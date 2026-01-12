Turku Energia jatkaa kaukolämpöverkkonsa kuntokartoitusta helikopterikuvauksin 22.1.–26.1.2026 välisenä aikana
Turku Energia jatkaa helikopterilennolla tehtävää kaukolämpöverkkonsa teknistä kuntokartoitusta 22.–26.1.2026 välisenä aikana säävaraus huomioiden. Helikopterikuvaukset aloitettiin jo viime viikolla, mutta epäsuotuisat sääolosuhteet estivät kuvausten loppuunsaattamisen. Tähän mennessä noin puolet kaukolämpöverkosta on kuvattu. Tulevissa kuvauksissa keskitytään Turun ja Kaarinan kaukolämpöverkkoihin.
Lennon toteuttaminen edellyttää, että sää on sateeton ja pilvien alaraja on vähintään 600 metriä maanpinnan yläpuolella. Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikenne vähäistä.
Turku Energia tiedottaa tarkat kuvausajankohdat Turku Energian verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillään.
Helikopterilennon suorittaa GridJet Oy.
Pahoittelemme helikopterilennoista aiheutuvaa meluhaittaa.
12.1.2026 julkaistu aiheeseen liittyvä tiedote: Turku Energia kuvauttaa koko kaukolämpöverkkonsa helikopterista käsin kuluvan viikon aikana | Turku Energia
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna PerttunenVerkko-omaisuuspäällikkö, Turku EnergiaPuh:0505573783sanna.perttunen@turkuenergia.fi
Turku Energia lyhyesti
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi
