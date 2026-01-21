Parlamentti: lentomatkustajien oikeuksia ei pidä heikentää

Korvaukset kolmen tunnin myöhästymisen jälkeen säilytettävä nykyisen suuruisina

Esitäytetty korvaushakemuslomake

Henkilökohtaisen tavaran ja käsimatkatavaran tulisi olla maksuttomia

Saattajan istumisesta alle 14-vuotiaan tai liikuntarajoitteisen henkilön vieressä ei tulisi veloittaa lisämaksua

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona äänin 632-15 (yhdeksän tyhjää) kantansa lentomatkustajien oikeuksia koskevan EU-lainsäädännön päivittämiseen. Äänestyksessä mepit ottivat kantaa jäsenmaita edustavan neuvoston kesäkuussa 2025 hyväksymään kantaan, joka heikentäisi lentomatkustajien oikeuksia. Vuodesta 2004 voimassa olleet säännöt varmistavat, että matkustajia suojataan häiriöiden sattuessa.

Nykyisten oikeuksien säilyttäminen

Parlamentti haluaa säilyttää lentomatkustajien oikeuden lipun hinnan palauttamiseen, korvaukseen tai uudelleenreititykseen, jos lento perutaan tai myöhästyy yli kolme tuntia tai jos matkustajalta evätään pääsy koneeseen. Neuvoston kannan mukaan korvausten tulisi astua voimaan vasta neljän tai kuuden tunnin jälkeen lennon pituudesta riippuen.

Mepit vastustavat myös ehdotuksia alentaa nykyisiä korvaussummia. Heidän mukaansa korvausten tulisi olla 300–600 euroa riippuen lennon pituudesta (neuvoston kannassa korvausten taso laskisi 300–500 euroon).

Lentoyhtiöiden korvausvelvollisuus rajoittuu tilanteisin, jotka ovat niiden hallittavissa. Parlamentti haluaa päivitetyn listan poikkeustilanteista, joissa yhtiöt voivat välttää korvausten maksamisen. Tällä hetkellä listalla on mm. luonnonkatastrofit, sodat, sääolot ja ennustamattomat työtaistelut, jotka vaikuttavat lentoyhtiöön, lentokenttään tai lennonvarmistuspalveluihin. Mepit haluavat suljetun eli tyhjentävän listan, jota komissio päivittäisi säännöllisesti.

Sekä parlamentti että neuvosto kannattavat nykyisten oikeuksien säilyttämistä koskien virvokkeiden tarjoamista kahden tunnin päästä alkuperäisestä lähtöajasta, ruoan tarjoamista kolmen tunnin päästä ja enintään kolmen yön majoituksen korvaamista, jos viivästys pitenee. Lainsäätäjien mukaan kolmen yön yläraja majoituksen tarjoamiseen toisi lentoyhtiöille ennustettavuutta ja säästöjä.

Nopeammat ja helpommat korvaukset

Mepit haluavat, että korvausten hakemista varten matkustajille tarjotaan jatkossa esitäytettyjä lomakkeita, jotta niiden käsittely helpottuu. Silloin korvauspyyntöihin erikoistuneiden yritysten käyttö välikätenä ei enää olisi tarpeen. Kannan mukaan lentoyhtiön tulisi lähettää matkustajalle, jonka lento on myöhästynyt tai peruttu, esitäytetty lomake 48 tunnin kuluessa tapahtuneesta (neuvoston kannan mukaan esitäytetty lomake olisi pakollinen vain peruutuksen, ei pitkän viivästyksen kohdalla). Matkustajalla olisi tämän jälkeen vuosi aikaa lähettää korvauspyyntö.

Maksuton käsimatkatavara ja muut oikeudet

Parlamentin kannan mukaan matkustajilla tulisi olla oikeus ottaa maksutta lennolle mukaan yksi henkilökohtainen tavara (esimerkiksi käsilaukku, reppu tai tietokonelaukku) ja yksi käsimatkatavara, jonka yhteenlasketut mitat (pituus + leveys + korkeus) ovat enintään 100 cm ja paino enintään 7 kg.

Mepit haluavat myös estää lisäkorvaukset, joita matkustajilta voidaan periä nimen korjaamisesta lipussa tai lähtöselvityksen tekemisestä. Matkustajien pitäisi saada valita digitaalisen ja paperisen maihinnousukortin väliltä.

Matkustajien erityistarpeet

Mepit haluavat myös huomioida vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden erityistarpeet. Tekstin mukaan näillä matkustajilla tulisi olla oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen ja apuun, jos he jäävät pois lennolta, koska eivät päässeet ajoissa portille lentokentän puutteellisen avun vuoksi. Koneeseen noustessa etusijalle tulee asettaa liikuntarajoitteiset henkilöt, raskaana olevat naiset, pienet lapset ja matkustajat, joilla on mukana lastenvaunut. Avustajan tai perheenjäsenen tulisi saada istua tällaisen henkilön vieressä ilman lisämaksua.

Kommentti

Esittelijä Andrey Novakov (EPP, Bulgaria) sanoi: ”Parlamentti on valmis selkeyttämään sääntöjä ja parantamaan niiden ennakoitavuutta sekä vahvistamaan ilmaisusektoria, mutta ei matkustajien kustannuksella. Lähtökohtamme on selkeä: haluamme parantaa, emme heikentää matkustajien oikeuksia. Mielestämme viivästysten vähentäminen parantaa merkittävästi Euroopan talouden tilaa yleisellä tasolla. Siksi korvauksien myöntäminen kolmen tunnin jälkeen, nykyiset korvaustasot, esitäytetyt lomakkeet ja toimeenpantavat suojatoimet ovat meille välttämättömiä. Toivomme, että liikenneministerit harkitsevat uudelleen kantaansa, jotta voimme yhdessä löytää kaikille hyväksyttävän lopputuloksen. Kansalaiset odottavat meiltä tuloksia.”

Seuraavaksi

Esitys on toisessa käsittelyssä, mikä tarkoittaa, että parlamentin kanta lähetetään seuraavaksi neuvostolle. Jos se ei hyväksy kaikkia parlamentin muutosesityksiä, kutsutaan koolle ns. sovittelukomitea, jossa pyritään löytämään yhteisymmärrys lain lopullisesta muodosta.

Taustaa

Parlamentti otti kantaa lentomatkustajien oikeuksien parantamiseen jo vuonna 2014 vastauksena nyt käsiteltävään komission esitykseen. Neuvostossa asiasta päästiin yhteisymmärrykseen vasta 11 vuotta myöhemmin, kesäkuussa 2025. Neuvottelut parlamentin kanssa alkoivat lokakuussa 2025. Koska sopua ei ole syntynyt, parlamentti etenee nyt vahvistamalla toisen käsittelyn kantansa.

Lisätietoa