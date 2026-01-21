Kevään 2026 ensimmäinen yhteishaku: Jyväskylän yliopiston uudet kandidaattiohjelmat kiinnostivat
Syksyllä 2026 alkavat Jyväskylän yliopiston englanninkieliset ohjelmat houkuttelivat jälleen runsaasti kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita. Kevään 1. yhteishaussa oli haettavana 20 kansainvälistä maisteriohjelmaa sekä kaksi kandidaattiohjelmaa Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta.
Eilen päättynyt hakuaika toi yliopistolle yhteensä 3 964 hakemusta. Näistä 3 282 kilpailee 407 aloituspaikasta yliopiston 20 englanninkielisessä maisteriohjelmassa ja 682 tavoittelee 60 aloituspaikkaa kahdessa kandidaattiohjelmassa.
Hakijoita oli yhteensä 3 213, sillä yksi hakija voi hakea useampaan ohjelmaan. Hakijamäärä laski viime vuodesta, jolloin hakijoita oli 4 200. Kehitys on ollut samansuuntainen myös muissa yliopistoissa.
”Olemme erittäin iloisia siitä, että kansainväliset kandidaattiohjelmamme ovat kiinnostaneet hakijoita laajasti. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten hakijoiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Hakijamäärän lasku oli ennakoitavissa lukuvuosimaksuihin ja apurahaohjelmaan tehtyjen muutosten vuoksi”, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen kertoo.
Hakemusmäärissä mitattuna suosituimpana kohteena säilyi informaatioteknologian tiedekunnan maisteriohjelma Artificial Intelligence (547 hakemusta). Toiseksi eniten hakemuksia keräsi kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelma Business Innovation and Sustainability (475). Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Educational Sciences nousi hakijamäärältään toiseksi suosituimmaksi maisteriohjelmaksi (285).
Hakijoita oli kaikkiaan 98 maasta, suurimpana ryhmänä suomalaiset 789 hakijaa. EU- ja ETA-maista tulevia hakijoita oli 1016 ja muista maista 2197.
Ohjelmat ovat tarjolla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille hakijoille. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu. Maksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollista hakea yliopistolta apurahaa kattamaan osa lukuvuosimaksun kustannuksista toisesta opiskeluvuodesta alkaen.
Yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1 000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin 250 opiskelee englanninkielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina.
Lisätietoja:
Koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, mari.a.ikonen@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
THE-ranking 2026: Jyväskylän yliopisto säilytti vahvat tieteenalasijoitukset21.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tutkimus arvioitiin sijalle 126–150 maailmassa tutkimuspainotteisia yliopistoja vertailevalla Times Higher Education – World University Rankings –tieteenalakohtaisella listalla. Sijoitus oli sama kuin viime vuonna. Myös sijoitus Suomen kakkosena säilyi edellisvuodesta. Listalle pääsi 830 yliopistoa.
Väitös: Varhaiskasvatuksen opettajan katse tukee pienten lasten osallistumista vuorovaikutukseen leikin aikana (Isotalo)21.1.2026 08:44:33 EET | Tiedote
Kun alle 3-vuotias lapsi ei vielä osaa pukea ajatuksiaan ja tunteitaan sanoiksi, opettaja turvautuu katseeseen. Väitöstutkimuksessaan KM Susanna Isotalo hyödynsi silmänliiketeknologiaa, jonka avulla pystytään tuottamaan tietoa opettajan katseen kohdistumisesta vuorovaikutustilanteissa leikin ja ohjatun toiminnan aikana.
Uusi professori Leena Paakkari: “Nuoret kohtaavat yhä enemmän virheellistä terveystietoa verkossa”21.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Liikuntatieteellisen tiedekunnan uusi professori Leena Paakkari tutkii lasten ja nuorten terveyttä, terveyskäyttäytymistä ja niihin liittyviä eriarvoisuuden kysymyksiä. Tulokset osoittavat, että mielenterveyden haasteet, kuormittuneisuus ja heikko terveyden lukutaito kietoutuvat usein toisiinsa ja koskettavat samoja nuoria. Paakkari on aloittanut terveyden ja liikunnan edistämisen professorina Jyväskylän yliopistossa 1.1.2026.
Tiedekilpailut 2026 – Ensiaskel kohti tieteen ja korkeakouluopintojen maailmaa20.1.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Ingressi
Uusi väitöstutkimus selvittää kuluttajien epäkohteliaan käytöksen vaikutuksia sivullisten käsityksiin brändeistä sosiaalisessa mediassa19.1.2026 11:02:33 EET | Tiedote
KTM Maqsood Bhutto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tarkastelee markkinoinnin alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten kuluttajien epäkohtelias käytös vaikuttaa brändeihin, työntekijöihin ja sivullisiin. Tutkimus osoittaa, että kuluttajien epäkohteliaisuus verkossa – toisin sanoen pienimuotoinen normeja rikkova kuluttajakäyttäytyminen, johon liittyy epäkunnioitusta, töykeyttä tai vihamielisyyttä erityisesti sosiaalisen median vuorovaikutustilanteissa – heikentää merkittävästi luottamusta brändiin ja sitoutumista yhteisöön sekä vähentää ostohalukkuutta vesittäen samalla brändien sovittelevien vastausten tehoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme