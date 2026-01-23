Andrea Österåker luennoi liikunnan merkityksestä arjessa kansalaisopisto Almassa

Tällä inspiroivalla luennolla saat vinkkejä ja neuvoja siitä, miten liikunta ja fyysinen aktiivisuus voivat tulla luonnolliseksi ja iloa tuottavaksi osaksi elämää.

Luento sopii kaikenikäisille senioreille, jotka haluavat voida hyvin, tuntea olonsa vahvaksi ja omatoimiseksi sekä saada konkreettisia vinkkejä siitä, miten arkeen on helppo lisätä enemmän fyysistä aktiivisuutta.

Luento käsittelee liikuntasuosituksia, tottumuksia, motivaatiota ja sitä, miten pienillä muutoksilla voi saada aikaan suuria vaikutuksia hyvinvoinnille. Olitpa jo aktiivinen tai haluat aloittaa rauhalliseen tahtiin, saat tältä luennolta inspiraatiota, tietoa ja käytännöllisiä neuvoja juuri sinun tarpeisiisi.

Luennoitsija Andrea Österåker on auktorisoitu personal trainer, liikuntaneuvoja ja laillistettu ravitsemusneuvoja.