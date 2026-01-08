Järjestelmäselvitys Itämeren alueen merituulivoimasta julkaistu

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet raportin, joka selvittää alueen siirtotarpeita ja mahdollisia hankkeita vuoteen 2040 mennessä. Tulokset osoittavat, että Itämeren alue voi kehittyä puhtaan energian solmukohdaksi: alueelle voidaan rakentaa noin 13 GW uusia rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä ja 50 GW:iin asti uutta merituulivoimakapasiteettia. Nämä yhteydet sisältävät maasta toiseen suuntautuvia suoria yhteyksiä sekä meriverkon solmukohtia. Markkinamallinnus osoittaa, että nämä siirtoyhteydet toimisivat korkealla käyttöasteella ja pienentäisivät järjestelmäkustannuksia, hintapiikkejä ja CO2-päästöjä.

Tutkimus perustuu uusimpiin kansallisiin verkon kehittämissuunnitelmiin sekä Euroopan kymmenvuotiseen verkonkehittämissuunnitelmaan (TYNDP) ja tarjoaa yhteisen perustan päätöksenteolle ja yhtenäisille kansallisille suunnitteluprosesseille. Selvitys tuo myös esiin sektori-integraation tärkeän roolin. Merituulivoima ei ainoastaan tuota sähköä suoraan kuluttajille vaan myös syöttää kasvavaa vetytaloutta. Itämeren alueen odotetaan olevan sähkön nettoviejä muuhun Eurooppaan, mikä korostaa sen strategista roolia alueellisen energiaturvallisuuden näkökulmasta.

Herkkyysanalyysit tarkastelevat, miten erilaiset muutokset sähkön ja vedyn kysynnässä, maatuulivoiman ja aurinkovoiman saatavuudessa tai investointikustannuksissa vaikuttavat verkkoinfrastruktuurin tarpeeseen ja merituulivoiman rakentamisen laajuuteen. Vaikka merituulivoiman ja vedyn tuotannon määrä vaihtelee voimakkaasti herkkyystarkasteluissa, siirtoyhteyshankkeet ovat tuloksissa johdonmukaisesti kannattavia.

Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmät tarjoavat käytännön esimerkin muille Euroopan merialueille. Alueellinen yhteistyö on avainasemassa merituulivoiman ja verkkoinfrastruktuurin potentiaalin maksimoimisessa kaikilla Euroopan merialueilla.

Itämeren alueen kahdeksan Baltic Offshore Grid Initiative (BOGI) -yhteistyöhön järjestäytynyttä kantaverkkoyhtiötä ovat 50Hertz (Saksa), AST (Latvia), Elering (Viro), Energinet (Tanska), Fingrid (Suomi), Litgrid (Liettua), PSE (Puola) ja Svenska kraftnät (Ruotsi).

