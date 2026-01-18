SDP:n Kumpula-Natri: Europarlamentin äänestys Mercosur-kauppasopimuksesta — Onko vihreidenkin linja vastustaa EU-sopimuksia?
Euroopan parlamentti äänesti Mercosur-sopimuksen hyväksymisestä ja viemisestä EU-tuomioistuimen arvioitavaksi. Tämä on erittäin valitettavaa, sillä se luo epävarmuutta sopimuksen voimaantuloon nyt, kun EU ja erityisesti Suomi tarvitsevat uusia kauppakumppaneita kiireellisesti! korostaa kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (SD).
— Olen aina sanonut, että EU:n vahvistumisen tiellä ei ole ulkoinen uhka vaan se, että osa syö sitä sisältäpäin. Nyt näimme, miten se käy. Olen syvästi pettynyt, että nykyisistä mepeistä löytyy peräti 6 meppiä, joiden äänestys käytännössä mahdollisti kauppasopimuksen epävarmuuden jatkumisen ja sen kaatamisyrityksen, toteaa suuren valiokunnan varapuheenjohtaja ja aiemmin meppinä ja parlamentin kauppavaliokunnassa toiminut Miapetra Kumpula-Natri.
Suomen 6 mepin tahto hidastaa kauppasopimusta käänsi parlamentin kannan, sillä äänestystulos olisi ollut toinen, jos kaikki suomalaiset olisivat tukeneet uutta, 25 vuotta neuvoteltua kauppasopimusta.
— Miten ihmeessä vihreät ovat tällaisessa ääriryhmien touhussa mukana? Laidoilta on aina ollut kritiikkiä koko EU-jäsenyyttä vastaan. Nyt EU:n pitäisi olla vahva. Onko tämä, Sofia Virta, Suomen virheiden kanta tässä ajassa uusiin kauppasopimuksiin, kun Venäjän kauppaa emme halua käydä ja Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on vähintäänkin vaihtelevaa? Kumpula-Natri jatkaa ja myöntää olevansa erityisen järkyttynyt vihreiden meppien EU-sopimuksen vastustamisesta.
— Mielestäni nyt tulee edetä sitä valitettavaa tietä, että sopimus otetaan väliaikaisesti käyttöön ilman parlamentin tukea. Se on demokratian kannalta surullista, kirjoittaa Kumpula-Natri verkkosivuillaan.
Euroopan parlamentti äänesti eilen keskiviikkona (21.1.) Mercosur-sopimuksen hyväksymisestä ja viemisestä EU-tuomioistuimen arvioitavaksi. Kanta lähettää sopimus ennakkoarvioitavaksi ympäristökohtien tulkinnan osalta on arvioitu komission kannalta turhaksi. Myös kauppavaliokunnan puheenjohtaja on tämän todennut.
