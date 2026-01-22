Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelut Jämsässä palvelevat uudessa osoitteessa 29.1. alkaen

Osa Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän alueen sosiaalipalveluista muuttaa uusiin tiloihin portaittain kevään 2026 aikana.

Ensimmäisenä muuttavat Lukkoilakodissa, osoitteessa Saksalankatu 1, toimivat palvelut eli

lapsiperheiden sosiaalityö

lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

jälkihuolto

aikuissosiaalityö (osa työntekijöistä)

vammaispalvelun alle 18-vuotiaiden palveluohjaus.

Uusi toimipaikka on osoitteessa Keskuskatu 17, Jämsä, 2. krs. (poliisitalon yläkerta). Käynti tiloihin on pääovista Keskuskadun puolelta.

Muuttopäivä on keskiviikkona 28.1.2026, jolloin ei palveluissa ei ole asiakasvastaanottoa. Puheluihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Palvelut toimivat normaalisti taas torstaina 29.1.

Kevään muista muutoista tiedotamme lähempänä muuttopäivää.

Puhelinnumerot säilyvät samoina

Palveluiden puhelinnumerot säilyvät samoina. Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin.

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).

Asioida voi myös verkossa

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (www.hyvaks.fi/asioi-verkossa) voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.

Hyvinvointialueen Jämsän neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, perheneuvola, nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, puheterapia ja kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät uusiin tiloihin tammikuussa. Lue lisää tiedotteesta 2.1.2026 Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä.