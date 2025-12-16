Suomalaiselle Basemarkille 7 miljoonaa euroa alle viikossa – kaksikäyttöteknologiat kiinnostavat sijoittajia

Basemark kehittää ja tarjoaa ohjelmistoja ja työkaluja vaativien, ammattikäyttöön tarkoitettujen lisätyn todellisuuden (AR) sovellusten kehittämiseen sekä tuotantoon viemiseen.

“Taustamme on autoteollisuudessa, ja nyt olemme avaamassa lisäksi puolustusteollisuuden markkinaa. Kierroksella saadut varat mahdollistavat meille tehokkaan skaalautumisen sinne”, sanoo Basemarkin perustaja-toimitusjohtaja Tero Sarkkinen.

Springvestin sijoitusjohtaja Jouni Mäkelä kertoo, että puolustusteknologia kiinnostaa kasvusijoittajia juuri nyt maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Tämä kävi ilmi myös Springvestin asiakaskyselystä syksyllä 2025.

“Alan markkinat ovat vahvassa kasvussa, ja markkinoille myös tulee uusia yhtiöitä.”

Mäkelä on Springvestillä mukana valitsemassa kasvuyhtiöitä rahoituskierroksille. Hänen mukaansa Suomessa on paljon Basemarkin kaltaisia toimijoita, joiden ratkaisuilla voidaan turvata yhteiskuntia monin tavoin tavoin ja eri aikoina.

“Kaksikäyttöyhtiöiden vahvuus on se, että kohdemarkkinoita on useita. Se antaa vahvemman selkänojan kasvuun”, hän sanoo.

Tero Sarkkinen ajattelee, että Basemarkilla on myös velvollisuus kantaa kortensa kekoon Euroopan unionin puolustuksen lujittamiseksi.

“Siviilipuolella moni teknologiayhtiö miettii nyt, pystyisikö skaalautumaan defence-puolelle, jotta Suomen ja Euroopan puolustusjärjestelmät saadaan tuotua nykypäivään.”

Basemarkin kehitystyö kohdistuu parhaillaan taistelukentälle tarkoitettuun älykypärään, jota on tarkoitus myydä Nato-maiden armeijoille sekä eurooppalaisille puolustusteollisuuden suuryrityksille. Ensimmäiset kypärät toimitetaan asiakkaille testikäyttöön kuluvan vuoden aikana, ja tuotantomääriä on tarkoitus kasvattaa nopeasti lähivuosina.

Prototyyppi esiteltiin syyskuussa 2025 yhteistyössä suomalaisen Patrian kanssa. Patrian kanssa tehdyssä pilotissa panssaroidun ajoneuvon etäohjaaja näkee älykypärässään reaaliaikaisen 360-videon sekä AR-avusteita esimerkiksi vihollisen kohteiden havaitsemiseksi.

“Se on saanut erittäin positiivisen vastaanoton ja herättänyt kiinnostusta muun muassa eri maiden puolustusvoimissa”, Sarkkinen kertoo.

Hän muistuttaa, että tämäkin teknologia sopii paitsi taistelukentille myös siviilikäyttöön.

“Se soveltuu esimerkiksi erilaisiin pelastustehtäviin, kuten palokunnille ja poliisille”, hän sanoo.

Parhaillaan Basemark käy yli 30:tä neuvottelua armeijoiden ja puolustusteollisuuden yritysten kanssa Euroopassa ja Nato-maissa. Lisää myyntineuvotteluja uusien yritysten kanssa aloitetaan viikoittain.

“Ensimmäisiä kaupallisia sopimuksia odotetaan nyt vuoden alussa”, Sarkkinen kertoo.

Turvallisuuskriittisissä ympäristöissä, kuten liikenteessä ja puolustuksessa, tärkeät tilannetiedot on saatava käyttäjälle reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Tässä lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksilla on keskeinen rooli.

Kasvuyhtiö Basemark Oy on AR-ohjelmistojen ja -kehitystyökalujen edelläkävijä. Se tarjoaa auto- ja puolustusteollisuuden toimijoille valmiin ohjelmistotyökalun vaativien AR-sovellusten kehittämiseen ja tuotantoon viemiseen. Yhtiön teknologian ansiosta sovellusten tuotekehityssyklit nopeutuvat huomattavasti, kun aikaa ei kulu mm. viiveen tai epävakauden poistamiseen.

Yhtiön Rocksolid-nimisellä ohjelmistolla voi kehittää lisätyn todellisuuden sovelluksia lähes mihin tahansa näyttöön tai päätelaitteeseen, kuten AR-laseihin, kojelaudan näyttöihin, älykypäriin, tuulilasinäyttöihin tai älypeileihin.

Autoilussa yhtiön ohjelmistolla voi yhdistää ohjeet ja varoitukset todelliseen ajoympäristöön, jolloin ajaminen on sujuvampaa ja turvallisempaa. Puolustuksessa sen avulla voi antaa taistelijoille visuaalisia vihjeitä vaikkapa vaarojen tai joukkojen sijainnista niin, ettei erillisiä päätelaitteita tarvita.