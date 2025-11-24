Kokoomuksen kansanedustajat lähtevät kiertämään – Tulevina viikkoina lähes 40 tapahtumaa ympäri Suomen!

Kokoomuksen valmistautuminen kohti kevään 2027 eduskuntavaaleja on hyvässä vauhdissa. Puolue haluaa tuoda parhaat keinot yhteiskuntamme suurten haasteiden ratkaisemiseksi ja kestävän tien luomiseksi 2030-luvulle mentäessä. Entistä epävarmempi maailmanpoliittinen tilanne, talouden kasvun hidas kehitys, kauppasodan uhka ja hitaasti vetävä vienti voivat nopeasti murentaa uskoatulevaan. Kokoomus haluaa palauttaa uskon suomalaisten mieliin ja tuoda toivon suomalaisten koteihin.

"Maailma ympärillämme on epävarma, ja moni suomalainen pohtii, mihin suuntaan olemme menossa. Juuri siksi ihmiset tarvitsevat nyt ennen kaikkea toivoa. Me kokoomuslaiset haluamme tuoda toivon ja tulevaisuuden uskon takaisin suomalaisten arkeen kuuntelemalla, kohtaamalla ja etsimällä ratkaisuja yhdessä. Epävarmoinakaan aikoina emme jää paikoilleen, vaan lähdemme liikkeelle pitämään huolta suomalaisten tulevaisuudesta. Me haluamme huolehtia Suomen turvallisuudesta, ihmisistä ja taloudesta kestävillä ja uskottavilla ratkaisuilla, jotka kantavat myös tuleville sukupolville” sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kiertue alkaa tiistaina 27.1. Lapin Kemijärveltä ja päättyy lauantaina 7.2. Helsingin Vuosaareen. Puolitoista viikkoa kestävän kiertueen aikana eduskuntaryhmä kiertää koko Suomen aina Lapista etelään ja Pohjanmaan lakeuksilta itäiseen Joensuuhun.

Tässä ajassa toistemme kohtaaminen ja kuuntelu on äärimmäisen tärkeää. Kansakunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja toivon luominen suomalaisiin on tärkeämpää kuin aikoihin. Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta suomalaisen yhteiskunnan uudistamisesta myös tulevina vuosina, ja meiltä löytyvät myös kestävimmät ratkaisut sen toteuttamiseksi. Siksi olen hyvin iloinen ja innoissani siitä, että kokoomuksen kansanedustajat kiertävät ympäri Suomea keskustelemassa, kohtaamassa ja kuuntelemassa suomalaisia. Me haluamme kuulla heidän huolensa huomisesta ja tuoda toivon suomalaisten koteihin”, päättää Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.

Toivo kotiin –kiertueen tapahtumapaikat ja ajankohdat löydät kootusti TÄÄLTÄ.