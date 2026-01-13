VAMK houkutteli ensimmäisessä yhteishaussa hakijoita laajasti eri puolilta maailmaa
Juuri päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun suosituimmat hakukohteet olivat englanninkieliset kansainvälisen kaupan ja sairaanhoitajan tutkintokoulutukset.
Alustavien tietojen mukaan tänään päättyneessä korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakouluun jätettiin noin 1 700 hakemusta. VAMKissa oli haussa 150 aloituspaikkaa englanninkielisiin koulutusohjelmiin ja keskimäärin hakijoita oli 11,4 yhtä aloituspaikkaa kohden. Valtakunnallisesti kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli yhteensä 23 984 hakijaa, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten.
VAMKin vetovoimaisimmat koulutusohjelmat olivat kansainvälisen kaupan Bachelor-tutkinto-ohjelma International Business sekä uusi toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus, Nursing. Master-tutkinnoista liiketalouden koulutukset kiinnostivat eniten hakijoita.
”Saimme kiitettävästi hakijoita kansallisessa yhteishaussa, vaikka pääpainomme kansainvälisten tutkinto-ohjelmien osalta on omissa rolling-erillishauissa, jossa valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Nytkin meillä on käynnissä rolling-haku useisiin englanninkielisiin koulutusohjelmiin”, kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola.
Monimuotoisuus opiskelijarekrytoinnin keskiössä
Tässä haussa VAMKiin jätettiin hakemuksia yli 70 eri maasta. Hakijoista noin 75 % on EU:n ulkopuolelta ja he maksavat opinnoistaan lukukausimaksun.
”Tavoitteenamme on kasvattaa hakijoiden diversiteettiä ja siinä olemme onnistuneet hienosti. Opiskelijarekrytointimme perustuu vahvaan omaan sisällöntuotantoon, monikanavaiseen markkinointiin sekä läsnäoloon keskeisillä kohdemarkkinoillamme, esimerkiksi messujen ja lukiovierailujen muodossa. Viestimme suoraan hakijoillemme webinaarien, livelähetysten, call back-soittojen ja uutiskirjeiden kautta, varmistaen näin hakijaviestinnän totuudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden”, toteaa viestintä- ja markkinointipäällikkö Sirpa Rutanen.
”Viime aikoina keskustelua herättänyt agenttitoiminta on VAMKissa melko vähäistä ja noin 5 % yhteishaun hakijoista tulee sopimusagenttiemme kautta. Kaikki agenttiemme käyttämät markkinointimateriaalit tuotetaan meidän toimestamme, eikä agenteillamme ole lupa käyttää omia materiaalejaan. Olemme olleet tämän toimintamallin edelläkävijöitä. Samalla tuemme agenttiverkostoamme koulutuksella ja seuraamme toimintaa tiiviisti varmistaaksemme eettisten ohjeiden noudattamisen sekä vastuullisen ja vaikuttavan toiminnan arvojemme mukaisesti”, sanovat Rutanen ja Vierola.
Haun tulokset julki toukokuussa
Bachelor-tutkintojen pääsykoe, UAS Exam, järjestetään 24.3.2026. Master-opintoihin valinnat tehdään haastattelujen perusteella. Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 27.5.2026 ja opiskelupaikka on otettava vastaan 9.7.2025 klo. 15:00 mennessä. Opinnot alkavat syksyllä 2026.
VAMKissa on edelleen käynnissä rolling-erillishaku AMK-tasoisiin englanninkielisiin liiketalouden ja tietojenkäsittely koulutusohjelmiin sekä lukuisiin englanninkielisiin YAMK-tasoisiin koulutuksiin 30.5.2026 asti, tai kunnes kaikki opiskelupaikat täytetään.
Maaliskuussa hakuun tulevat suomenkieliset tutkinto-ohjelmat. Kevään toisen yhteishaun hakuaika on 10.-24.3.2026. Lisätietoja kaikista hakukohteista löytyy VAMKin verkkosivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirpa Rutanenviestintä- ja markkinointipäällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358503424945sirpa.rutanen@vamk.fi
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
