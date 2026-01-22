Vaasa muuttaa ulkovalaistusta ympäristöystävällisempään suuntaan
Vaasan kaupungin ulkovalaistuksessa tehdään ympäristöystävällisempiä valintoja esimerkiksi hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä muuttamalla valaistuksen voimakkuutta. Uusia sinistä aallonpituutta vähentäviä linssejä on käytössä puistoissa Vöyrinkaupungissa ja Vanhassa Vaasassa.
Vaasan kaupunki on parantanut kaupunkivalaistuksen ekologisuutta ja energiankulutusta jo vuodesta 2010 lähtien. Aiemmin ulkovalaistusta on himmennetty yöaikaan sekä säädetty liikenteen mukaan. Nyt kaupunki on ottanut käyttöön osassa ulkovalaisimistaan sinistä aallonpituutta vähentäviä linssejä. Uusia linssejä on käytössä Vöyrinkaupungin Tiklaspuiston sekä Vanhan Vaasan asemapuiston valaisimissa.
Sinistä valoa vähennetään luonnon ja asukkaiden hyvinvoinnin vuoksi
Sininen valo vaikuttaa negatiivisesti sekä ihmisiin, eläimiin että kasveihin. Se voi aiheuttaa ihmisille esimerkiksi univaikeuksia sekä vaikuttaa näkökykyyn ja ihon vanhenemiseen.
Sininen valo häiritsee eläinten, kuten lepakoiden ja muuttolintujen, päivä- ja vuodenaikarytmejä sekä houkuttelee hyönteisiä, mikä voi heikentää esimerkiksi pölytystä. Lisäksi sininen valo voi lyhentää pimeäjaksoa, mikä vaikeuttaa kasvien talvehtimista ja lisää talvikuolleisuutta.
Ympäristöystävällinen valaistus tarjoavaa ratkaisun vähentämällä sinisen valon haittavaikutuksia, parantaen sekä eläinten että ihmisten hyvinvointia ja suojellen luontoa.
Ympäristö huomioidaan tulevissa valaistusratkaisuissa
Jatkossa siniseen valoon kiinnitetään huomiota, kun valaistusta rakennetaan ja uusitaan. Puistoalueiden valaistus ja luontoarvot huomioidaan suunnittelusta lähtien. Valon väriksi valitaan lämpimämpi ja sinistä aallonpituutta vähentävien linssien käyttöä lisätään kohteesta riippuen.
Myös valaistuksen tasoa säädetään olosuhteiden mukaan. Öisin, kun liikenne on hiljaista, valaistusta himmennetään. Tulevaisuudessa valaistusta voidaan himmentää myös talvisin, sillä lumi heijastaa valoa.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri HeinoSähköteknikkoPuh:+35863254272harri.heino@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa ändrar utomhusbelysningen i en mer miljövänlig riktning22.1.2026 16:30:00 EET | Pressmeddelande
Mer miljövänliga val görs i fråga om Vasa stads utomhusbelysning. Exempelvis utnyttjas ny teknologi, och styrkan i belysningen ändras. Nya linser som minskar den blå våglängden används i parkerna i Vöråstan och Gamla Vasa.
Variska får en ny STEAM-klass på hösten22.1.2026 15:16:19 EET | Pressmeddelande
På hösten startar en ny STEAM-klass i enhetsskolan Variskan yhtenäiskoulu. Ordet STEAM är en förkortning av de engelska orden Science (vetenskap), Technology (teknik), Engineering (ingenjörskonst), Arts (konst) och Mathematics (matematik).
Uusi STEAM-luokka aloittaa Variskalla ensi syksynä22.1.2026 15:10:26 EET | Tiedote
Variskan yhtenäiskoulussa aloittaa ensi syksynä uusi STEAM-luokka. Sana STEAM tulee englannin kielen sanoista Science (tiede), Technology (tekniikka), Engineering (insinööritaidot), Arts (taide) ja Mathematics (matematiikka).
Vasabor som färdas i vintervädret bjuds på frukost och korv21.1.2026 16:22:59 EET | Pressmeddelande
Vasa stad och entreprenören 06 Infra som jobbar med vinterunderhåll ordnar torsdag 29 januari kl. 6–18 ett trafikledsevenemang i korsningen av Träskgatan och Wolffskavägen. Evenemanget är riktat till alla Vasabor som färdas på gång- och cykellederna.
Vaasalaisille talviliikkujille tarjolla aamupalaa ja makkaraa21.1.2026 16:22:30 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki ja talvihoidon urakoitsija 06 Infra järjestävät torstaina 29.1. klo 6–18 väylänvarsitapahtuman Järvikadun ja Wolffintien risteyksessä. Tapahtuma on suunnattu kaikille kävely- ja pyöräteillä liikkuville vaasalaisille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme