Sairaala Novan akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt Suomen parhaita koulutuspaikkoja – täydet viisi tähteä nuorilta lääkäreiltä

Kaikki yksiköt saavuttivat koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä. Jokainen kyselyyn vastannut nuori lääkäri antoi yksiköille suositteluarvioksi 9 tai 10, mikä tarkoittaa täydellistä NPS-lukua (Net Promoter Score) 100. Kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan palkittuja yksiköitä kollegoilleen ja ystävilleen. Ylilääkärit Tuomo Kyrönlahti, Johanna Tuukkanen ja Ville Mäki iloitsevat omien yksiköidensä saamasta tunnustuksesta.

– Tunnustus kertoo, että pitkäjänteinen työmme koulutuksen kehittämiseksi näkyy ja tuntuu nuorten lääkäreiden arjessa. Saavutus on meidän kaikkien työyhteisömme yhteinen, sillä laadukas koulutus syntyy vain yhdessä tekemällä. Korkeatasoiseen koulutukseen panostaminen on investointi sekä yksiköidemme että koko sairaalan tulevaisuuteen, ylilääkärit toteavat.

Yhteensä viiden tähden yksiköitä julkistettiin ja palkittiin Suomessa 13. Lisätietoja Nuorten lääkäreiden verkkosivuilta osoitteesta https://nly.fi/koulutuspaikkakysely/tulokset-2025/

Koulutuspaikkakysely mittaa koulutuksen laatua ja työoloja

Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakysely toteutettiin vuonna 2025 Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 811 lääkäriä, ja se päättyi lokakuun 2025 loppupuolella.

Kyselyn tavoitteena on selvittää koulutusvaiheessa olevien lääkärien kokemuksia koulutuksen ja ohjauksen laadusta, työoloista ja työn kuormittavuudesta

Vastaajia pyydettiin antamaan suositteluarvio siitä toimipaikasta, jossa he työskentelivät kyselyn toteutushetkellä.

Mitä NPS luku kertoo?

Net Promoter Score (NPS) kertoo, kuinka todennäköisesti nuoret lääkärit suosittelevat tiettyä koulutuspaikkaa kollegoilleen. NPS lasketaan kysymällä suositeltavuutta asteikolla 0–10 ja vähentämällä arvostelijoiden (0–6) antama osuus suosittelijoiden (9–10) antamasta osuudesta. Positiivinen NPS tarkoittaa, että paikka saa enemmän suosituksia kuin kritiikkiä. Viiden tähden koulutuspaikat Nuorten lääkäreiden arvioinnissa saavat korkean NPS:n, mikä kertoo, että koulutuspaikat eivät vain täytä nuorten lääkäreiden odotuksia, vaan he ovat myös valmiita suosittelemaan niitä myös muille.