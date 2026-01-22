Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto Pohjoisesplanadi 37:n sisäpihan kattamiselle

Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on lisännyt sekä hyvän elinympäristön luomista että ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Voittajat valitsi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto, ja yleisön suosikki äänestettiin kaupunkilaisten toimesta verkkoäänestyksellä. Palkinnon saajat julkaistiin 22.1.2026.

Pohjoisesplanadi 37:n sisäpihan kattaminen toi kaupunkilaisille uutta tilaa



Siroin teräsrakentein kannatellun lasikatteen rajaama sisäpiha on elämyksellinen ja tavanomaisesta poikkeava. Aiemmin pysäköintitarkoituksessa ollut asvaltoitu kylmä piha on katettu, ja tinkimättömyydellä tehty suunnittelu johti innovatiiviseen ja uniikkiin lopputulokseen, joka on saanut vaikutteita luonnon muodoista. Kohteen suunnittelusta palkittiin:

Asmo Jaaksi , pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy

, pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy Teemu Toivio, rakennussuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy

rakennussuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy Ilkka Mikkola , teräsrakenteiden pääsuunnittelija, Ramboll Finland Oy

, teräsrakenteiden pääsuunnittelija, Ramboll Finland Oy Pauli Wetterstrand, vastaava rakennesuunnittelija, Sustera Oy



Jaosto painotti valinnassaan uusien, kiinnostavien tilojen avaamista kaupunkilaisille, sekä kohtaamisiin ja yhteisöllisyyteen kannustavia toimenpiteitä. Pohjoisesplanadi 37 -hankkeessa on kunnianhimoisesti lähdetty luomaan uutta kaupunkitilaa omaleimaisella, kauniilla ja ympäristöään kunnioittavalla sisäpiharakenteella sekä uusien liiketilojen avaamisella vanhan rakennuksen kellariin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön taitavasti sovitettu ja ympäröiviin rakennuksiin kajoamaton ratkaisu on erinomainen esimerkki siitä, miten kaupunkiin voidaan saada lisää toimitilaa olemassa olevaa historiallista rakennuskantaa vaalien.



”Kehityshankkeen myötä historiallisen rakennuksen tarinaan lisättiin jälleen uusi luku. Keskeisellä paikalla sijaitsevan, olemassa olevan arvokohteen kehittäminen on mitä vastuullisinta rakentamista. On ollut äärimmäisen innostavaa olla mukana kohottamassa Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuutta rakentamalla uutta elämyksellistä kaupunkitilaa ja -kulttuuria”, iloitsee JKMM Arkkitehdit Oy:n pääsuunnittelija Asmo Jaaksi.

Rakentamisen Ruusun lisäksi Pohjoisesplanadi 37 on voittanut myös Vuoden Teräsrakenne 2025 -palkinnon.

Kunniamaininta Helsingin pelastuslaitoksen rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijoille



Jaosto kiittää kunniamaininnalla Helsingin Pelastuslaitosta elintärkeästä työstä. Työ on pääosin näkymätöntä kun se tehdään hyvin. Hyvä paloturvallisuus ja riskien sekä vahinkojen välttäminen eivät toteudu itsestään, vaan niiden taustalla on valtava määrä asiantuntijatyötä, jonka ansiosta vietämme päivämme ja nukumme yömme turvallisesti.



Kunniamaininnalla palkittiin rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijat:

Arto Sydänhelmi , palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos

, palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos Esko Rantanen, johtava palotarkastaja evp, Helsingin Pelastuslaitos

johtava palotarkastaja evp, Helsingin Pelastuslaitos Katja Seppälä, palotarkastaja-erityisasiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos

palotarkastaja-erityisasiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos Henri Nummelin, palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos

palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos Pulmu Waitinen, palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos

palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos Sampsa Oksanen, johtava palotarkastaja, Helsingin Pelastuslaitos

johtava palotarkastaja, Helsingin Pelastuslaitos Kimmo Kartano, pelastustoimen asiantuntija, Helsingin Pelastuslaitos



Pelastuslaitos on toiminut rakennusvalvonnan tukena rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyön myötä asiantuntevuus on kasvanut myös rakennusvalvonnan henkilökunnalla. Yhteistyö on tärkeää, sillä rakennusvalvonta ja pelastuslaitos tarkastelevat paloturvallisuutta eri näkökulmista.

Pelastuslaitos on usein mukana rakentamishankkeissa jo ennen rakennusvalvontaa. Asiantuntijoilla on tieto ja osaaminen pelastusoperaatioiden onnistumisesta käytännössä. He tarkastelevat muun muassa hyökkäysreittejä ja laitteistoa sekä toimivat väestönsuojaviranomaisina.

Pelastuslaitos on myös osallistunut rakentamisen yhteisten käytäntöjen laatimiseen, joka vaikuttaa suoraan suunnittelun laatuun ja turvallisuuteen.



Deckerin huvila oli kaupunkilaisten suosikki. Livady

Laajasalon historallisen huvilan peruskorjaus oli kaupunkilaisten suosikki





Kaupunkilaiset saivat ensimmäistä kertaa Rakentamisen Ruusu -palkinnon yhteydessä äänestää suosikkiaan ehdokkaista. Suojeltu puuhuvila Tullisaaressa on yksityisessä omistuksessa. Helsingin puuhuviloita on historian saatossa tuhoutunut paljon, ja osa olemassa olevista ovat päässeet rapistumaan kauas alkuperäisestä loistostaan.

Kaupungin historiallisen perinnön vaalimisesta kaupunkilaiset palkitsevat:

Nanette Borgström , huvilan omistaja

, huvilan omistaja Juulia Mikkola , arkkitehtisuunnittelija, Livady Oy

, arkkitehtisuunnittelija, Livady Oy Kimmo Lehtola , vastaava työnjohtaja, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lehtola

, vastaava työnjohtaja, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lehtola Tuomo Rinne, urakoitsija, Entisöinti Rinne



Kaupunkilaiset saivat perustella valintaansa äänestyksen yhteydessä. Perusteluissa nousi esiin arvostus historiallista rakentamista kohtaan: ”Näitä rakennuksia ei voi korvata, niitä voidaan korjata”.

Huvilan entisöinti on tehty pieteetillä ja asiantuntemuksella perinteisiä menetelmiä käyttäen. Huvilan alkuperäinen huonejärjestely on palautettu, ja ovi- ja ikkuna-aukkoja on otettu uudelleen käyttöön. Sisäpintoja ja pintakäsittelyjä on konservoitu ja uusittu alkuperäisiä vastaaviksi. Sisätilat valmistuivat syksyllä 2025, mutta huvilan julkisivujen entisöinti jatkuu vuoteen 2027 asti.

Kohteisiin voi tutustua tarkemmin 4.–20.2.2026 Rakentamisen Ruusu -näyttelyssä Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.