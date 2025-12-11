Grade ja Talentech yhdistyvät ja muodostavat Pohjoismaiden johtavan HR-teknologiayhtiön

Uusi yhtiö, jonka yhdistetty liikevaihto on 700 miljoonaa Norjan kruunua (NOK), jatkaa nimellä Talentech. Yhtiö tarjoaa integroidun alustan, joka yhdistää molempien yritysten vahvuudet, ja palvelee lähes 4 000 pk-yritystä ja julkisen sektorin asiakasta, tukien yli 1,2 miljoonaa käyttäjää.

Walter Leicher on nimitetty Talentechin toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Papirflyn toimitusjohtajan paikalta ja tuo mukanaan yli 30 vuoden johtajakokemuksen, sekä vahvan näytön liiketoimintojen uudistamisesta ohjelmistoalalla, kaupallisessa kiinteistöliiketoiminnassa, teollisuudessa ja konsultoinnissa.

Leicherin mukaan Talentech on erinomaisessa asemassa Euroopan pirstaleisilla HR-markkinoilla, joita muovaavat nopea teknologinen kehitys, korkea asiakasvaihtuvuus sekä kiristyvät vaatimustenmukaisuus- ja sääntelyvaatimukset.

”Uskomme, että markkina on valmis pohjoismaiselle toimijalle, joka keskittyy tekoäly- ja datavetoiseen innovointiin ja tarjoaa vahvan ratkaisuportfolion kaikkiin HR-prosesseihin”, toimitusjohtaja sanoo.

Talentechin asiakkaat hyötyvät yhtenäisestä, tekoälyohjatusta alustasta, joka hyödyntää datalähtöisiä oivalluksia osaajien houkuttelemiseen, rekrytointiin, kehittämiseen ja sitouttamiseen.

”Luotuamme yhdistetyn pohjoismaisen HR teknologia-alustan Talentech aikoo laajentua Pohjoismaissa ja Pohjois Euroopassa sekä vahvistaa ratkaisuvalikoimaansa lisäyritysostoin”, Leicher toteaa ja jatkaa:

”HR-tiimit kohtaavat tänä päivänä yhä enemmän kompleksisuutta ja paineita, usein ilman työkaluja, joilla voisi aidosti saada aikaan vaikuttavia tuloksia. Uusi Talentech auttaa yhä useampia asiakkaita hallitsemaan rekrytointia, perehdytystä ja henkilöstön kehittämistä – ja viemään ratkaisumme seuraavalle tasolle.”

Viking Growth ja Verdane, Graden ja Talentechin pääsijoittajat, omistavat ja johtavat nyt yhdistettyä yhtiötä yhdessä.

”Näemme ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa globaalisti johtava HR-teknologiayhtiö, jonka juuret ovat Pohjoismaissa. Siitä lähtien, kun sijoitimme Gradeen vuonna 2021, tavoitteemme on ollut luoda kategorian määrittävä markkinajohtaja. Sarja strategisia lisäyritysostoja ja tämä yhdistyminen toisen markkinajohtajan kanssa ovat mahdollistaneet tuon vision. Uuden yhtiön myötä olemme nyt asemassa, jossa voimme muovata HR-teknologian tulevaisuutta”, sanoo Joar Welde, partneri Viking Growthissa.

”Kun Verdane perusti Talentechin vuonna 2019, halusimme rakentaa yhtiön, joka muuttaa radikaalisti tapaa, jolla organisaatiot tekevät HR:ää – rekrytoinnista perehdytykseen ja talenttien kehittämiseen. Graden ja Talentechin yhdistelmä kiihdyttää tätä matkaa ja tarjoaa asiakkaille laajemman tarjonnan sekä entistä innovatiivisempia ratkaisuja. Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Odotamme todella innolla, että saamme olla mukana Talentechin seuraavassa luvussa”, sanoo Nils Vold, partneri Verdanella.

Talentech on nimittänyt Torben Brandt Munchin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Munch on strateginen hallitusammattilainen ja entinen globaali toimitusjohtaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus B2B-ohjelmistoyritysten kasvattamisesta integraatioiden, fuusioiden ja yritysostojen sekä kansainvälisen laajentumisen kautta.

Hän tuo mukanaan laajan kokemuksen arvonluonnista pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä sekä todistetun asiantuntemuksen synergioiden hyödyntämisestä, operatiivisten rakenteiden kehittämisestä, johtoryhmien sparraamisesta ja kaupallisen suorituskyvyn vauhdittamisesta.

”Olen erittäin innostunut liittyessäni Talentech-konserniin rakentamaan selkeää markkinajohtajaa, jolla on vahva asema Pohjoismaissa ja merkittävä kasvupotentiaali”, sanoo Torben Brandt Munch.

Viking Growth

Viking Growth on Pohjoismaiden johtava sijoittaja B2B-ohjelmistoissa, ja meillä on yli kahden vuosikymmenen kokemus kunnianhimoisten yhtiöiden skaalaamisesta kansainvälisesti. Pääkonttorimme sijaitsee Trondheimissa, Norjassa. Tarjoamme pääomaa, strategista ohjausta ja käytännön operatiivista tukea kasvun kiihdyttämiseksi. Tänä päivänä salkussamme on 19 yhtiötä eri puolilla Pohjolaa, ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen toistuva liikevaihto (ARR) on 4,1 miljardia Norjan kruunua (NOK).

Verdane

Verdane on kasvusijoituksiin erikoistunut sijoitusyhtiö, joka keskittyy ohjelmistoyhtiöihin sekä kestäviin yrityksiin, jotka edistävät Euroopan digitalisaatiota ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Verdanen rahastoilla on joustavat sijoitusmandaatit, jotka mahdollistavat enemmistö‑ tai vähemmistösijoitukset kasvupääomana, joko yksittäisiin yhtiöihin tai yritysportfolioihin.

Verdane on kerännyt 9 miljardia euroa pääomaa, ja rahastot ovat tehneet yli 200 sijoitusta nopeasti kasvaviin yhtiöihin vuodesta 2003 lähtien. Verdanen tiimi koostuu yli 150 sijoitusasiantuntijasta ja operatiivisesta osaajasta Berliinissä, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Helsingissä, Münchenissä, Oslossa ja Tukholmassa. Verdanen tiimi yhdistää syvän toimialaosaamisen vahvoihin paikallisiin verkostoihin ja läsnäoloon Verdanen keskeisillä Euroopan markkinoilla.

Verdane on myös sertifioitu B Corporation (B Corp) – maailman kunnianhimoisin kestävän kehityksen yrityssertifiointi. Yhtiö sijoittaa ainoastaan toimijoihin, jotka läpäisevät Verdanen 2040-testin, joka osoittaa, onko yhtiöllä edellytyksiä menestyä entistä kestävämmässä tulevaisuuden taloudessa.

Verdanea omistaa osittain Verdane Foundation, jonka painopisteet ovat ilmastonmuutoksen torjunta sekä sosiaalisen kestävyyden edistäminen kohti tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa tulevaisuutta.