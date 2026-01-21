Työikäisten huoli-ilmoituksissa kasvua, ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrä vähenee edelleen
Vuoden 2025 tilastojen mukaan työikäisten huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut yli viidenneksen. Taustalla näkyy mm. asunnottomuus. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrän väheneminen jo toista vuotta peräkkäin aiheuttaa Varhassa huolta, varsinkin kun lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisissa ilmoituksissa ja yhteydenotoissa oli viime vuonna selkeää kasvua verrattaessa vuoteen 2024. Uusien asiakkaiden lastensuojeluilmoitukset ja huoli-ilmoitukset vastaanotetaan sekä käsitellään Varhan Asiakas- ja palveluohjaus Soihdussa.
Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen sekä lastensuojeluilmoitusten yhteenlaskettu määrä kasvoi vuoteen 2024 verrattuna 4,9 prosentilla. Kasvu kohdistui viime vuonna sosiaalihuoltolain mukaisiin ilmoituksiin ja yhteydenottoihin, jotka lähes tuplaantuivat aiemmasta. Lastensuojeluilmoitusten määrä puolestaan laski. Vuonna 2024 osuudet olivat toisin päin.
Lastensuojeluilmoituksista suurin osa tehdään virkavastuulla, kun lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto taas tehdään, kun yhteyttä otetaan lapsen tai huoltajan kanssa yhdessä lapsen tai perheen tuen tarpeen arvioimiseksi.
– Määrän kasvun taustalla ei ole vuoden 2025 aikana havaittu mitään tiettyä ilmiötä. Syyt ovat samantyyppisiä kuin edeltävinä vuosina esimerkiksi vanhempien päihteidenkäyttö tai psyykkinen terveys, perheväkivalta, lapsen koulunkäynnin ongelmat, lapsen päihteidenkäyttö ja rikollisuus, asiakasohjauspäällikkö Johanna Lehtola kertoo.
Ennakollisissa lastensuojeluilmoituksissa on nähtävissä selkeä pudotus verrattaessa viime vuoden lukuja edelliseen. (Vuonna 2024 ilmoituksia tehtiin 253, vuonna 2025 enää 156). Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa ilmoittajalla on perusteltua tietoa esimerkiksi raskaana olevan henkilön tai tulevan toisen vanhemman päihdeongelmasta tai vakavasta mielenterveyden häiriöstä. Ilmoituksen tarkoituksena on turvata odottavalle perheelle riittävät palvelut jo raskausaikana.
– Varhassa painotetaan jatkossa yhä enemmän myös sisäisesti ennakollisten ilmoitusten tekemisen tärkeyttä, kun siihen on aihetta, Lehtola lisää.
Työikäisten huoli-ilmoituksissa yli 20 prosentin kasvua
Työikäisten (alle 65-vuotiaat) huoli-ilmoitusten kasvu oli noin 22 prosenttia (määrä 11 037 kpl) verrattuna vuoteen 2024. (Vuonna 2023 ilmoituksia saapui 6455, vuonna 2024 9067). Luvut eivät vielä sisällä esimerkiksi päihde- ja riippuvuustyöhön liittyviä huoli-ilmoituksia, sillä ne eivät ole vielä viime vuonna kirjautuneet järjestelmiin oikein.
Työikäisten huoli-ilmoituksia tehdään pääasiassa taloudellisiin huoliin, asumisen ongelmiin, häätöuhkiin, mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Asunnottomuuteen ja häätöihin liittyvät ongelmat ovat kasvussa. Ilmiössä näkyvät mm. Kelan maksamaan asumistukeen tehdyt kiristykset sekä pula kohtuuhintaisista asunnoista. Huomioitavaa työikäisten huoli-ilmoituksissa ja tilanteissa on niiden monimutkaistuminen.
Huomionarvoista on myös se, että työikäisten huoli-ilmoituksista yli 60 prosenttia kohdentuu uusiin asiakkaisiin (ei aiempaa asiakkuutta sosiaalipalveluissa).
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tilastot vuoden 2025 lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten määristä ovat valmistuneet tammikuussa 2026.Tilastoissa aiheuttaa epävarmuutta vielä alkuvuonna 2025 Varhassa käytössä olleet lukuisat asiakastietojärjestelmät. Loppuvuotta kohden tilastojen luotettavuus paranee, sillä sosiaalipalveluissa siirryttiin koko Varhassa yhteiseen tietojärjestelmään.
Johanna Lehtola
