Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelut Jämsässä palvelevat uudessa osoitteessa 29.1. alkaen

22.1.2026 14:53:57 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän sosiaalipalveluista lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, jälkihuolto, osa aikuissosiaalityösta ja
vammaispalvelun alle 18-vuotiaiden palveluohjaus.muuttavat 28.1. Uusi osoite on Keskuskatu 17. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Henkilö istuu vihreällä sohvalla, jalat ristissä, jalassaan mustat saappaat.
Muuttavat palvelut toimivat normaalisti taas torstaina 29.1.

Osa Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän alueen sosiaalipalveluista muuttaa uusiin tiloihin portaittain kevään 2026 aikana.

Ensimmäisenä muuttavat Lukkoilakodissa, osoitteessa Saksalankatu 1, toimivat palvelut eli

  • lapsiperheiden sosiaalityö
  • lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
  • jälkihuolto
  • aikuissosiaalityö (osa työntekijöistä)
  • vammaispalvelun alle 18-vuotiaiden palveluohjaus. 

Uusi toimipaikka on osoitteessa Keskuskatu 17, Jämsä, 2. krs. (poliisitalon yläkerta). Käynti tiloihin on pääovista Keskuskadun puolelta.

Muuttopäivä on keskiviikkona 28.1.2026, jolloin ei palveluissa ei ole asiakasvastaanottoa. Puheluihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Palvelut toimivat normaalisti taas torstaina 29.1.

Kevään muista muutoista tiedotamme lähempänä muuttopäivää.

Puhelinnumerot säilyvät samoina

Palveluiden puhelinnumerot säilyvät samoina. Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin.

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).

Asioida voi myös verkossa

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (www.hyvaks.fi/asioi-verkossa) voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.

Hyvinvointialueen Jämsän neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, perheneuvola, nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, puheterapia ja kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät uusiin tiloihin tammikuussa. Lue lisää tiedotteesta 2.1.2026 Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä.

Avainsanat

muuttojämsäsosiaalipalveluthyvinvointialueuusiosoite

Yhteyshenkilöt

Kaisa Ahonen, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 462 1187, kaisa.ahonen(at)hyvaks.fi

Heini Laaksonen, johtava sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityö ja palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden sosiaalityö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 042 8013, heini.laaksonen(at)hyvaks.fi

Heidi Oranen, johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 169 9427, heidi.oranen(at)hyvaks.fi

Linkit

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

