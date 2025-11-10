Readme.fi

KUTSU: Klassikoita Karjalasta - Keittokirjan julkistustilaisuus 4.2.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.

Tässä kirjassa pääset nauttimaan suomalaisten rakkaimpia ruokia, jotka ovat lähtöisin Suomen itärajalta – Karjalasta.

Kansi_High res.
Lieneekö mistään muusta maakunnasta tullut koko Suomen ruokasuosikkeja näin paljon: karjalanpiirakat, uuniruoat, kukot, paistit ja säilöntä unohtamatta hipleitä ja herkullista leivontaa.

Kirjaan on ammennettu Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa aina syötyjä ruokia sekä Karjalasta evakkojen mukanaan tuomia ruokamuistoja.

Ripaus uudistusta mausta tinkimättä vie sinut makumatkalle jylhien vaarojen, kalavesien, sieni- ja marjametsien ja leivinuunin tunnelmaan.

Piäset sie mukkaan?

Kirja on ilmestynyt tammikuussa 2026. 

Kirjan kustantaja on Readme.fi.

Aika: Keskiviikko 4.2.2026, Klo 15.00.

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki 

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 28.1.2026 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

