Vaasalaisille talviliikkujille tarjolla aamupalaa ja makkaraa

21.1.2026 16:22:30 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki ja talvihoidon urakoitsija 06 Infra järjestävät torstaina 29.1. klo 6–18 väylänvarsitapahtuman Järvikadun ja Wolffintien risteyksessä. Tapahtuma on suunnattu kaikille kävely- ja pyöräteillä liikkuville vaasalaisille.

Henkilökuntaa on paikalla koko tapahtuman ajan, ja ilmaista tarjottavaa on tiettyinä kellonaikoina. Aamulla klo 6–9 liikkujat saavat herkutella sämpylöitä ja lämmintä juotavaa. Iltapäivällä klo 14–18 tarjolla on makkaraa sekä lämmintä juotavaa ja pientä makeaa. Tapahtumapaikka sijaitsee Vaasan Sähköä vastapäätä.

Tapahtuman tavoitteena on tarjota teiden käyttäjille mahdollisuus keskustella talvihoidosta urakoitsijan ja kaupungin kanssa. Liikenneturva on paikalla jakamassa vinkkejä talvipyöräilyyn.

Kaikki kulkijat huomioidaan

Tapahtuma on osa Vaasan tehostetun talvikunnossapidon ohjelmaa, jossa kävely- ja pyöräteiden huoltotoimenpiteitä toteutetaan nopeammin ja matalammalla kynnyksellä, jotta tiet pysyvät turvallisina ja käytettävissä myös talvella.

Tehostetun talvihoidon tavoite on mahdollistaa liikkuminen esteettömästi ja tasa-arvoisesti kaikille. Teiden hoidossa onkin huomioitu pyöräilijöiden lisäksi myös kävelijät ja erityisryhmät. Tehostettu talvikunnossapito hyödyttää myös inva-ajoneuvoilla kulkevia, sekä esimerkiksi lastenvaunuja tai rollaattoreita käyttäviä.  

Tapahtuma on maksuton ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.  

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.

