDIT OTSIKON PVM KORJATTU: Kutsu medialle to 12.2. julkistustilaisuuteen: Esimerkkikotitalouksien ostovoima
Veronkevennyksiä luvattiin – näkyvätkö ne julkisten alojen työntekijöiden kukkarossa?
Miten asumistuen muutokset ja velkaratkaisut muokkaavat opiskelijan toimeentuloa?
Onko hallituksen politiikka vahvistanut ostovoimaa?
Tervetuloa kuulemaan vastauksia kysymyksiin Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Esimerkkikotitalouksien ostovoimakatsauksen julkistustilaisuudessa torstaina 12.2. klo 9–10.
Katsauksessa kuvataan ja ennustetaan JHL:n esimerkkikotitalouksien ostovoiman muutoksia vuosina 2022–2027. Laskelmista vastaa Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä. Tilaisuus järjestetään hybridinä.
Paikka: Laboren seminaarisali (Economicum, 4. krs. Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki) ja Teams.
Ohjelma:
klo 9.00–9.05 Erityisasiantuntija Samuli Sinisalon (JHL) alkusanat
klo 9.05–9.35 Johtava tutkija Milla Nyyssölä (Labore) esittelee ostovoimakatsauksen
klo 9.35–9.45 JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekströmin kommenttipuheenvuoro
klo 9.45–10.00 Kysymyksiä ja keskustelua
Ilmoittaudu katsauksen julkistustilaisuuteen 11.2. mennessä täällä. Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ammattiliitto JHL:n Esimerkkikotitalouksien ostovoimakatsaus rakentuu ostovoimalaskelmista, joiden avulla seurataan kuvitteellisten kotitalouksien tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä.
Katsauksen verkkoversio on luettavissa 12.2. klo 9 alkaen osoitteessa https://www.jhl.fi/tietoa-jhlsta/vaikuttaminen/tutkittu-tieto/#positio. Katsauksen materiaaleineen voi ladata itselleen myös pdf-tiedostona.
Julkistamistilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa tilaisuutta seuraavana päivänä Laboren Youtube-kanavalla.
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
