Liikennevakuutus ei koske vain autoja – myös golfauto, lumiskootteri ja jopa panssarivaunu tulee vakuuttaa

Isoimmissa kaupungeissa sähköpotkulaudat ovat tuttu näky, mutta markkinoilla on myös muita uusia sähköisiä kulkupelejä. Lumelle on kehitetty erilaisia liikkumisvälineitä, kuten lumiskootterit ja sähkökäyttöiset tai polttomoottorilla kulkevat potkukelkat. Ennen liikkeelle lähtöä on syytä selvittää ajoneuvoon sovellettavat liikennesäännöt sekä vakuuttamiseen liittyvät asiat.

Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottoroituja ajoneuvoja, jos niiden paino ylittää 25 kg tai nopeus 25 km/h. Sillä ei ole merkitystä, missä kulkupeliä käyttää. Vakuuttamisen osalta liikenteen määritelmä on laaja – sillä tarkoitetaan kaikkea ajoneuvolla ajamista, olipa ajopaikkana piha, parkkipaikka, järven jää tai metsäpolku. Erityisesti piha- ja mökkikäytössä olevien ajoneuvojen kohdalla vakuuttamisvelvollisuus voi yllättää.

Rekisteröidyillä ajoneuvoilla vakuutus tulee olla lähtökohtaisesti aina, mutta myös monet rekisteröimättömät kulkupelit, kuten sähköskootterit, vaativat liikennevakuutuksen silloin, kun niillä ajetaan. Vakuutettavia ovat myös telamatoilla ja -ketjuilla kulkevat ajoneuvot, kuten moottorikelkat, sekä erikoisvalmisteiset ajoneuvot, kuten entiset puolustusvoimien ajoneuvot ja siviilirekisterissä olevat panssariajoneuvot.

- Vaikka ajoneuvo olisi vain harrastekäytössä, se kuuluu silti vakuuttaa. Monet erikoisemmat ajoneuvot mielletään leluiksi tai harrastusvälineiksi, ja vakuuttaminen saattaa unohtua, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna sanoo.

Sähköistyminen tuo markkinoille jatkuvasti uudenlaisia kaupallisia innovaatioita, jotka haastavat vanhoja mielikuvia vakuuttamisesta. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 25 kg painoisia ja alle 25 km/h kulkevia liikkumisvälineitä. Esimerkiksi hidasliikkeiset ruokarobotit tulee vakuuttaa, jos niiden paino ylittää 25 kg. Samoin vakuutus tulee ottaa lasten leluautoille 25/25-säännön mukaisesti, vaikka niillä yleensä ajetaankin vain omalla pihalla.

- Uudenlaisia innovaatioita on mahdotonta ennustaa, ja siksi laissa on pyritty yleisellä tasolla kattavasti määrittelemään vakuutettavat ajoneuvot. Vakuutusturva kuuluu kaikille ajopaikasta tai kuljettajan iästä riippumatta, Linna painottaa.

Jos ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus mietityttää, asia kannattaa selvittää ennen liikkeelle lähtöä. Vakuuttamatta jätetty ajoneuvo voi johtaa merkittäviin kuluihin, ja vahingon sattuessa kuljettaja ei ole vakuutussuojan piirissä. Epäselvissä tapauksissa vakuutusyhtiö tai Liikennevakuutuskeskuksen verkkotesti auttavat arvioimaan, kuuluuko ajoneuvo liikennevakuuttaa.

Perustiedot liikennevakuuttamisesta