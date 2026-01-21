Varhan strategiapäivityksen poliittinen käsittely alkaa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) strategian ja palvelustrategian valmistelussa siirrytään poliittisen käsittelyn vaiheeseen.
Varhan aluehallitus aloittaa strategialuonnoksen käsittelyn kokouksessaan maanantaina 26.1.2026. Kokouksen esityslista on julkaistu Varhan verkkosivuilla.
Esitys strategiasta sekä palvelustrategiasta on tarkoitus tehdä hyväksymisestä päättävälle aluevaltuustolle 9.2. pidettävässä aluehallituksen kokouksessa. Valtuuston kokoukseen strategian ennakoidaan ehtivän 25. helmikuuta.
Strategian päivitys on valmisteltu osallistavasti. Näkemyksiä painotuksista on kysytty henkilöstöltä ja laajasti myös sidosryhmiltä. Merkittävimmät uudet painotukset virkahenkilöiden valmistelemassa luonnoksessa ovat turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Muilta osin luonnoksessa on pienempiä päivityksiä aiempaan strategiaan. Strategiaan kirjatut arvot ovat säilymässä muuttumattomina.
Palvelustrategia kattaa kaikki Varhan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelustrategiassa on aiempaa laajemmin kuvattu esimerkiksi sairaalapalvelut, ensihoito sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjaus. Palvelustrategiassa on entistä tarkemmin kuvattu myös palvelujen yhteensovittamista sekä palvelutuottajan valinnan perusteita. Pelastuspalvelujen palvelut tullaan määrittämään strategiasta erillisessä palvelutasopäätöksessä.
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
