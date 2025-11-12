Arkkitehti Erkki Mäkiön uutuuskirja avaa arkkitehtuurin perusteita pedagogisesti ja pilke silmäkulmassa
Erkki Mäkiön kirja haastaa katsomaan rakennuksia julkisivua syvemmälle
Arkkitehtuuri- ja designmuseon uutuusjulkaisu Muistiinpanoja – Erkki Mäkiön havaintoja rakennuksista ja korjauksesta kutsuu rakentamisen, korjaamisen ja rakennussuojelun ydinkysymysten äärelle. Teos tarkastelee Suomen rakennusperintöä keskiaikaisista linnoista nykypäivän elementtirakentamiseen. Pedagoginen ja humoristinen teos pitää otteessa, vaikka aihe ei olisi ennalta tuttu.
Kirja perustuu restauroinnin parissa elämäntyönsä tehneen Museoviraston pitkäaikaisen yliarkkitehdin Erkki Mäkiön ajatuksiin arkkitehtuurin synnystä, rakentamisesta ja restauroinnista. Se kokoaa yhteen Mäkiön satoja käsivarapiirroksia ja tarkkoja havaintoja muistikirjanomaiseksi kokonaisuudeksi. Mukana on runsaasti aiemmin julkaisemattomia piirroksia sekä Mäkiön valokuvia korjaus- ja purkukohteista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista.
Muistiinpanoja on puheenvuoro korjattavan ja aikaa kestävän rakentamisen puolesta. Teoksen keskeinen viesti on, että rakennuksia tarkastellaan liian usein vain julkisivujen kautta, vaikka niiden todellinen olemus piilee rakenteissa. Mäkiö muistuttaa, että kaikkein pitkäikäisimmät rakennukset ovat usein rakenteellisesti selkeitä ja korjattavia, vaikka niitä ei juuri käytetä uuden rakentamisen esikuvina.
Teos on syntynyt yhteistyössä arkkitehti, TkT Netta Böökin ja graafikko Päivi Helanderin kanssa. Sen julkaisee Arkkitehtuuri- ja designmuseo.
Tekijät
Yliarkkitehti Erkki Mäkiö on tehnyt poikkeuksellisen uran restauroinnin parissa Museovirastossa. Hän on rakenteiden, rakentamisen ja korjaamisen asiantuntija sekä aktiivinen julkinen keskustelija. Mäkiö tunnetaan dokumentoivista käsivarapiirroksista, jotka avaavat rakentamisen ja suojelun ydinkysymyksiä. Mäkiölle myönnettiin arkkitehtuurin valtionpalkinto vuonna 2021 elämäntyöstä vanhan rakennuskannan säilyttämisen ja tutkimuksen parissa Museovirastossa ja Rakennustietosäätiössä.
Netta Böök on arkkitehti, tietokirjailija ja tiedetoimittaja. Häntä kiinnostavat erityisesti pohjoinen arkkitehtuuri, luovutetun Karjalan rakennusperintö sekä perinteiset rakennustavat. Böök työskentelee tutkijatohtorina Koneen säätiön rahoittamassa Rakennuskato-hankkeessa.
Päivi Helander on graafikko, tietokirjailija ja muotoilun opettaja Aalto-yliopistossa. Hänen kädenjälkensä näkyy lukuisissa arkkitehtuurin ja muotoilun alan julkaisuissa. Helander valittiin Grafian Vuoden graafikoksi vuonna 2025.
Julkistustilaisuus
Julkistustilaisuudessa Arkkitehtuuri- ja designmuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala keskustelee kirjan tekijöiden kanssa. Yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun.
Kirjan tiedot
Nimi: Muistiinpanoja – Erkki Mäkiön havaintoja rakennuksista ja korjauksesta
Julkaisija: Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Vuosi: 2026
ISBN: 978-952-5195-64-4
Sivumäärä: 336
Kieli: suomi
