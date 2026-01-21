Keski-Suomen hyvinvointialue

Sairaala Novan akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt Suomen parhaita koulutuspaikkoja – täydet viisi tähteä nuorilta lääkäreiltä

21.1.2026 15:12:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) julkisti ja palkitsi Lääkäripäivillä tänään vuoden 2025 koulutuspaikkakyselyn parhaat koulutuspaikat. Keski-Suomen hyvinvointialueelta palkinnon saivat akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon sekä radiologian yksiköt.  

Kuvassa: ylilääkärit Tuomo Kyrönlahti, Johanna Tuukkanen ja Ville Mäki
Kuvassa: ylilääkärit Tuomo Kyrönlahti, Johanna Tuukkanen ja Ville Mäki

Kaikki yksiköt saavuttivat koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä. Jokainen kyselyyn vastannut nuori lääkäri antoi yksiköille suositteluarvioksi 9 tai 10, mikä tarkoittaa täydellistä NPS-lukua (Net Promoter Score) 100. Kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan palkittuja yksiköitä kollegoilleen ja ystävilleen.  Ylilääkärit Tuomo Kyrönlahti, Johanna Tuukkanen ja Ville Mäki iloitsevat omien yksiköidensä saamasta tunnustuksesta. 

– Tunnustus kertoo, että pitkäjänteinen työmme koulutuksen kehittämiseksi näkyy ja tuntuu nuorten lääkäreiden arjessa. Saavutus on meidän kaikkien työyhteisömme yhteinen, sillä laadukas koulutus syntyy vain yhdessä tekemällä. Korkeatasoiseen koulutukseen panostaminen on investointi sekä yksiköidemme että koko sairaalan tulevaisuuteen, ylilääkärit toteavat. 

Yhteensä viiden tähden yksiköitä julkistettiin ja palkittiin Suomessa 13.  Lisätietoja Nuorten lääkäreiden verkkosivuilta osoitteesta https://nly.fi/koulutuspaikkakysely/tulokset-2025/ 

Koulutuspaikkakysely mittaa koulutuksen laatua ja työoloja  

Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakysely toteutettiin vuonna 2025 Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 811 lääkäriä, ja se päättyi lokakuun 2025 loppupuolella.  

Kyselyn tavoitteena on selvittää koulutusvaiheessa olevien lääkärien kokemuksia koulutuksen ja ohjauksen laadusta, työoloista ja työn kuormittavuudesta  

Vastaajia pyydettiin antamaan suositteluarvio siitä toimipaikasta, jossa he työskentelivät kyselyn toteutushetkellä.  

Mitä NPS luku kertoo?  

Net Promoter Score (NPS) kertoo, kuinka todennäköisesti nuoret lääkärit suosittelevat tiettyä koulutuspaikkaa kollegoilleen. NPS lasketaan kysymällä suositeltavuutta asteikolla 0–10 ja vähentämällä arvostelijoiden (0–6) antama osuus suosittelijoiden (9–10) antamasta osuudesta. Positiivinen NPS tarkoittaa, että paikka saa enemmän suosituksia kuin kritiikkiä. Viiden tähden koulutuspaikat Nuorten lääkäreiden arvioinnissa saavat korkean NPS:n, mikä kertoo, että koulutuspaikat eivät vain täytä nuorten lääkäreiden odotuksia, vaan he ovat myös valmiita suosittelemaan niitä myös muille.  

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:  

Tuomo Kyrönlahti, ylilääkäri, akuutti- ja yleislääketiede, puh. 050 413 5799, tuomo.kyronlahti@hyvaks.fi  
Johanna Tuukkanen, ylilääkäri, anestesiologian ja tehohoidon yksikkö, puh. 050 411 0883, johanna.tuukkanen@hyvaks.fi  
Ville Mäki, ylilääkäri, diagnostiset palvelut, puh. 050 316 34 96, ville.maki@hyvaks.fi  
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

