Habitare Naapurit -alueen 2026 suunnittelee Arkkitehti Takkunen
Habitare Naapurit -alue saa uuden tulkinnan oululaisen arkkitehtuuritoimisto Takkusen toimesta. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Habitaressa 2024 ensi kertaa nähdyn Naapurit-alueen ajatuksena on luoda kuvaelma mahdollisesta pihapiiristä, joka muuntuu ja elää asujiensa myötä. Viime vuonna nähdyn Laura Seppäsen suunnitteleman näyttävän avantgardekodin jälkeen alue kääntää katseensa kohti luonnonläheistä pihapiiriä. Alueen suunnittelee Arkkitehti Takkunen, jonka suunnitelmassa keskeistä on turvallisuuden tuntu, valo ja kokija.
Tapani Takkusen luotsaama arkkitehtitoimisto tunnetaan ajattomasta, pohjoismaisesta puuarkkitehtuurista, jossa korostuu luonnon huomioiminen, selkeä muotokieli ja käytännölliset tilaratkaisut. Toimiston visualisti ja sisustusarkkitehti Eeva Takkunen tunnetaan saman lempeän luonnonmukaisuuden luomisesta tiloihin ja kuvalliseen kerrontaan.
Naapurit-alueen suunnittelu pohjautuu ajatukseen ihmisenkokoisesta tilatutkielmasta. Eeva Takkunen kuvailee: “Emme esitä niinkään kotia, vaan mitä kaikkea ihminen voi aistia tilassa yhdessä muiden kanssa. Alue elää vasta kun ihminen kokee sen aisteillaan kokonaisvaltaisesti, muut ihmiset ympärillään.
Meitä innostaa keskustelu arkkitehtuurista myös muiden kuin alalla olevien kanssa. Se avartaa ja tuo ihmisen kokemuksen aidosti esille. Haluamme laajentaa keskustelua arkkitehtuurista – Kaunis ympäristö kuuluu kaikille. Näiden teemojen lisäksi kiinnostaa suunnittelun kestävyys, tuotteiden ja rakennusten elinkaari, kotimaiset materiaalit sekä paikallisuus.”
Tapani Takkunen jatkaa: “Meille keskiössä on ihmisen kokemus. Suunnittelussa ja asiakasyhteistyössä painotamme empaattista ja kuuntelevaa lähestymistapaa, jossa rakennus suunnitellaan aina käyttäjäänsä varten. Arkkitehtuurissa korostamme paikkasidonnaisuutta: Uuden rakennuksen tulee asettua luontevasti ympäristöönsä ja täydentää olemassa olevaa kunnioittavasti. Vaikka rakentaminen on teknisesti ja hallinnollisesti vaativa prosessi, pidämme humaanin näkökulman suunnittelun ytimessä.”
Naapurit-teemanäyttelyssä yhdistyvät tämän päivän muotoilu ja materiaalit kuten myös asumiseen, sisustamiseen ja rakentamiseen liittyvät aiheet. Alue luo mahdollisuuden pohtia, kuinka persoonat ja elämäntilanteet, aika ja tunteet näkyvät kodissa. Habitaren vuoden 2026 teema Juonenkäänteitä / Plot Twists näkyy alueella siten, että talomaisuudesta siirrytään tilaan, joita jäsennellään kokemuksen, luonnollisten materiaalien ja valon kautta – Naapurit kutsuu kokemaan alueen kokonaisvaltaisesti, yhdessä muiden ihmisten kanssa.
”Tämänvuotinen Habitare Naapurit haluaa yhtenä juonenkäänteenään myös muistuttaa, että parhaat keskustelut syntyvät, kun kohtaamme ja kuuntelemme toisia oman viitekehyksemme ulkopuoleltakin. Arkkitehti Takkuset toimivat Oulusta käsin – koen tärkeäksi itsekin alkuperäisenä turkulaisena, ettei muotoilua tai hyvän asumisen määrittelyä tehdä vain pääkaupunkiseudun äänin, vaan kutsumme koko Suomen mukaan.”, Habitaren luova neuvonantaja Päivi Helander toteaa.
Lisätiedot:
Päivi Helander, Creative Lead, Habitare, puh. +358 40 588 4211, studio@paivihelander.fi
Tapani Takkunen, +358 40 761 6991, tapani.takkunen@arkkitehtitakkunen.fi
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | @habitaremessut | #habitare2026
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
