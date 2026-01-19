Vaasan yliopisto nousi kauppatieteissä maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon

Vaasan yliopisto osallistui THE World University Rankings by Subject -vertailuihin neljällä eri tieteenalalla sijoittuen seuraavasti:

Business and Economics: 251–300

Computer Science: 401–500

Engineering: 401–500

Social Sciences: 401–500



Kauppatieteiden (Business and Economics) nousun lisäksi yliopisto paransi sijoitustaan myös yhteiskuntatieteiden (Social Sciences) alalla ja sijoittui ensimmäistä kertaa rankingissa tietojenkäsittelytieteen (Computer Science) alalla. Tekniikan/insinööritieteiden (Engineering) alalla yliopisto säilytti sijoituksensa.





– Olemme erittäin ylpeitä Vaasan yliopiston kehityksestä kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Kauppatieteiden nousu maailman 300 parhaan joukkoon vahvistaa entisestään asemaamme korkealaatuisena ja kansainvälisesti tunnustettuna yliopistona. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kauppatieteiden tutkimuksemme laatu on arvioitu maailman 32 parhaan joukkoon. Myös muilla tieteenaloilla paransimme tuloksiamme tai onnistuimme säilyttämään asemamme, vaikka kilpailu rankingeissa kovenee vuosi vuodelta. Tulokset heijastavat pitkäjänteistä työtämme, ja erityisesti tutkimuksemme laatu ja kansainvälistyminen näkyvät nyt konkreettisesti kansainvälisissä vertailuissa, sanoo kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer.





Suomen kärkisijoilla tutkimuksen laadussa ja kansainvälisyydessä

Kuten THE:n World University Rankings -listauksessa, myös tieteenalakohtaisessa rankingissa aloja vertaillaan viidellä eri osa-alueella. Vaasan yliopiston erityisenä vahvuutena ovat tutkimuksen laatu sekä kansainvälisyys.

Tuoreesta listauksesta käy ilmi, että Vaasan yliopiston tutkimuksen laatu ja kansainvälisyys ovat Suomen parasta tekniikan ja yhteiskuntatieteiden alalla, sekä toiseksi parasta kauppatieteissä. Kauppatieteiden tutkimuksen laatu on korkealla myös maailmanlaajuisesti, sijoittuen 32 parhaan joukkoon.



THE World University Rankings by Subject -vertailun kaikki tulokset ovat katsottavissa täältä.