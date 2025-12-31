OSAO järjestää Taitaja2026-semifinaalit ja Taitaja9-aluekilpailun
Ammattiin opiskelevien ammattitaidon SM-kilpailuiden semifinaalit ovat 26.1. – 30.1.2026 ja peruskoululaisten Taitaja9-aluekilpailu on 4.2.2026.
Neljän lajin Taitaja2026-semifinaalit OSAOn toimipisteissä
Ammattitaidon Taitaja2026-semifinaalit järjestetään kymmenillä eri paikkakunnilla ympäri Suomen 26.–30.1.2026. OSAO järjestää 4 lajin semifinaalit, joihin saapuu eri ammattioppilaitosten kilpailijoita ottamaan mittaa toisistaan.
Media on tervetullut seuraamaan Taitaja2026-semifinalistien työskentelyä.
Semifinaaleissa parhaiten menestyneet opiskelijat jatkavat matkaansa toukokuussa Taitaja2026-finaaleihin Tuusulaan, jossa he kilpailevat oman lajinsa SM-mitaleista.
Taitaja2026-semifinaalit OSAOssa
- ti 27.1.2026 Sähköasennus, OSAO Haukiputaan toimipiste, Asemakyläntie 5. Yhteyshenkilö Anssi Kettunen, 050 343 4816, anssi.kettunen@osao.fi,
- ti 27.1.2026 Hitsaus, OSAO Kaukovainion toimipiste, Kotkantie 2 A. Yhteyshenkilö Keijo Kivioja, 050 317 4709, keijo.kivioja@osao.fi.
- ke 28. - to 29.1.2026 Kokki, OSAO Kempeleen toimipiste, Niittyrannantie 5. Yhteyshenkilö Riikka Vanhala, 050 543 2836, riikka.vanhala@osao.fi.
- to 29.1.2026 Automaalaus, OSAO Haukiputaan toimipiste, Asemakyläntie 5. Yhteyshenkilö Harri Käpylä, 050 436 1332, harri.kapyla@osao.fi.
Taitaja2026-semifinaaleihin osallistuu valtakunnallisesti yhteensä 1801 ammatillisen tutkinnon suorittavaa opiskelijaa 48 eri lajissa. OSAOsta Taitaja2026-kilpailun finaalipaikkaa semifinaaleista lähtee hakemaan yhteensä 41 opiskelijaa.
Taitaja2026-kilpailun finalistit julkaistaan suorassa lähetyksessä torstaina 12.2.2026 klo 10:00 Taitaja Youtube-kanavalla.
Taitaja9-aluekilpailussa mukana 25 yläkoululaisjoukkuetta
OSAOssa järjestetään keskiviikkona 4.2.2026 (Kotkantie 2A, 90250 Oulu) Taitaja9-aluekilpailu, johon osallistuu 25 yläkoululaisjoukkuetta Pohjois-Suomesta. Vauhdikas tapahtuma on nuorille hauska keino tutustua eri ammattialoihin. Kisassa tarvitaan monen oppiaineen osaamista.
Taitaja9-joukkueet saapuvat seuraavilta paikkakunnilta:
Muonio, Sodankylä, Tornio, Kemi, Oulunseutu, Lumijoki, Siikajoki, Vihanti, Saloinen, Nivala, Pyhäjoki, Ylivieska, Kajaani, Kuhmo, Kuusamo ja Taivalkoski.
Joukkueet on karsittu aluekilpailuun paikalliskilpailujen kautta, ja aluekilpailun 5 parasta joukkuetta jatkavat Taitaja9-finaaliin.
Taitaja2026-tapahtuma
Kaikille avoin ja maksuton Taitaja-tapahtuma on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma, joka pyrkii nostamaan esiin ammattiosaamisen merkitystä suomalaisessa yhteisteiskunnassa. Turun tapahtuman slogan on ammattitaidolla tulevaisuuteen ja tarkoituksena on korostaa ammattitaitovaatimusten muuttumista ja tietysti juhlistaa nuoria alansa ammattilaisia. Taitaja-kilpailua on järjestetty vuodesta 1988 alkaen.
Tapahtuman toteutuksesta vastaa vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, jolle Skills Finland on luovuttanut järjestämisoikeuden. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tapahtuman toteuttamiseen avustuksen järjestämisoikeuden saaneelle taholle.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa -tapahtuman päävastuullinen toimija on Keuda. Yhteistyökumppanina toimivat lukuisat eri yhteisöt ja yritykset.
Yhteyshenkilöt
Sauli JaaraHankekehityspäällikköPuh:050 5140 851sauli.jaara@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
