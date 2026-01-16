Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Menestys nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä osoittaa, että sote-keskuksemme ovat erinomaisia oppimisympäristöjä

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kohti terveempää arkea Päijät-Sote-sovelluksen avulla 13.1.2026 12:52:30 EET | Tiedote

Päijät-Sote-sovelluksen digipolut ja digitaaliset valmennukset tarjoavat tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Digipolun tai valmennuksen voi aloittaa oman aikataulunsa mukaisesti ja se on käytettävissä ajasta tai paikasta riippumatta.