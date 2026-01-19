Oulu2026 tarjoaa kulttuurikavereita tapahtumiin

Oulu2026 on käynnistänyt Kulttuurikaveri2026-ohjelman. Ohjelmaan kuuluvilla paikkakunnilla voi nyt hakea kulttuurikaveria esimerkiksi museokäynneille, tapahtumiin tai kävelyille. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat seuraa, tukea ja mahdollisuuden jakaa kulttuurikokemuksia.