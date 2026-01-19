Oulu2026 tarjoaa kulttuurikavereita tapahtumiin
Oulu2026 on käynnistänyt Kulttuurikaveri2026-ohjelman. Ohjelmaan kuuluvilla paikkakunnilla voi nyt hakea kulttuurikaveria esimerkiksi museokäynneille, tapahtumiin tai kävelyille. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat seuraa, tukea ja mahdollisuuden jakaa kulttuurikokemuksia.
Haluatko löytää kaverin, jonka kanssa voit osallistua tapahtumaan, käydä museossa tai lähteä vaikka kävelylle Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden aikana?
Juuri käynnistynyt Kulttuurikaveri2026-ohjelma auttaa ihmisiä löytämään turvallisen kaverin kulttuuritapahtumiin. Kaikki ohjelmassa mukana olevat vapaaehtoiset on haastateltu ja koulutettu.
”Kulttuurikaveri2026 on vapaaehtoinen, joka tulee mukaasi tapahtumiin, jos et halua mennä yksin. Hän tarjoaa seuraa, tukea ja mahdollisuuden jakaa kulttuurikokemuksia. Ohjelma edistää kulttuurihyvinvointia, osallisuutta sekä sosiaalista saavutettavuutta”, sanoo projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.
”Kulttuurikaverit toimivat kulttuuri-ilmastonmuutoksen ytimessä. Uusissa kohtaamisissa osallistumisen kynnys loivenee, ja kulttuuri on saavutettavampaa. Kokemukset voivat olla äärimmäisen merkityksellisiä”, koordinaattori Minna Härkönen lisää.
Kulttuurikavereita voi löytää myös paikan päällä Oulu2026-ohjelman tapahtumissa. Kulttuurikaveri2026 on myös yhteisö, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja nauttia kulttuurista yhdessä.
Ohjelma toimii Alavieskassa, Haapavedellä, Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Oulussa, Oulaisissa, Sievissä ja Ylivieskassa.
Hae omaa kulttuurikaveria Oulu2026-sivuilla:
Kulttuurikaveri mukaan Oulu2026-tapahtumiin
Toiminnan mahdollistaa Vapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen -hanke, jota osarahoittaa EU. Toimintaa koordinoi Oulun kulttuurisäätiö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Litewka-AnttolainenProjektipäällikköVapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen -hankePuh:040 538 8121anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Oulu2026 Opening Festival Drew Massive Crowds – One of the Largest Events in Oulu’s History19.1.2026 16:31:18 EET | Tiedote
A huge number of people gathered at the Oulu2026 Opening Festival to celebrate the launch of the European Capital of Culture year on 16–18 January. Around 200 events across Oulu city centre attracted over 250,000 visits. The programme offered a wide range of cultural experiences, from concerts to ice hockey, acrobatics to car tuning, panel discussions to pub quizzes, and from art exhibitions to dance parties in the snow.
Oulu2026 Opening Festival Drew Massive Crowds – One of the Largest Events in Oulu’s History19.1.2026 16:31:18 EET | Press release
A huge number of people gathered at the Oulu2026 Opening Festival to celebrate the launch of the European Capital of Culture year on 16–18 January. Around 200 events across Oulu city centre attracted over 250,000 visits. The programme offered a wide range of cultural experiences, from concerts to ice hockey, acrobatics to car tuning, panel discussions to pub quizzes, and from art exhibitions to dance parties in the snow.
Oulu2026-Avajaisfestareiden käyntimäärä yli odotusten – suurimpia tapahtumia Oulun historiassa19.1.2026 14:40:15 EET | Tiedote
Oulu2026-Avajaisfestareilla oli valtava määrä ihmisiä juhlimassa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkamista 16.–18. tammikuuta. 200 tapahtumaa ympäri Oulun keskustaa keräsivät yli 250 000 käyntiä. Tarjolla oli kulttuuria konserteista kiekkoiluun, akrobatiasta autojen tuunaamiseen, paneeleista pubivisaan ja taidenäyttelyistä tamppausbileisiin.
Paikoillanne, valmiit, Oulu! Euroopan kulttuuripääkaupungin avaushetki koettavissa Oulun torilla ja striimin kautta15.1.2026 10:55:15 EET | Tiedote
Oulun keskusta muuttuu kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareiden ohjelmasta suurin osa on pääsymaksutonta ja kaikille avointa. Paikoillanne, valmiit, Oulu! on Avajaisfestareiden ja samalla koko juhlavuoden avaushetki perjantaina 16.1. klo 16 Oulun kauppatorilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää puheen avaushetkessä. Tilaisuutta voi seurata livenä Oulun torilla, striimauksen kautta Oulu2026-verkkosivuilla sekä Rotuaarin aukion ja Kauppakeskus Valkean näytöiltä.
Inbjudan till journalister: Oulu2026 Opening Festival – Europas kulturhuvudstad13.1.2026 18:05:00 EET | Pressinbjudan
Oulu2026 Opening Festival i Uleåborg, Finland, den 16–18 januari 2026 förvandlar stadskärnan till ett levande firande av kultur, gemenskap och nordisk kreativitet. Festivalen markerar starten på ett historiskt år och bjuder in invånare, besökare och samarbetspartner från Finland, Europa och resten av världen att delta i ett unikt ögonblick för Uleåborg och dess 39 partnerkommuner. Journalister är varmt välkomna!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme