Vaasalaisille talviliikkujille tarjolla aamupalaa ja makkaraa
Vaasan kaupunki ja talvihoidon urakoitsija 06 Infra järjestävät torstaina 29.1. klo 6–18 väylänvarsitapahtuman Järvikadun ja Wolffintien risteyksessä. Tapahtuma on suunnattu kaikille kävely- ja pyöräteillä liikkuville vaasalaisille.
Henkilökuntaa on paikalla koko tapahtuman ajan, ja ilmaista tarjottavaa on tiettyinä kellonaikoina. Aamulla klo 6–9 liikkujat saavat herkutella sämpylöitä ja lämmintä juotavaa. Iltapäivällä klo 14–18 tarjolla on makkaraa sekä lämmintä juotavaa ja pientä makeaa. Tapahtumapaikka sijaitsee Vaasan Sähköä vastapäätä.
Tapahtuman tavoitteena on tarjota teiden käyttäjille mahdollisuus keskustella talvihoidosta urakoitsijan ja kaupungin kanssa. Liikenneturva on paikalla jakamassa vinkkejä talvipyöräilyyn.
Kaikki kulkijat huomioidaan
Tapahtuma on osa Vaasan tehostetun talvikunnossapidon ohjelmaa, jossa kävely- ja pyöräteiden huoltotoimenpiteitä toteutetaan nopeammin ja matalammalla kynnyksellä, jotta tiet pysyvät turvallisina ja käytettävissä myös talvella.
Tehostetun talvihoidon tavoite on mahdollistaa liikkuminen esteettömästi ja tasa-arvoisesti kaikille. Teiden hoidossa onkin huomioitu pyöräilijöiden lisäksi myös kävelijät ja erityisryhmät. Tehostettu talvikunnossapito hyödyttää myös inva-ajoneuvoilla kulkevia, sekä esimerkiksi lastenvaunuja tai rollaattoreita käyttäviä.
Tapahtuma on maksuton ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoKävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasabor som färdas i vintervädret bjuds på frukost och korv21.1.2026 16:22:59 EET | Pressmeddelande
Vasa stad och entreprenören 06 Infra som jobbar med vinterunderhåll ordnar torsdag 29 januari kl. 6–18 ett trafikledsevenemang i korsningen av Träskgatan och Wolffskavägen. Evenemanget är riktat till alla Vasabor som färdas på gång- och cykellederna.
Öjberget öppnar 22.121.1.2026 16:15:06 EET | Pressmeddelande
Två stora backar samt barnbacken vid Vasas vinteridrottscenter Öjberget öppnas 22.1. Biljetter köper du enklast i nätbutiken.
Öjberget aukeaa 22.1.21.1.2026 16:12:44 EET | Tiedote
Vaasan talviurheilukeskus Öjbergetin kaksi isoa rinnettä sekä lastenrinne avataan 22.1.2026. Liput saa ostettua kätevästi verkkokaupasta.
Laura Malmivaara uppträder i Kokkola och Seinäjoki tillsammans med Vasa stadsorkester20.1.2026 10:52:51 EET | Pressmeddelande
I slutet av januari uppträder skådespelaren, författaren och sångerskan Laura Malmivaara tillsammans med tonsättaren, arrangören och vibrafonisten Arttu Takalo två gånger i de finska slätterna med Vasa stadsorkester. Konserterna hålls onsdagen den 28 januari kl. 19 vid Mellersta Österbottens konservatorium i Kokkola och torsdagen den 29 januari kl. 19 vid Kalevan Navetta i Seinäjoki.
Laura Malmivaara konsertoi Kokkolassa ja Seinäjoella Vaasan kaupunginorkesterin kanssa20.1.2026 10:52:27 EET | Tiedote
Tammikuun lopulla näyttelijä, kirjailija ja laulaja Laura Malmivaara sekä säveltäjä, sovittaja ja vibrafonisti Arttu Takalo esiintyvät kahdesti lakeuksilla yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Konsertit pidetään keskiviikkona 28.1. klo 19 Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa Kokkolassa ja torstaina 29.1. klo 19 Kalevan Navetassa Seinäjoella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme