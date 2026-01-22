Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi STEAM-luokka aloittaa Variskalla ensi syksynä

22.1.2026 15:10:26 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Variskan yhtenäiskoulussa aloittaa ensi syksynä uusi STEAM-luokka. Sana STEAM tulee englannin kielen sanoista Science (tiede), Technology (tekniikka), Engineering (insinööritaidot), Arts (taide) ja Mathematics (matematiikka). 

Variskan yhtenäiskoulun kuudesluokkalaiset Mai Hannula, Noora Ekholm, Laura Ekholm ja Dang Phuc pääsivät testaamaan STEAM-luokan työskentelytapoja kuten kokeellista kemiaa opettaja Aino Norjan johdolla.
Variskan yhtenäiskoulun kuudesluokkalaiset Mai Hannula, Noora Ekholm, Laura Ekholm ja Dang Phuc pääsivät testaamaan STEAM-luokan työskentelytapoja kuten kokeellista kemiaa opettaja Aino Norjan johdolla. Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari

STEAM-luokalla oppilas pääsee opiskelemaan samanhenkisessä porukassa tulevaisuuden taitoja.

- Matematiikassa harjoitellaan laskemisen lisäksi koodaamista ja ongelmanratkaisua. Fysiikassa ja kemiassa syvennytään kokeelliseen työskentelyyn. Tunneilla rakennetaan esimerkiksi paristoja perunasta, valmistetaan saippuaa sekä tehdään muita mielenkiintoisia kokeellisia töitä, kertovat matemaattisten aineiden opettajat Aino Norja ja Juuso Norja.

STEAM-pedagogiikka käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppilaiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen.

- Perustamme STEAM-luokan, koska haluamme pysyä mukana kehityksessä ja tarjota oppilaille mahdollisuuden olla aktiivinen osa Vaasan energiakoulutuspolkua, kuvailee Variskan yhtenäiskoulun vt. rehtori Johanna Mäki-Torkko.

Yhteistyötä vaasalaisten teknologia-alan yritysten kanssa

Luokalle valitut oppilaat pääsevät laajentamaan ja syventämään osaamistaan valinnaisaineiden avulla.

Luokan kanssa on toiveena tehdä vierailuja ja yhteistyötä vaasalaisten teknologia-alan yritysten kanssa. Oppilaat tutustuvat samalla siihen, miten tiede ja teknologia näkyvät työelämässä. Yhteistyötä tehdään myös yhteistyötä Vaasan yliopiston LUMA-keskuksen kanssa.

Tulevat Variskan koulualueen seiskaluokkalaiset voivat hakea luokalle

Luokalle haetaan luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneita oppilaita, jotka haluavat oppia lisää aiheesta yhdessä motivoituneen ryhmän kanssa.

Luokalle on parhaillaan haku käynnissä. Viimeinen hakupäivä on 12.2.2026. Variskan yhtenäiskoulun STEAM-luokalle voivat hakea kuudesluokkalaiset Variskan yhtenäiskoulusta sekä Nummen ja Huutoniemen kouluista.

Lisätietoa hausta saa kyseisten koulujen Wilman kautta sekä Variskan yhtenäiskoulunrehtoreilta.

STEAM-luokkaa esitellään Nummen ja Huutoniemen koulun sekä Variskan yhtenäiskoulun kutosluokkalaisille tammikuun 2026 aikana.

Vaasassa toteutetaan energiakoulutuksen polkua, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka. Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa oppijat hallitsevat tulevaisuuden työelämätaidot ja energiaosaamisen. 

Variskan yhtenäiskoulun vt. rehtori Johanna Mäki-Torkko, puh. 040 669 2336, johanna.maki-torkko@edu.vaasa.fi

