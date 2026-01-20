Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuusto päättää strategiasta 26.1. – seuraa suoraa lähetystä verkossa

21.1.2026 15:14:48 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee maanantaina 26.1. hyvinvointialueen päivitettyä strategiaa. Kokousta voi seurata suorana verkossa klo 17 lähtien. Maanantaiaamuna kokoontuu myös aluehallitus.

Aluevaltuuston kokous alkaa klo 17 Tampere-talon Duetto-salissa. Kokousta voi seurata verkossa suorana hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Esityslistalla olevat asiat

  • Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2026-2029
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
  • Tulevaisuus- ja turvallisuusvaliokunnan varajäsenen vaihtuminen
  • Vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Selvitys digipalvelujen häiriökysynnästä
  • Aluevaltuutettujen aloitteet

Aluehallitus maanantaiaamuna

Aluehallitus kokoontuu 26.1. aamulla. Asialistalla on seuraavat asiat:

  • Vuoden 2026 käyttösuunnitelma
  • Päätös hyvinvointialueille maksettavasta vuoden 2026 rahoituksesta
  • Jäsenen vaihtuminen demokratiarakenteen kehittämisprojektin ohjausryhmässä
  • Oikaisuvaatimus ensihoitopalveluiden päällikön viran täyttämisestä
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähiasemien, oma-asemien sekä lähiasiointipisteiden palvelutarjonnan yhteensovittamisesta 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Vauvamyönteinen Pirkanmaa-WHO ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelmaan sitoutuminen
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Huumekuolemien ehkäisy THL:n toimenpideohjelmalla

Katso aluehallituksen esityslista liitteineen.

Yhteyshenkilöt

