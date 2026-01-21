Öjberget aukeaa 22.1.

Laura Malmivaara konsertoi Kokkolassa ja Seinäjoella Vaasan kaupunginorkesterin kanssa 20.1.2026 10:52:27 EET | Tiedote

Tammikuun lopulla näyttelijä, kirjailija ja laulaja Laura Malmivaara sekä säveltäjä, sovittaja ja vibrafonisti Arttu Takalo esiintyvät kahdesti lakeuksilla yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Konsertit pidetään keskiviikkona 28.1. klo 19 Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa Kokkolassa ja torstaina 29.1. klo 19 Kalevan Navetassa Seinäjoella.