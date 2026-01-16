Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Menestys nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä osoittaa, että sote-keskuksemme ovat erinomaisia oppimisympäristöjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-keskukset menestyivät erinomaisesti Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisessa koulutuspaikkakyselyssä.
Hollolan ja Orimattilan sote-keskukset palkittiin koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella. Palkitsemisen arvoiseen tulokseen ylsi niiden lisäksi vain yhdeksän vastaavaa yksikköä koko maassa.
Koulutuspaikkakyselyyn vastanneet koulutusvaiheen lääkärit suosittelevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen perusterveydenhuollon yksiköitä vahvasti muille lääkäriopiskelijoille. Suositeltavuudesta kertova NPS-arvo (Net Promoter Score) oli Hollolan ja Orimattilan sote-keskuksissa täydet 100 ja koko hyvinvointialueella arvo oli 83.
– Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että sote-keskuksissa on luotu hyvät edellytykset oppimiselle. Henkilöstö on sitoutunut koulutukseen, ja oppimista tuetaan aktiivisesti arjen työssä, iloitsee koulutusylilääkäri Niko Korpi.
Korpi oli mukana, kun Hollolan ja Orimattilan sote-keskusten edustajat vastaanottivat tunnustuksen menestymisestä vuosittaisilla Lääkäripäivillä.
– Kiitos onnistumisesta kuuluu sote-keskusten moniammatillisille työyhteisöille, jotka mahdollistavat joka päivä uusien ammattilaisten kasvun ja oppimisen. Kiitos myös jokaiselle koulutuspaikkakyselyssä arvokasta palautetta antaneelle.
Yksiköt saivat koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella tähtiluokituksen. Hollolan, Orimattilan ja Lahden sote-keskukset saavuttivat parhaan mahdollisen arvosanan - viisi tähteä. Lisätietoa kyselystä ja sen tuloksista löytyy täältä.
