Sairaala Novan akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt Suomen parhaita koulutuspaikkoja – täydet viisi tähteä nuorilta lääkäreiltä
Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) julkisti ja palkitsi Lääkäripäivillä tänään vuoden 2025 koulutuspaikkakyselyn parhaat koulutuspaikat. Keski-Suomen hyvinvointialueelta palkinnon saivat akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt.
Kaikki yksiköt saavuttivat koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä. Jokainen kyselyyn vastannut nuori lääkäri antoi yksiköille suositteluarvioksi 9 tai 10, mikä tarkoittaa täydellistä NPS-lukua (Net Promoter Score) 100. Kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan palkittuja yksiköitä kollegoilleen ja ystävilleen. Ylilääkärit Tuomo Kyrönlahti, Johanna Tuukkanen ja Ville Mäki iloitsevat omien yksiköidensä saamasta tunnustuksesta.
– Tunnustus kertoo, että pitkäjänteinen työmme koulutuksen kehittämiseksi näkyy ja tuntuu nuorten lääkäreiden arjessa. Saavutus on meidän kaikkien työyhteisömme yhteinen, sillä laadukas koulutus syntyy vain yhdessä tekemällä. Korkeatasoiseen koulutukseen panostaminen on investointi sekä yksiköidemme että koko sairaalan tulevaisuuteen, ylilääkärit toteavat.
Yhteensä viiden tähden yksiköitä julkistettiin ja palkittiin Suomessa 13. Lisätietoja Nuorten lääkäreiden verkkosivuilta osoitteesta https://nly.fi/koulutuspaikkakysely/tulokset-2025/
Koulutuspaikkakysely mittaa koulutuksen laatua ja työoloja
Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakysely toteutettiin vuonna 2025 Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 811 lääkäriä, ja se päättyi lokakuun 2025 loppupuolella.
Kyselyn tavoitteena on selvittää koulutusvaiheessa olevien lääkärien kokemuksia koulutuksen ja ohjauksen laadusta, työoloista ja työn kuormittavuudesta
Vastaajia pyydettiin antamaan suositteluarvio siitä toimipaikasta, jossa he työskentelivät kyselyn toteutushetkellä.
Mitä NPS luku kertoo?
Net Promoter Score (NPS) kertoo, kuinka todennäköisesti nuoret lääkärit suosittelevat tiettyä koulutuspaikkaa kollegoilleen. NPS lasketaan kysymällä suositeltavuutta asteikolla 0–10 ja vähentämällä arvostelijoiden (0–6) antama osuus suosittelijoiden (9–10) antamasta osuudesta. Positiivinen NPS tarkoittaa, että paikka saa enemmän suosituksia kuin kritiikkiä. Viiden tähden koulutuspaikat Nuorten lääkäreiden arvioinnissa saavat korkean NPS:n, mikä kertoo, että koulutuspaikat eivät vain täytä nuorten lääkäreiden odotuksia, vaan he ovat myös valmiita suosittelemaan niitä myös muille.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tuomo Kyrönlahti, ylilääkäri, akuutti- ja yleislääketiede, puh. 050 413 5799, tuomo.kyronlahti@hyvaks.fi
Johanna Tuukkanen, ylilääkäri, anestesiologian ja tehohoidon yksikkö, puh. 050 411 0883, johanna.tuukkanen@hyvaks.fi
Ville Mäki, ylilääkäri, diagnostiset palvelut, puh. 050 316 34 96, ville.maki@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Liikenneonnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2025 vähenevää suuntaansa Keski-Suomessa21.1.2026 14:08:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä vuonna 2025 oli 4 262, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Ensihoidon tehtävämäärässä sen sijaan oli pientä kasvua.
Kaksi hakijaa etenee soveltuvuusarviointien jälkeen haastatteluun hyvinvointialuejohtajan haussa21.1.2026 11:53:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee ensimmäisen haastatteluvaiheen ja soveltuvuusarviointien jälkeen toiseen haastatteluvaiheeseen.
Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja21.1.2026 11:49:29 EET | Tiedote
Arviointiryhmän kokouksessa 19.1. käsiteltiin pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja sekä aiemmin arviointiryhmän antamien toimenpide-ehdotusten ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa.
Laitoshoidon yksikkö Hoivalan toimintaa Äänekoskella suunnitellaan päättyväksi – asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen20.1.2026 14:19:54 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee ikääntyneiden laitoshoidon palvelua tarjoavan Hoivalan toiminnan päättymistä keväällä 2026. Laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit yhdessä keskustellen.
Kuntoutuspalveluihin voi ottaa yhteyttä monikanavaisesti – myös digitaalisesti ja matalalla kynnyksellä19.1.2026 12:00:12 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntoutuspalveluihin on nyt mahdollista olla yhteydessä useilla eri tavoilla, sekä perinteisesti että digitaalisesti. Palvelut on suunniteltu tukemaan kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita, kuten tuki- ja liikuntaelinoireisia, puheterapia-asiakkaita ja apuvälinepalvelun käyttäjiä, helposti ja oikea-aikaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme