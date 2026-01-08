Järjestelmäselvitys Itämeren alueen merituulivoimasta julkaistu
Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet tänään ensimmäisen alueellisen merituulivoimaa ja meriverkkoinfrastruktuuria koskevan järjestelmäselvityksen. Sen mukaan vuoteen 2040 mennessä alueella voidaan rakentaa uusia rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä noin 13 gigawattia ja uutta merituulivoimakapasiteettia jopa 50 gigawattia.
Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet raportin, joka selvittää alueen siirtotarpeita ja mahdollisia hankkeita vuoteen 2040 mennessä. Tulokset osoittavat, että Itämeren alue voi kehittyä puhtaan energian solmukohdaksi: alueelle voidaan rakentaa noin 13 GW uusia rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä ja 50 GW:iin asti uutta merituulivoimakapasiteettia. Nämä yhteydet sisältävät maasta toiseen suuntautuvia suoria yhteyksiä sekä meriverkon solmukohtia. Markkinamallinnus osoittaa, että nämä siirtoyhteydet toimisivat korkealla käyttöasteella ja pienentäisivät järjestelmäkustannuksia, hintapiikkejä ja CO2-päästöjä.
Tutkimus perustuu uusimpiin kansallisiin verkon kehittämissuunnitelmiin sekä Euroopan kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan (TYNDP) ja tarjoaa yhteisen perustan päätöksenteolle ja yhtenäisille kansallisille suunnitteluprosesseille. Selvitys tuo myös esiin sektori-integraation tärkeän roolin. Merituulivoima ei ainoastaan tuota sähköä suoraan kuluttajille vaan myös syöttää kasvavaa vetytaloutta. Itämeren alueen odotetaan olevan sähkön nettoviejä muuhun Eurooppaan, mikä korostaa sen strategista roolia alueellisen energiaturvallisuuden näkökulmasta.
Herkkyysanalyysit tarkastelevat, miten erilaiset muutokset sähkön ja vedyn kysynnässä, maatuulivoiman ja aurinkovoiman saatavuudessa tai investointikustannuksissa vaikuttavat verkkoinfrastruktuurin tarpeeseen ja merituulivoiman rakentamisen laajuuteen. Vaikka merituulivoiman ja vedyn tuotannon määrä vaihtelee voimakkaasti herkkyystarkasteluissa, siirtoyhteyshankkeet ovat tuloksissa johdonmukaisesti kannattavia.
Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmät tarjoavat käytännön esimerkin muille Euroopan merialueille. Alueellinen yhteistyö on avainasemassa merituulivoiman ja verkkoinfrastruktuurin potentiaalin maksimoimisessa kaikilla Euroopan merialueilla.
Itämeren alueen kahdeksan Baltic Offshore Grid Initiative (BOGI) -yhteistyöhön järjestäytynyttä kantaverkkoyhtiötä ovat 50Hertz (Saksa), AST (Latvia), Elering (Viro), Energinet (Tanska), Fingrid (Suomi), Litgrid (Liettua), PSE (Puola) ja Svenska kraftnät (Ruotsi).
Lisätiedot:
Annika Ahtiainen, yksikön päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 040 5462126
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Sähkönkulutus nousi Suomessa kaikkien aikojen ennätystasolle8.1.2026 13:32:22 EET | Tiedote
Suomeen saapunut kireä pakkasrintama on nostanut sähkönkulutuksen paitsi kuluvan talven, myös kaikkien aikojen ennätystasolle. Fingridin arvion mukaan korkeita kulutuslukemia tullaan näkemään loppuviikon ajan, mikäli pakkanen jatkuu edelleen kireänä. Sähkön riittävyyden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla sähkön tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti.
Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä liittyen valvontamenetelmiin23.12.2025 13:15:00 EET | Tiedote
Markkinaoikeus hylkäsi marraskuussa 2025 Fingridin valituksen Energiaviraston joulukuussa 2023 tekemästä päätöksestä, joka koskee kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevia valvontamenetelmiä vuosille 2024–2031. Fingrid on jättänyt valituksensa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.12.2025.
Reaaliaikainen mFRR-energian hinnan julkaisu on käynnistynyt17.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Fingrid on aloittanut mFRR-energian hinnan reaaliaikaisen julkaisun pilotin, jossa mFRR-energian hinta julkaistaan aktivointien lähetyshetkellä.
Fingrid selvittää pohjoismaisen mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkina-alustan vikaa16.12.2025 09:48:30 EET | Tiedote
Pohjoismaisella mFRR- sekä aFRR-kapasiteettimarkkina-alustalla, Nordic Market Management System (NMMS), on havaittu satunnaisesti virheitä tarjouskäsittelyssä keskiviikosta 10.12. alkaen.
Kantaverkkoa vahvistetaan Itä-Suomessa – Fingrid uusii sähköasemat Lieksassa ja Nurmeksessa9.12.2025 12:40:08 EET | Tiedote
Fingrid vahvistaa kantaverkkoa Pohjois-Karjalassa uusimalla Lieksassa ja Nurmeksessa sijaitsevat sähköasemansa. Sähköasemien uusimisella ylläpidetään kantaverkon ennestään korkeaa toimitusvarmuutta ja parannetaan alueelle suunniteltujen investointien liitettävyyttä kantaverkkoon. Hankkeiden investointikustannukset ovat noin kymmenen miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme