Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan strategiapäivityksen poliittinen käsittely alkaa

21.1.2026 15:10:31 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) strategian ja palvelustrategian valmistelussa siirrytään poliittisen käsittelyn vaiheeseen.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varhan aluehallitus aloittaa strategialuonnoksen käsittelyn kokouksessaan maanantaina 26.1.2026.  Kokouksen esityslista on julkaistu Varhan verkkosivuilla. 

Esitys strategiasta sekä palvelustrategiasta on tarkoitus tehdä hyväksymisestä päättävälle aluevaltuustolle 9.2. pidettävässä aluehallituksen kokouksessa. Valtuuston kokoukseen strategian ennakoidaan ehtivän 25. helmikuuta.

Strategian päivitys on valmisteltu osallistavasti. Näkemyksiä painotuksista on kysytty henkilöstöltä ja laajasti myös sidosryhmiltä. Merkittävimmät uudet painotukset virkahenkilöiden valmistelemassa luonnoksessa ovat turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Muilta osin luonnoksessa on pienempiä päivityksiä aiempaan strategiaan. Strategiaan kirjatut arvot ovat säilymässä muuttumattomina.

Palvelustrategia kattaa kaikki Varhan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelustrategiassa on aiempaa laajemmin kuvattu esimerkiksi sairaalapalvelut, ensihoito sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjaus. Palvelustrategiassa on entistä tarkemmin kuvattu myös palvelujen yhteensovittamista sekä palvelutuottajan valinnan perusteita. Pelastuspalvelujen palvelut tullaan määrittämään strategiasta erillisessä palvelutasopäätöksessä.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhaaluehallitusstrategiapalvelustrategiaesityslistapolitiikka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha beviljade över 2 600 000 euro i understöd till social-, hälso- och räddningsorganisationer inom välfärdsområdet19.1.2026 13:12:06 EET | Pressmeddelande

Egentliga Finlands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari 2026 om understöd till organisationer inom social-, hälso- och räddningssektorn. Det totala beloppet som delas ut är 2 614 960 euro. Välfärdsområdesstyrelsen fattade också beslut om partnerskapsavtalsorganisationerna för 2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye