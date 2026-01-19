Vuoden nuori taiteilija 2026 on Roope Itälinna
Kuvataiteilija Roope Itälinna on valittu Vuoden 2026 nuoreksi taiteilijaksi. Hän saa Tampereen kaupungin myöntämän 25 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseon näyttelytilassa Finlaysonin alueella syksyllä 2026. Itälinna on järjestyksessä 42. Vuoden nuori taiteilija.
Vuoden 2026 nuoreksi taiteilijaksi valittu Roope Itälinna (s. 1990) on Turussa asuva ja työskentelevä taidemaalari. Hän on yksi suomalaisen nykymaalauksen vaikuttavimpia ja teknisesti omaleimaisempia tekijöitä. Itälinnan taiturimaiset, fotorealistisen tarkasti maalatut teokset kuvaavat inhimillisen kokemusmaailman moniulotteisuutta – yksinäisyyttä ja yhteyden kaipuuta, eskapismia ja hedonismia, henkilökohtaisia muistoja ja kuvitteellisia tilanteita. Hän tarkastelee maalauksissaan nuoria ihmisiä ja ohikiitäviä nuoruuden hetkiä niin ahtaasti rajatuissa kodinomaisissa tiloissa kuin suurissa tehdashalleissa, klubeilla ja kaduilla. Keskiössä on yöelämä, bile- klubi- ja reivikulttuuri. Maalausten tanssivat nuoret ovat uppoutuneet ekstaattisina omiin sfääreihinsä keskellä neonvalovärikylpyä, ilmassa leijailevaa savua ja konemusiikkia. Joissakin teoksissa on myös surrealistista ja dystooppista sävyä, kun ihmiset harhailevat äärettömiltä tuntuvissa tiloissa kontaktia saamatta, irrallaan muista. Melankolia, yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus ihmisjoukon keskellä nousee teemana vahvasti esille. Hahmot ovat muidenkin seurassa yksin, selin kääntyneinä tai katse pois suunnattuna.
Roope Itälinnan teoksissa valokuvamainen tarkkuus, voimakas värivaikutus ja minimalistinen tilallisuus yhdistyvät tavalla, joka luo maalauksiin latautuneen tunnelman. Itälinna käyttää realististen akryyli- ja öljyvärimaalaustensa lähtökohtana ottamiaan valokuvia, joiden pohjalta hän rajaa ja sommittelee aiheensa lisäten teoksiin myös kuvitteellisia elementtejä. Itälinnan maalausprosessi on yksityiskohtaisuudessaan ja tarkkuudessaan työläs ja aikaa sekä keskittymistä vaativa.
Roope Itälinna kuvaa taidettaan näin:
Minulle työskentelyn tärkeitä puolia ovat vilpittömyys, rehellisyys sekä vaivannäkö, ja valmiin teoksen keskeisiä ominaisuuksia tunnelma, tarinallisuus sekä vahva visuaalisuus. Pitkällisen ideointi- ja suunnitteluvaiheen jälkeen työskentelen vaihtelevasti erilaisilla työkaluilla ja etenen kerros kerrokselta hitaasti ja harkiten. Usein teosteni merkitykset alkavat hahmottua vasta prosessin aikana. Viime vuosina olen käsitellyt muun muassa vapautta, rooleja ja ryhmäytymistä sekä kuulumisen tunnetta tai sen puutetta, mutta en halua ohjata katsomista liikaa, vaan säilyttää tulkinnanvapauden.
Roope Itälinna on suorittanut kuvataiteilijan tutkinnon Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa 2019. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja USA:ssa. Itälinnan teoksia on Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmissa sekä yksityiskokoelmissa.
Vuoden nuori taiteilija on tähti, joka hehkuu rohkeutta, luovuutta ja kykyä. Tampereen taidemuseon vuosittainen näyttely juhlistaa kansainvälisesti kiinnostavia korkeintaan 35-vuotiaita suunnannäyttäjiä, tarjoten tilan ja tuen loistaa. Jo yli neljän vuosikymmenen ajan tämä Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluva palkinto on nostanut esiin uutta suomalaista nykytaidetta ja säilyttänyt aikansa lupaavimpien nuorten taiteilijoiden töitä tuleville sukupolville.
Vuoden nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat Tampereen taidemuseon edellinen johtaja Selma Green (pj) ja näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Kiira Miesmaa, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Leevi Haapala, taidehistorioitsija ja Pro Artibus -säätiön kuraattori FT Juha-Heikki Tihinen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Joel Slotte.
Virpi Nikkari
näyttelypäällikkö
Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Puh:+358 (0)40 800 4389
virpi.nikkari@tampere.fi
