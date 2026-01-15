Kolme uutta nimeä Helsinki Lit 2026 -ohjelmaan – Kulttuuritalolla mukana toukokuussa Rachel Kushner, Lena Andersson ja Mattias Timander
Helsinki Lit 2026 saa vieraakseen jo julkistettujen Lina Wolffin, Vincenzo Latronicon, Alana S. Porteron ja Tara Menonin lisäksi yhdysvaltalaisen bestseller-kirjailija Rachel Kushnerin ja kaksi ajankohtaista ruotsalaista kirjailijaa, Lena Anderssonin ja Mattias Timanderin. 22.-23. toukokuuta 2026 Helsingin Kulttuuritalolla järjestettävän käännöskirjallisuusfestivaalin koko ohjelma julkistetaan ystävänpäivänä 14. helmikuuta, jolloin myös yhden päivän liput tulevat myyntiin. Kahden päivän liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Yhdysvaltalainen Rachel Kushner on kirjoittanut The New York Timesin bestseller-listoille nousseet romaanit Luomisen järvi (Creation Lake, suomentanut Arto Schroderus) ja Mars Room (suomentanut Arto Schroderus). Hän on julkaissut myös teokset The Flamethrowers ja Telex from Cuba, novellikokoelman The Strange Case of Rachel K sekä kiitetyn esseekokoelman The Hard Crowd. Kushner sai Mars Room -kirjastaan Prix Médicis -palkinnon, ja hänen teoksensa ovat keränneet useita Booker-, Folio-, The National Book Critics Circle Award - ja National Book Award in Fiction -palkintoehdokkuuksia. Kushnerin kirjoja on käännetty 27 kielelle.
Lena Andersson on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja puhutuimmista kirjailijoista, kolumnisteista ja yhteiskunnallisista kommentaattoreista. Hänen romaaneistaan on suomennettu muun muassa Vailla henkilökohtaista vastuuta (2015) ja Omavaltaista menettelyä (2014), joista jälkimmäinen sai August-palkinnon vuonna 2013. Hänen uusin teoksensa Tutkielma inhimillisestä käyttäytymisestä (suomentanut Sanna Manninen) on viiltävän tarkka tutkielma ihmiselämästä kulttuurisotien ja hyvesignaloinnin aikakaudella. August-palkintoehdokkaana ollut kirja suomii nautinnollisesti ruotsalaista itsetyytyväisyyttä ja omahyväisyyttä Anderssonille tyypillisellä ironialla ja analyyttisyydellä.
Kiirunalaisen Mattias Timanderin esikoiskirja, läpimurtoteos Metsä ei sinusta lähde (suomentaja Jonja Rajala) on ollut Ruotsissa arvostelumenestys ja sen käännösoikeudet on myyty useisiin maihin. Timander työskentelee kulttuuritoimittajana ja kirjoittaa Provins-lehteen.
Helsinki Litissä nähdään toukokuussa nyt julkaistujen kolmen uuden kansainvälisen vieraan lisäksi italialainen kirjailija, kääntäjä ja kriitikko Vincenzo Latronico, historioitsija, kirjailija, näytelmäkirjailija ja LGBTQ-aktivisti Alana S. Portero, kriitikoiden ja kirjallisuusraatien ylistämä Lina Wolff sekä Intiassa syntynyt yhdysvaltalaiskirjailija Tara Menon.
Helsinki Lit järjestetään tänä vuonna vuonna 12. kerran. Festivaalin liput ovat liki joka vuosi myyneet loppuun jo aikaisin keväällä, ja Helsingin Kulttuuritalolla onkin toukokuussa 2026 luvassa kapasiteetiltaan historiallisen suuri käännöskirjallisuusfestivaali.
Helsinki Lit 2026
22.-23.5.2026 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
Lisätietoja:
Helsinki Lit Facebook
Helsinki Lit Instagram
Tre nya namn klara för Helsinki Lit 2026 – Rachel Kushner, Lena Andersson och Mattias Timander till Kulturhuset i maj
Utöver de redan annonserade Lina Wolff, Vincenzo Latronico, Alana S. Portero och Tara Menon, får Helsinki Lit 2026 besök av den amerikanska bästsäljande författaren Rachel Kushner samt två högaktuella svenska författare: Lena Andersson och Mattias Timander. Det fullständiga programmet för festivalen, som äger rum den 22–23 maj 2026 på Kulturhuset i Helsingfors, publiceras den 14 februari. Samtidigt släpps även endagsbiljetterna till försäljning. Tvådagarsbiljetter finns redan nu till salu via Lippu.fi.
Den amerikanska författaren Rachel Kushner har skrivit de hyllade romanerna Creation Lake och The Mars Room, som båda placerat sig på The New York Times bästsäljarlista. Hon har även gett ut romanerna Eldkastarna och Telex from Cuba, novellsamlingen The Strange Case of Rachel K samt den hyllade essäsamlingen The Hard Crowd. För The Mars Room tilldelades Kushner det prestigefyllda Prix Médicis, och hennes böcker har nominerats till bland annat Bookerpriset, Folio Prize, National Book Critics Circle Award och National Book Award for Fiction. Hennes verk har översatts till 27 språk.
Lena Andersson är en av Sveriges mest välkända och omdiskuterade författare, kolumnister och samhällsdebattörer. Romanen Egenmäktigt förfarande belönades med Augustpriset 2013 och har numera modern klassikerstatus. I den nya boken Män och kvinnor återvänder Andersson till Ester Nilsson från succéromanerna.
Kirunafödde Mattias Timanders debut och genombrottsbok Din vilja sitter i skogen har blivit en kritikersuccé i Sverige och sålts till flera länder. Timander arbetar som kulturjournalist och skriver för tidskriften Provins.
Utöver de tre nya gästerna medverkar i maj även den italienske författaren, översättaren och kritikern Vincenzo Latronico, historikern, författaren, dramatikern och LGBTQ-aktivisten Alana S. Portero, dubbla Augustvinnaren Lina Wolff samt den USA-baserade författaren Tara Menon, född i Indien.
Helsinki Lit arrangeras i år för tolfte gången. Festivalens biljetter har nästan varje år sålt slut redan tidigt på våren, och i år väntas därför Helsinki Lit bli den största året hittills – sett till publikkapacitet – då festivalen flyttar till större lokaler i Kulturhuset i Helsingfors.
Helsinki Lit 2026
22–23 maj 2026
Kulturhuset, Sturegatan 4, Helsingfors
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Vihellys on aina vaaran merkki – Inginmaan uusi single Kuolleen naisen kengät muistuttaa elämän rajallisuudesta15.1.2026 11:20:59 EET | Tiedote
Anna Inginmaan 27. helmikuuta ilmestyvän Yhdeksän elämää -popalbumin uusi single, perjantaina 16.1. julkaistava Kuolleen naisen kengät on syntynyt yhteistyössä Finlandia-palkitun kirjailija Rosa Liksomin kanssa. Inginmaalle tärkeä ja omakohtainen kappale kumpuaa kuolemattomuuden illuusion rikkoutumisesta ja tilanteesta, joka pysäytti elämän rajallisuuden äärelle. Kuolleen naisen kengät on kuunneltavissa ennakkoon jo tänään Soundi-lehden sivuilla lyriikkavideon saattelemana.
Helsinki Lit Masterclass -sarjan kevään ensimmäiseksi vieraaksi vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm8.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Helsinki Litin kirjallisuuden mestarikurssit jatkuvat keväällä 2026. Seuraavan Masterclass-tapahtuman vieraaksi saapuu lukijoiden ja kriitikoiden rakastama, pitkän ja menestyksekkään kirjailijanuran tehnyt tuore kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm. Hakuaika kurssille alkaa tänään torstaina 8. tammikuuta.
Musiikkitalossa juhlitaan helmikuussa 100 vuotta täyttävää György Kurtágia19.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Säveltäjä György Kurtágin 100-vuotissyntymäpäivää juhlitaan 19. helmikuuta 2026 Helsingin Musiikkitalossa kamarimusiikkikonsertilla, jossa esiintyvät muun muassa sopraano Anu Komsi ja viulisti Sakari Oramo. Paavo-salissa järjestettävä Kurtág100 on ainoa Kurtágin juhlavuoden konsertti Suomessa ja ajoittuu täsmälleen säveltäjän syntymäpäivälle.
Helsinki Lit 2026 julkisti ensimmäiset kansainväliset kirjailijavieraansa – mukana Vincenzo Latronico, Alana S. Portero, Lina Wolff ja Tara Menon12.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsinki Litin ensimmäiset julkistetut kansainväliset kirjailijavieraat tulevat Italiasta, Espanjasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Juuri toisen August-palkintonsa voittanutta Lina Wolffia tulee haastattelemaan kaksinkertainen Finlandia-palkittu kirjailija Pajtim Statovci, muiden vierailijoiden keskusteluparit ja haastattelijat julkaistaan myöhemmin. Festivaalin juontaa jälleen näyttelijä Alma Pöysti. 22.-23. toukokuuta 2026 Helsingin Kulttuuritalolla järjestettävän Helsinki Litin koko ohjelma julkistetaan perinteisesti ystävänpäivänä 14. helmikuuta, jolloin myös yhden päivän liput tulevat myyntiin. Kahden päivän liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Teosto-palkittujen Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen sävellyksiä esitetään Saksassa joulukuussa11.12.2025 13:34:03 EET | Tiedote
Suomalaissäveltäjien Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen teoksia kuullaan joulukuussa Saksassa kahdessa konsertissa. Kaksikon uusi yhteissävellys, joululaulu Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, saa maailman kantaesityksensä Leipzigissa järjestettävässä perinteisessä Lucia-konsertissa Peterskirche-kirkossa 15.12.2025. Tapahtuma kerää vuosittain runsaasti kuulijoita nauttimaan pohjoismaisista sävyistä ja Lucia-kulkueesta. Leipzigin jälkeen vuorossa on Berliini, jossa Ahvenjärven ja Lappalaisen musiikkia esitetään 18.12.2025 Passionskirche-kirkossa järjestettävässä sävellyskonsertissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme