Aluevaltuusto päättää strategiasta 26.1. – seuraa suoraa lähetystä verkossa
Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee maanantaina 26.1. hyvinvointialueen päivitettyä strategiaa. Kokousta voi seurata suorana verkossa klo 17 lähtien. Maanantaiaamuna kokoontuu myös aluehallitus.
Aluevaltuuston kokous alkaa klo 17 Tampere-talon Duetto-salissa. Kokousta voi seurata verkossa suorana hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Esityslistalla olevat asiat
- Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2026-2029
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Tulevaisuus- ja turvallisuusvaliokunnan varajäsenen vaihtuminen
- Vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Selvitys digipalvelujen häiriökysynnästä
- Aluevaltuutettujen aloitteet
Aluehallitus maanantaiaamuna
Aluehallitus kokoontuu 26.1. aamulla. Asialistalla on seuraavat asiat:
- Vuoden 2026 käyttösuunnitelma
- Päätös hyvinvointialueille maksettavasta vuoden 2026 rahoituksesta
- Jäsenen vaihtuminen demokratiarakenteen kehittämisprojektin ohjausryhmässä
- Oikaisuvaatimus ensihoitopalveluiden päällikön viran täyttämisestä
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Lähiasemien, oma-asemien sekä lähiasiointipisteiden palvelutarjonnan yhteensovittamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Vauvamyönteinen Pirkanmaa-WHO ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelmaan sitoutuminen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Huumekuolemien ehkäisy THL:n toimenpideohjelmalla
Katso aluehallituksen esityslista liitteineen.
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
