EU–Mercosur-kauppasopimus: parlamentti pyytää tuomioistuimen lausunnon
Keskiviikkona parlamentti päätti pyytää EU-tuomioistuimelta lausunnon EU:n ja Mercosur-alueen välisen kauppasopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa.
Euroopan parlamentti päätti pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausunnon Mercosur-alueen kanssa solmitun kumppanuussopimuksen ja väliaikaisen kauppasopimuksen yhteensopivuudesta EU-perussopimusten kanssa. Päätös syntyi täysistunnon äänestyksessä äänin 334 puolesta, 324 vastaan ja 11 tyhjää. Toinen esitys samasta aiheesta hylättiin äänin 225 puolesta, 402 vastaan ja 13 tyhjää.
Seuraavaksi
EU-tuomioistuin tarkastelee EU:n ja Mercosurin kumppanuussopimuksen ja väliaikaisen kauppasopimuksen yhteensopivuutta perussopimusten kanssa ja antaa asiasta lausunnon. Myös parlamentti tarkastelee tekstejä samalla, kun se odottaa tuomioistuimen lausuntoa. Vasta lausunnon jälkeen se äänestää kauppasopimuksen hyväksymisestä.
