Liikennevakuutus ei koske vain autoja – myös golfauto, lumiskootteri ja jopa panssarivaunu tulee vakuuttaa
Liikenteessä on uudenlaisia ajoneuvoja, ja etenkin sähköistyminen on avannut markkinoita erikoisillekin liikkumisvälineille. Vakuuttamisen näkökulmasta tilanne on selkeä: golfautot, lumiskootterit ja muut erikoiset ajopelit tulee liikennevakuuttaa.
Isoimmissa kaupungeissa sähköpotkulaudat ovat tuttu näky, mutta markkinoilla on myös muita uusia sähköisiä kulkupelejä. Lumelle on kehitetty erilaisia liikkumisvälineitä, kuten lumiskootterit ja sähkökäyttöiset tai polttomoottorilla kulkevat potkukelkat. Ennen liikkeelle lähtöä on syytä selvittää ajoneuvoon sovellettavat liikennesäännöt sekä vakuuttamiseen liittyvät asiat.
Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottoroituja ajoneuvoja, jos niiden paino ylittää 25 kg tai nopeus 25 km/h. Sillä ei ole merkitystä, missä kulkupeliä käyttää. Vakuuttamisen osalta liikenteen määritelmä on laaja – sillä tarkoitetaan kaikkea ajoneuvolla ajamista, olipa ajopaikkana piha, parkkipaikka, järven jää tai metsäpolku. Erityisesti piha- ja mökkikäytössä olevien ajoneuvojen kohdalla vakuuttamisvelvollisuus voi yllättää.
Rekisteröidyillä ajoneuvoilla vakuutus tulee olla lähtökohtaisesti aina, mutta myös monet rekisteröimättömät kulkupelit, kuten sähköskootterit, vaativat liikennevakuutuksen silloin, kun niillä ajetaan. Vakuutettavia ovat myös telamatoilla ja -ketjuilla kulkevat ajoneuvot, kuten moottorikelkat, sekä erikoisvalmisteiset ajoneuvot, kuten entiset puolustusvoimien ajoneuvot ja siviilirekisterissä olevat panssariajoneuvot.
- Vaikka ajoneuvo olisi vain harrastekäytössä, se kuuluu silti vakuuttaa. Monet erikoisemmat ajoneuvot mielletään leluiksi tai harrastusvälineiksi, ja vakuuttaminen saattaa unohtua, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna sanoo.
Sähköistyminen tuo markkinoille jatkuvasti uudenlaisia kaupallisia innovaatioita, jotka haastavat vanhoja mielikuvia vakuuttamisesta. Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 25 kg painoisia ja alle 25 km/h kulkevia liikkumisvälineitä. Esimerkiksi hidasliikkeiset ruokarobotit tulee vakuuttaa, jos niiden paino ylittää 25 kg. Samoin vakuutus tulee ottaa lasten leluautoille 25/25-säännön mukaisesti, vaikka niillä yleensä ajetaankin vain omalla pihalla.
- Uudenlaisia innovaatioita on mahdotonta ennustaa, ja siksi laissa on pyritty yleisellä tasolla kattavasti määrittelemään vakuutettavat ajoneuvot. Vakuutusturva kuuluu kaikille ajopaikasta tai kuljettajan iästä riippumatta, Linna painottaa.
Jos ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus mietityttää, asia kannattaa selvittää ennen liikkeelle lähtöä. Vakuuttamatta jätetty ajoneuvo voi johtaa merkittäviin kuluihin, ja vahingon sattuessa kuljettaja ei ole vakuutussuojan piirissä. Epäselvissä tapauksissa vakuutusyhtiö tai Liikennevakuutuskeskuksen verkkotesti auttavat arvioimaan, kuuluuko ajoneuvo liikennevakuuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri LinnaVakuutuspäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4591lauri.linna@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
Viestintä
Palvelunumero medialle, arkisin yleensä klo 9–15
Kuvat
Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Liikennevakuutuskeskus
Moottorikelkalla tulee olla liikennevakuutus aina ajettaessa4.11.2025 06:11:00 EET | Tiedote
Talvikauden kynnyksellä kannattaa varmistaa, että moottorikelkat ja muut talvikäyttöiset kulkupelit on rekisteröity liikennekäyttöön ja liikennevakuutus on voimassa. Vakuuttamaton ajoneuvo voi tuoda omistajalleen tuntuvat taloudelliset seuraamukset.
Liikennevakuutuksesta korvauksia vuosittain lähes puolella miljardilla eurolla – ajoneuvoluokkien erot korvauksissa suuria14.10.2025 06:11:00 EEST | Tiedote
Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain noin 90 000 vahinkoa, joista henkilövahinkoja aiheutuu vain joka kuudennessa. Kustannuksissa niiden osuus on kuitenkin merkittävä: lähes 40 prosenttia maksetuista korvauksista liittyy henkilövahinkoihin. Vahinkojen määrä ja korvaukset vaihtelevat ajoneuvotyypin ja käyttötavan mukaan – suhteellisesti eniten vahinkoja tapahtuu moottoripyörille ja -kelkoille.
KKO:n ennakkopäätös korostaa maksutonta liikennevahinkoasian käsittelyä vahinkolautakunnassa8.10.2025 11:07:51 EEST | Tiedote
Lakisääteinen liikennevakuutus on tasapuolinen kaikille. Se takaa laissa määritellyt korvaukset vahingonkärsineille, riippumatta siitä, millainen korvaushakemuksen sisältö teknisesti on. Korvauksia saadakseen ei tarvitse olla juristi tai palkata asiantuntijaa avuksi.
Uudenlaisia liikkumisvälineitä ja teknologiaa – suomalaiset näkevät liikenteen muutoksessa myös uhkia19.9.2025 06:10:00 EEST | Tiedote
Jakelurobotit, itseohjautuvat ajoneuvot ja sähköpotkulaudat tekevät tuloaan liikenteeseen. Tuore kyselytutkimus paljastaa, että ajoneuvojen tekninen kehitys herättää suomalaisissa huolta. Lisäksi moni epäilee sähköpotkulautailijoiden liikennesääntöjen noudattamista. Teknologian rinnalla korostuu vakuutusturvan kyky pysyä kehityksen vauhdissa.
Suomalaisten tiedot liikennevakuutuksesta puutteellisia5.9.2025 06:06:00 EEST | Tiedote
Liikennevakuutus on ollut lakisääteinen Suomessa jo sata vuotta, ja se on pakollinen valtaosalle moottoriajoneuvoista. Suomessa on noin viisi miljoonaa liikennevakuutettua ajoneuvoa, mutta suomalaisten tiedot vakuuttamisvelvollisuudesta ovat silti osin hataria, selviää Liikennevakuutuskeskuksen teettämästä kyselystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme