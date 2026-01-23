Andrea Österåker luennoi liikunnan merkityksestä arjessa kansalaisopisto Almassa
Kaikille avoin ja maksuton Träning och motion – en del av vardagen (Liikunta ja harjoittelu osana arkea) -luento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa tiistaina 3.2.2026 klo 13.30–15.00, Kirkkopuistikko 15, juhlasali, 2. kerros. Luento pidetään ruotsin kielellä, ja se on suunnattu senioreille.
Tällä inspiroivalla luennolla saat vinkkejä ja neuvoja siitä, miten liikunta ja fyysinen aktiivisuus voivat tulla luonnolliseksi ja iloa tuottavaksi osaksi elämää.
Luento sopii kaikenikäisille senioreille, jotka haluavat voida hyvin, tuntea olonsa vahvaksi ja omatoimiseksi sekä saada konkreettisia vinkkejä siitä, miten arkeen on helppo lisätä enemmän fyysistä aktiivisuutta.
Luento käsittelee liikuntasuosituksia, tottumuksia, motivaatiota ja sitä, miten pienillä muutoksilla voi saada aikaan suuria vaikutuksia hyvinvoinnille. Olitpa jo aktiivinen tai haluat aloittaa rauhalliseen tahtiin, saat tältä luennolta inspiraatiota, tietoa ja käytännöllisiä neuvoja juuri sinun tarpeisiisi.
Luennoitsija Andrea Österåker on auktorisoitu personal trainer, liikuntaneuvoja ja laillistettu ravitsemusneuvoja.
Yhteyshenkilöt
Suunnittelijaopettaja Satu Rönnlöf, Vaasan kaupungin opistot,
puh 040 5416 047, satu.ronnlof@edu.vaasa.fi
Personal trainer Andrea Österåker
puh 050 306 9969, osterakerandrea@gmail.com, www.ptandrea.fi/
