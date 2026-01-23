Oikeusturvavakuutukset aiheuttavat kansalaisille ikäviä yllätyksiä – sääntelyä on uudistettava
Suomen Asianajajat vaatii oikeusturvavakuutusten sääntelyn uudistamista. Oikeusturvavakuutusten alhainen enimmäiskorvausmäärä ja lukuisat rajoitukset tulevat kansalaisille usein yllätyksenä.
Kansalaiset voivat saada oikeudenkäyntien tai oikeudellisten palveluiden kuluihin apua oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus on tyypillisesti osa kotivakuutusta. Yleensä oikeusturvavakuutuksissa enimmäiskorvaus on 10 000 euroa, ellei muusta ole sovittu. Summa on jäänyt jälkeen oikeudenkäyntien todellisista kustannuksista.
Lukuisat rajoitukset heikentävät oikeusturvaa
Oikeusturvavakuutuksiin sisältyy lukuisia rajoituksia, jotka heikentävät vakuutuksenottajan oikeusturvaa:
- Parisuhteen päättymiseen sekä lapsen huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevat asiat on usein rajattu kokonaan vakuutusten ulkopuolelle tai niitä korvataan hyvin rajoitetusti.
- Rikosasioissa asianomistajan oikeusturvavakuutus kattaa tyypillisesti kulut vasta siitä lähtien, kun syyttäjä nostaa syytteen. Esitutkintavaihe, jossa tehdään ratkaisevia linjauksia, jää vakuutusturvan ulkopuolelle.
- Vakuutusehdot eivät tue varhaista sovintoa, sillä kulut, jotka syntyvät ennen pääkäsittelyä tai ilman oikeudenkäyntiä, korvataan useissa vakuutuksissa vain osittain.
Asianajaja Mari Lampeniuksen mukaan oikeusturvavakuutusten puutteet tulevat vastaan toistuvasti käytännön työssä ja aiheuttavat yllätyksiä asiakkaille.
– Korvausmäärät ovat jääneet jälkeen siitä, mitä täysimittainen oikeusprosessi nykyään vaatii. Esimerkiksi asunto- ja kiinteistökauppariidoissa jo pelkästään asiantuntijapalkkiot (kuntotarkastajan tutkimukset ym.) ovat vähintään 5 000–10 000 euroa. Oman asiamiehen palkkio on täysimittaisessa käräjäoikeuskäsittelyssä usein vähintään 20 000–30 000 euroa ja hovioikeudessa noin puolet tästä. Jos asian häviää, niin vastapuolen kulut tulevat myös maksettavaksi, Lampenius kuvaa.
– Vakuutusehtojen monisivuisten rajoitusehtojen perusteet on vaikea ymmärtää, eivätkä oikeusturvavakuutukset kata moniakaan sellaisia osa-alueita, jotka yksityisten ihmisten elämässä voivat tulla eteen, kuten lapsiasiat tai erityistuomioistuinkäsittelyt, esimerkiksi vakuutusoikeudessa käsiteltävät työtapaturmat.
Tarve lainsäädännöllisille ratkaisuille
Oikeusturvavakuutusten kehittäminen on kirjattu myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Suomen Asianajajat on esittänyt jo vuonna 2024 oikeusministeriölle, että oikeusturvavakuutusten sopimusehdoista annettua lakia tulisi muuttaa.
– Nykytilanne on kohtuuton kuluttajien näkökulmasta. Oikeusturvavakuutuksia ei voida jättää yksin markkinoiden varaan. Valtiolla on vastuu varmistaa, että vakuutusturva on kohtuullinen, ymmärrettävä ja vastaa oikeusprosessien todellisuutta. Ilman tätä monen oikeus jää käytännössä toteutumatta, sanoo Suomen Asianajajien pääsihteeri Niko Jakobsson.
Advokaatti-lehden tuoreessa artikkelissa selvitettiin oikeusturvavakuutusten ehtoja: Suojaako vakuutus sadesäällä?
Yhteyshenkilöt
Niko JakobssonPääsihteeriSuomen AsianajajatPuh:+358 50 341 4593niko.jakobsson@asianajajat.fi
Mari LampeniusAsianajaja, Suomen Asianajajien hallituksen jäsenPuh:+358 50 040 5615mari.lampenius@susiluoto.com
Liisa KarttunenJohtaja, viestintä ja koulutusSuomen AsianajajatPuh:+358 44 333 0512liisa.karttunen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
