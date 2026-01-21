Valtio lainasi kolme miljardia euroa 15 vuodeksi 3,586 % korolla

21.1.2026 17:48:26 EET | Valtiokonttori | Tiedote

Valtio laski liikkeeseen uuden kolmen miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15.4.2041. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa lähes 25 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 160 sijoittajalta.

Suomen valtion 15.4.2041 erääntyvän lainan sijoittajapohjan alueellinen jakauma.

Tarjouskirja täyttyi nopeasti määrästä ja laadusta, mikä mahdollisti tehokkaan hinnoittelun ja laadukkaan allokaation. Tämä oli tervetullutta uutisrikkaan markkinaviikon keskellä.

”Uutiset maailmalta ovat heiluttaneet markkinoita ja epävarmuus nostanut valtionlainojen korkotasoja yleisesti tällä viikolla. Kohinasta huolimatta sijoittajakysyntä uudellen 15-vuotiselle lainalle oli vahvempaa kuin koskaan aikaisemmin Suomen valtion tämän maturiteetin lainoissa”, apulaisjohtaja Jussi Tuulisaari kertoo.

Uudesta 15-vuotisesta lainasta suurimmat osuudet – 28 % – myytiin keskuspankeille ja muille julkisen sektorin sijoittajille sekä rahastoille, ja 23 % eläkeyhtiöille ja vakuutuslaitoksille. Maantieteellisesti suurin kysyntä tuli tällä kertaa Pohjoismaista, Keski-Euroopasta sekä Ranskasta ja Benelux-maista, jonne uudesta lainasta allokoitiin lähes kolme neljäsosaa.

Laina hinnoiteltiin 47 tuottopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 15-vuotiseen lainaan oli 34,3 tuottopistettä.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut valtion päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 3 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 21.1.2026
Arvopäivä: 28.1.2026
Eräpäivä: 15.4.2041
Kuponkikorko: 3,550 %
Hinta: 99,594
Tuotto: 3,586 %
ISIN-koodi: FI4000598776

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

