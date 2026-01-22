Vaasa muuttaa ulkovalaistusta ympäristöystävällisempään suuntaan

Vaasan kaupunki on parantanut kaupunkivalaistuksen ekologisuutta ja energiankulutusta jo vuodesta 2010 lähtien. Aiemmin ulkovalaistusta on himmennetty yöaikaan sekä säädetty liikenteen mukaan. Nyt kaupunki on ottanut käyttöön osassa ulkovalaisimistaan sinistä aallonpituutta vähentäviä linssejä. Uusia linssejä on käytössä Vöyrinkaupungin Tiklaspuiston sekä Vanhan Vaasan asemapuiston valaisimissa.

Sinistä valoa vähennetään luonnon ja asukkaiden hyvinvoinnin vuoksi

Sininen valo vaikuttaa negatiivisesti sekä ihmisiin, eläimiin että kasveihin. Se voi aiheuttaa ihmisille esimerkiksi univaikeuksia sekä vaikuttaa näkökykyyn ja ihon vanhenemiseen.

Sininen valo häiritsee eläinten, kuten lepakoiden ja muuttolintujen, päivä- ja vuodenaikarytmejä sekä houkuttelee hyönteisiä, mikä voi heikentää esimerkiksi pölytystä. Lisäksi sininen valo voi lyhentää pimeäjaksoa, mikä vaikeuttaa kasvien talvehtimista ja lisää talvikuolleisuutta.

Ympäristöystävällinen valaistus tarjoavaa ratkaisun vähentämällä sinisen valon haittavaikutuksia, parantaen sekä eläinten että ihmisten hyvinvointia ja suojellen luontoa.

Ympäristö huomioidaan tulevissa valaistusratkaisuissa

Jatkossa siniseen valoon kiinnitetään huomiota, kun valaistusta rakennetaan ja uusitaan. Puistoalueiden valaistus ja luontoarvot huomioidaan suunnittelusta lähtien. Valon väriksi valitaan lämpimämpi ja sinistä aallonpituutta vähentävien linssien käyttöä lisätään kohteesta riippuen.

Myös valaistuksen tasoa säädetään olosuhteiden mukaan. Öisin, kun liikenne on hiljaista, valaistusta himmennetään. Tulevaisuudessa valaistusta voidaan himmentää myös talvisin, sillä lumi heijastaa valoa.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.