Oikeusturvavakuutukset aiheuttavat kansalaisille ikäviä yllätyksiä – sääntelyä on uudistettava

Kansalaiset voivat saada oikeudenkäyntien tai oikeudellisten palveluiden kuluihin apua oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus on tyypillisesti osa kotivakuutusta. Yleensä oikeusturvavakuutuksissa enimmäiskorvaus on 10 000 euroa, ellei muusta ole sovittu. Summa on jäänyt jälkeen oikeudenkäyntien todellisista kustannuksista.

Lukuisat rajoitukset heikentävät oikeusturvaa

Oikeusturvavakuutuksiin sisältyy lukuisia rajoituksia, jotka heikentävät vakuutuksenottajan oikeusturvaa:

Parisuhteen päättymiseen sekä lapsen huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevat asiat on usein rajattu kokonaan vakuutusten ulkopuolelle tai niitä korvataan hyvin rajoitetusti.

Rikosasioissa asianomistajan oikeusturvavakuutus kattaa tyypillisesti kulut vasta siitä lähtien, kun syyttäjä nostaa syytteen. Esitutkintavaihe, jossa tehdään ratkaisevia linjauksia, jää vakuutusturvan ulkopuolelle.

Vakuutusehdot eivät tue varhaista sovintoa, sillä kulut, jotka syntyvät ennen pääkäsittelyä tai ilman oikeudenkäyntiä, korvataan useissa vakuutuksissa vain osittain.

Asianajaja Mari Lampeniuksen mukaan oikeusturvavakuutusten puutteet tulevat vastaan toistuvasti käytännön työssä ja aiheuttavat yllätyksiä asiakkaille.

– Korvausmäärät ovat jääneet jälkeen siitä, mitä täysimittainen oikeusprosessi nykyään vaatii. Esimerkiksi asunto- ja kiinteistökauppariidoissa jo pelkästään asiantuntijapalkkiot (kuntotarkastajan tutkimukset ym.) ovat vähintään 5 000–10 000 euroa. Oman asiamiehen palkkio on täysimittaisessa käräjäoikeuskäsittelyssä usein vähintään 20 000–30 000 euroa ja hovioikeudessa noin puolet tästä. Jos asian häviää, niin vastapuolen kulut tulevat myös maksettavaksi, Lampenius kuvaa.

– Vakuutusehtojen monisivuisten rajoitusehtojen perusteet on vaikea ymmärtää, eivätkä oikeusturvavakuutukset kata moniakaan sellaisia osa-alueita, jotka yksityisten ihmisten elämässä voivat tulla eteen, kuten lapsiasiat tai erityistuomioistuinkäsittelyt, esimerkiksi vakuutusoikeudessa käsiteltävät työtapaturmat.

Tarve lainsäädännöllisille ratkaisuille

Oikeusturvavakuutusten kehittäminen on kirjattu myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Suomen Asianajajat on esittänyt jo vuonna 2024 oikeusministeriölle, että oikeusturvavakuutusten sopimusehdoista annettua lakia tulisi muuttaa.

– Nykytilanne on kohtuuton kuluttajien näkökulmasta. Oikeusturvavakuutuksia ei voida jättää yksin markkinoiden varaan. Valtiolla on vastuu varmistaa, että vakuutusturva on kohtuullinen, ymmärrettävä ja vastaa oikeusprosessien todellisuutta. Ilman tätä monen oikeus jää käytännössä toteutumatta, sanoo Suomen Asianajajien pääsihteeri Niko Jakobsson.

