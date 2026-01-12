Turku Energia

Turku Energia jatkaa kaukolämpöverkkonsa kuntokartoitusta helikopterikuvauksin 22.1.–26.1.2026 välisenä aikana

22.1.2026 10:09:04 EET | Turku Energia | Tiedote

Turku Energia jatkaa helikopterilennolla tehtävää kaukolämpöverkkonsa teknistä kuntokartoitusta 22.–26.1.2026 välisenä aikana säävaraus huomioiden. Helikopterikuvaukset aloitettiin jo viime viikolla, mutta epäsuotuisat sääolosuhteet estivät kuvausten loppuunsaattamisen. Tähän mennessä noin puolet kaukolämpöverkosta on kuvattu. Tulevissa kuvauksissa keskitytään Turun ja Kaarinan kaukolämpöverkkoihin. 

Helikopteri lähdössä kuvaamaan kaukolämpöverkkoa.
Helikopteri lähdössä kuvaamaan kaukolämpöverkkoa. Kuvaaja: Esko Keski-Oja Turku Energia

Lennon toteuttaminen edellyttää, että sää on sateeton ja pilvien alaraja on vähintään 600 metriä maanpinnan yläpuolella.  Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikenne vähäistä.

Turku Energia tiedottaa tarkat kuvausajankohdat Turku Energian verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillään.

Helikopterilennon suorittaa GridJet Oy. 

Pahoittelemme helikopterilennoista aiheutuvaa meluhaittaa.

12.1.2026 julkaistu aiheeseen liittyvä tiedote: Turku Energia kuvauttaa koko kaukolämpöverkkonsa helikopterista käsin kuluvan viikon aikana | Turku Energia

