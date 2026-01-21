Valtio lainasi kolme miljardia euroa 15 vuodeksi 3,586 % korolla

Tarjouskirja täyttyi nopeasti määrästä ja laadusta, mikä mahdollisti tehokkaan hinnoittelun ja laadukkaan allokaation. Tämä oli tervetullutta uutisrikkaan markkinaviikon keskellä.

”Uutiset maailmalta ovat heiluttaneet markkinoita ja epävarmuus nostanut valtionlainojen korkotasoja yleisesti tällä viikolla. Kohinasta huolimatta sijoittajakysyntä uudellen 15-vuotiselle lainalle oli vahvempaa kuin koskaan aikaisemmin Suomen valtion tämän maturiteetin lainoissa”, apulaisjohtaja Jussi Tuulisaari kertoo.

Uudesta 15-vuotisesta lainasta suurimmat osuudet – 28 % – myytiin keskuspankeille ja muille julkisen sektorin sijoittajille sekä rahastoille, ja 23 % eläkeyhtiöille ja vakuutuslaitoksille. Maantieteellisesti suurin kysyntä tuli tällä kertaa Pohjoismaista, Keski-Euroopasta sekä Ranskasta ja Benelux-maista, jonne uudesta lainasta allokoitiin lähes kolme neljäsosaa.

Laina hinnoiteltiin 47 tuottopistettä yli euroswap-käyrän, ja sen korkoero Saksan valtion 15-vuotiseen lainaan oli 34,3 tuottopistettä.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut valtion päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 3 miljardia euroa

Liikkeeseenlaskupäivä: 21.1.2026

Arvopäivä: 28.1.2026

Eräpäivä: 15.4.2041

Kuponkikorko: 3,550 %

Hinta: 99,594

Tuotto: 3,586 %

ISIN-koodi: FI4000598776