Yrittäjät: ”Erittäin tärkeä ja odotettu uudistus” – Työryhmä esittää mikro- ja pienyrityksille oikeutta peruspankkipalveluihin
Valtiovarainministeriön työryhmä esittää, että mikro- ja pienyrityksille säädetään oikeus perusmaksutiliin. Suomen Yrittäjät pitää esitystä merkittävänä parannuksena ja helpotuksena yritystoiminnan aloittamiseksi. – Esitys vastaa ongelmiin, joita pienet yritykset ovat kohdanneet. Toteutuessaan se poistaisi tilien avaamiseen, palveluiden rajoittamiseen ja tilien perusteettomiin sulkemisiin liittyviä haasteita, sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.
Työryhmän mietintö luovutettiin tänään rahoitusmarkkina-asioista vastaavalle elinkeinoministeri Sakari Puistolle.
Ehdotuksen mukaan talletuspankit, jotka tarjoavat vastaavia palveluja oikeushenkilöille tai elinkeinonharjoittajille, olisivat velvoitettuja tarjoamaan perusmaksutilin myös mikro- ja pienyrityksille.
– Tämä on erittäin tärkeä ja odotettu uudistus. Peruspankkipalvelut ovat nykypäivänä välttämättömiä kaikelle yritystoiminnalle, Malinen sanoo.
Uudistus mahdollistaa jopa tuhansien uusien yritysten syntymisen
– Ongelma on ollut, että yritykset eivät ole saaneet peruspankkipalveluita, mikä on käytännössä estänyt yritystoiminnan. Nyt tähän tulee muutos, Malinen täsmentää.
Suomen Yrittäjien arvion mukaan aiemmin pankkipalveluita evättiin erityisesti maahanmuuttajataustaisilta yrittäjiltä sekä konkurssin kokeneilta, mutta viime vuosina vaikeudet saada peruspankkipalveluja ovat koskeneet yhä laajempaa osaa kaikista mikro- ja pienyrittäjistä.
– Maahanmuuttajayrittäjät ovat kohdanneet pankkipalveluiden saamisessa pitkiä viiveitä, epäselviä kriteerejä sekä palveluiden rajoittamista tai eväämistä, mikä heikentää heidän mahdollisuuttaan harjoittaa yritystoimintaa ja vaikeuttaa asettumista Suomeen, kertoo Suomen Yrittäjien maahanmuuttajayrittäjyyden asiantuntija Marianne Ruusunhelmi.
Pienille yrityksille palveluiden saatavuus ja käytettävyys ovat erityisen tärkeitä. Ehdotetut säännökset korjaavat merkittävästi tilien avaamiseen ja irtisanomiseen liittyviä ongelmia. Arvion mukaan uudistus voisi mahdollistaa jopa tuhansien uusien yritysten syntymisen.
– Ehdotuksella olisi laaja positiivinen vaikutus, Malinen sanoo.
Selkeät pelisäännöt perusmaksutileille – de-risking-ongelmiin luvassa helpotusta
Ehdotuksessa puututaan niin sanottuun de-risking-ilmiöön, jossa pankit välttävät riskejä rajoittamalla palveluja tai kieltäytymällä avaamasta tilejä pienille yrityksille.
Työryhmä esittää Finanssivalvonnalle laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä selkeitä lain tasolla määriteltyjä perusteita sille, milloin perusmaksutilistä voi kieltäytyä tai sen irtisanoa.
– Näin voidaan vähentää merkittävästi pankkien tarpeettoman varovaisista käytännöistä aiheutuneita ongelmia mikro- ja pienyrityksille, Malinen sanoo.
Työryhmän ehdotus toteuttaa myös pääministeri Petteri Orpon hallituksen puoliväliriihessä 23.4.2025 tekemää linjausta, jonka tavoitteena on turvata yritysten ja yhdistysten peruspankkipalveluiden saatavuus sekä sujuvoittaa maahanmuuton kokonaisprosessia, johon kuuluu pankkitilin avaaminen.
Työryhmän mietintö etenee seuraavaksi lausuntokierrokselle ja jatkovalmisteluun. Tavoitteena on, että ehdotetut muutokset tulisivat voimaan 1.7.2027.
Petri Malinenjohtava ekonomisti
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
