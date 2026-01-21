Öjberget aukeaa 22.1.
Vaasan talviurheilukeskus Öjbergetin kaksi isoa rinnettä sekä lastenrinne avataan 22.1.2026. Liput saa ostettua kätevästi verkkokaupasta.
Torstaina 22.1. avataan A- ja B-rinteet sekä lastenrinne. C-rinne avataan niin pian kuin mahdollista, ja siitä tiedotetaan erikseen.
Laskettelurinteet ovat 22.1. alkaen avoinna arkisin klo 17–20.30 ja viikonloppuisin klo 11–17.
Hissiliput verkkokaupasta tai lippuautomaatista
Jos sinulla on jo valmiina Snowcard-hissikortti, voit ostaa Öjbergetin hissiliput verkkokaupasta osoitteesta https://snowcard.fi/. Verkkokaupassa voi maksaa myös Epassilla.
Hissilippuja voi ladata kortille myös paikan päällä Öjbergetin lippuautomaatista.
Verkkokaupasta voi ostaa:
- kausilipun 172,00 €
- päivälipun 23,00 €
- 3,5 tunnin lipun 16,00 €
- 2 tunnin lipun 13,00 €
- Huom! Verkkokaupasta ei voi ostaa fyysistä Snowcard-hissikorttia, johon lipputiedot ladataan
Snowcard-hissikortin voi ostaa:
- Paikan päällä Öjbergetillä lippuautomaatista (lippuautomaatista voi ladata kortille myös hissilippuja).
- Vaasan uimahallin kassalta. Uimahallilta voi ostaa vain fyysisiä kortteja. Siellä ei voi ladata korttiin hissilippuja.
Öjbergetillä on käytössä myös nettikamera, josta menoa rinteissä voi seurata reaaliajassa. Kamera löytyy Öjbergetin sivulta osoitteesta www.vaasa.fi/ojberget.
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
