Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Menestys nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä osoittaa, että sote-keskuksemme ovat erinomaisia oppimisympäristöjä

22.1.2026 14:31:48 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-keskukset menestyivät erinomaisesti Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisessa koulutuspaikkakyselyssä.

Hollolan ja Orimattilan sote-keskukset palkittiin koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella. Palkitsemisen arvoiseen tulokseen ylsi niiden lisäksi vain yhdeksän vastaavaa yksikköä koko maassa.

Koulutuspaikkakyselyyn vastanneet koulutusvaiheen lääkärit suosittelevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen perusterveydenhuollon yksiköitä vahvasti muille lääkäriopiskelijoille. Suositeltavuudesta kertova NPS-arvo (Net Promoter Score) oli Hollolan ja Orimattilan sote-keskuksissa täydet 100 ja koko hyvinvointialueella arvo oli 83.

–  Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että sote-keskuksissa on luotu hyvät edellytykset oppimiselle. Henkilöstö on sitoutunut koulutukseen, ja oppimista tuetaan aktiivisesti arjen työssä, iloitsee koulutusylilääkäri Niko Korpi.

Korpi oli mukana, kun Hollolan ja Orimattilan sote-keskusten edustajat vastaanottivat tunnustuksen menestymisestä vuosittaisilla Lääkäripäivillä. 

–  Kiitos onnistumisesta kuuluu sote-keskusten moniammatillisille työyhteisöille, jotka mahdollistavat joka päivä uusien ammattilaisten kasvun ja oppimisen. Kiitos myös jokaiselle koulutuspaikkakyselyssä arvokasta palautetta antaneelle.

Yksiköt saivat koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella tähtiluokituksen. Hollolan, Orimattilan ja Lahden sote-keskukset saavuttivat parhaan mahdollisen arvosanan - viisi tähteä. Lisätietoa kyselystä ja sen tuloksista löytyy täältä.

koulutuslääkäriopiskelijasote-keskusperusterveydenhuoltooppiminen

Hollolan sote-keskuksen erikoislääkärikouluttajat Terhi Sahi-Kalmari ja Heli Rosendahl sekä koulutusylilääkäri Niko Korpi olivat vastaanottamassa palkintoa.
Hollolan sote-keskuksen erikoislääkärikouluttajat Terhi Sahi-Kalmari ja Heli Rosendahl sekä koulutusylilääkäri Niko Korpi olivat vastaanottamassa palkintoa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

