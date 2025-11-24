Kokoomuksen kansanedustajat lähtevät kiertämään – Tulevina viikkoina lähes 40 tapahtumaa ympäri Suomen!
Kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee kiertämään Suomea Toivo kotiin -kiertueelle. Kiertueen tarkoituksena on kutsua suomalaiset yhteen tuomaan ideoita siitä, miltä Suomi näyttää 2030-luvulla ja mitä ratkaisuja suomalaisilla on aikamme suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.
Kokoomuksen valmistautuminen kohti kevään 2027 eduskuntavaaleja on hyvässä vauhdissa. Puolue haluaa tuoda parhaat keinot yhteiskuntamme suurten haasteiden ratkaisemiseksi ja kestävän tien luomiseksi 2030-luvulle mentäessä. Entistä epävarmempi maailmanpoliittinen tilanne, talouden kasvun hidas kehitys, kauppasodan uhka ja hitaasti vetävä vienti voivat nopeasti murentaa uskoatulevaan. Kokoomus haluaa palauttaa uskon suomalaisten mieliin ja tuoda toivon suomalaisten koteihin.
"Maailma ympärillämme on epävarma, ja moni suomalainen pohtii, mihin suuntaan olemme menossa. Juuri siksi ihmiset tarvitsevat nyt ennen kaikkea toivoa. Me kokoomuslaiset haluamme tuoda toivon ja tulevaisuuden uskon takaisin suomalaisten arkeen kuuntelemalla, kohtaamalla ja etsimällä ratkaisuja yhdessä. Epävarmoinakaan aikoina emme jää paikoilleen, vaan lähdemme liikkeelle pitämään huolta suomalaisten tulevaisuudesta. Me haluamme huolehtia Suomen turvallisuudesta, ihmisistä ja taloudesta kestävillä ja uskottavilla ratkaisuilla, jotka kantavat myös tuleville sukupolville” sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän kiertue alkaa tiistaina 27.1. Lapin Kemijärveltä ja päättyy lauantaina 7.2. Helsingin Vuosaareen. Puolitoista viikkoa kestävän kiertueen aikana eduskuntaryhmä kiertää koko Suomen aina Lapista etelään ja Pohjanmaan lakeuksilta itäiseen Joensuuhun.
Tässä ajassa toistemme kohtaaminen ja kuuntelu on äärimmäisen tärkeää. Kansakunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja toivon luominen suomalaisiin on tärkeämpää kuin aikoihin. Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta suomalaisen yhteiskunnan uudistamisesta myös tulevina vuosina, ja meiltä löytyvät myös kestävimmät ratkaisut sen toteuttamiseksi. Siksi olen hyvin iloinen ja innoissani siitä, että kokoomuksen kansanedustajat kiertävät ympäri Suomea keskustelemassa, kohtaamassa ja kuuntelemassa suomalaisia. Me haluamme kuulla heidän huolensa huomisesta ja tuoda toivon suomalaisten koteihin”, päättää Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.
Toivo kotiin –kiertueen tapahtumapaikat ja ajankohdat löydät kootusti TÄÄLTÄ.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
Niina KuurneEduskuntaryhmän tiedotussihteeriPuh:+358443028294niina.kuurne@eduskunta.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomusministerit esittävät sosiaalisen median rajoittamista alle 15-vuotiailta24.11.2025 13:27:58 EET | Tiedote
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja sosiaaliturva- ja tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasonen kertovat kannattavansa sosiaalisen median rajoituksia alle 15-vuotiaille.
Kokoomuksen puolueorganisaatioon uusia työntekijöitä!10.10.2025 15:40:13 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on 9.10. pidetyssä kokouksessaan tehnyt uusia nimityksiä puolueorganisaatioon.
Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylään kesällä 202622.8.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt järjestää vuoden 2026 puoluekokouksen Jyväskylässä. Aiemmin päätetty Kotkan puoluekokous siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.
Pääministeri Orpo: Puolueiden vastuullisuus punnitaan sitoutumisessa velkajarruun18.8.2025 10:49:39 EEST | Tiedote
Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.
Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluesihteeriksi Maggie Keskisen9.8.2025 15:10:02 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Keskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme