Habitare Naapurit -alueen 2026 suunnittelee Arkkitehti Takkunen

Habitaressa 2024 ensi kertaa nähdyn Naapurit-alueen ajatuksena on luoda kuvaelma mahdollisesta pihapiiristä, joka muuntuu ja elää asujiensa myötä. Viime vuonna nähdyn Laura Seppäsen suunnitteleman näyttävän avantgardekodin jälkeen alue kääntää katseensa kohti luonnonläheistä pihapiiriä. Alueen suunnittelee Arkkitehti Takkunen, jonka suunnitelmassa keskeistä on turvallisuuden tuntu, valo ja kokija.

Tapani Takkusen luotsaama arkkitehtitoimisto tunnetaan ajattomasta, pohjoismaisesta puuarkkitehtuurista, jossa korostuu luonnon huomioiminen, selkeä muotokieli ja käytännölliset tilaratkaisut. Toimiston visualisti ja sisustusarkkitehti Eeva Takkunen tunnetaan saman lempeän luonnonmukaisuuden luomisesta tiloihin ja kuvalliseen kerrontaan.

Naapurit-alueen suunnittelu pohjautuu ajatukseen ihmisenkokoisesta tilatutkielmasta. Eeva Takkunen kuvailee: “Emme esitä niinkään kotia, vaan mitä kaikkea ihminen voi aistia tilassa yhdessä muiden kanssa. Alue elää vasta kun ihminen kokee sen aisteillaan kokonaisvaltaisesti, muut ihmiset ympärillään.

Meitä innostaa keskustelu arkkitehtuurista myös muiden kuin alalla olevien kanssa. Se avartaa ja tuo ihmisen kokemuksen aidosti esille. Haluamme laajentaa keskustelua arkkitehtuurista – Kaunis ympäristö kuuluu kaikille. Näiden teemojen lisäksi kiinnostaa suunnittelun kestävyys, tuotteiden ja rakennusten elinkaari, kotimaiset materiaalit sekä paikallisuus.”

Tapani Takkunen jatkaa: “Meille keskiössä on ihmisen kokemus. Suunnittelussa ja asiakasyhteistyössä painotamme empaattista ja kuuntelevaa lähestymistapaa, jossa rakennus suunnitellaan aina käyttäjäänsä varten. Arkkitehtuurissa korostamme paikkasidonnaisuutta: Uuden rakennuksen tulee asettua luontevasti ympäristöönsä ja täydentää olemassa olevaa kunnioittavasti. Vaikka rakentaminen on teknisesti ja hallinnollisesti vaativa prosessi, pidämme humaanin näkökulman suunnittelun ytimessä.”

Naapurit-teemanäyttelyssä yhdistyvät tämän päivän muotoilu ja materiaalit kuten myös asumiseen, sisustamiseen ja rakentamiseen liittyvät aiheet. Alue luo mahdollisuuden pohtia, kuinka persoonat ja elämäntilanteet, aika ja tunteet näkyvät kodissa. Habitaren vuoden 2026 teema Juonenkäänteitä / Plot Twists näkyy alueella siten, että talomaisuudesta siirrytään tilaan, joita jäsennellään kokemuksen, luonnollisten materiaalien ja valon kautta – Naapurit kutsuu kokemaan alueen kokonaisvaltaisesti, yhdessä muiden ihmisten kanssa.

”Tämänvuotinen Habitare Naapurit haluaa yhtenä juonenkäänteenään myös muistuttaa, että parhaat keskustelut syntyvät, kun kohtaamme ja kuuntelemme toisia oman viitekehyksemme ulkopuoleltakin. Arkkitehti Takkuset toimivat Oulusta käsin – koen tärkeäksi itsekin alkuperäisenä turkulaisena, ettei muotoilua tai hyvän asumisen määrittelyä tehdä vain pääkaupunkiseudun äänin, vaan kutsumme koko Suomen mukaan.”, Habitaren luova neuvonantaja Päivi Helander toteaa.

@arkkitehti_takkunen @eevatak arkkitehtitakkunen.com

Lisätiedot:

Päivi Helander, Creative Lead, Habitare, puh. +358 40 588 4211, studio@paivihelander.fi

Tapani Takkunen, +358 40 761 6991, tapani.takkunen@arkkitehtitakkunen.fi

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026