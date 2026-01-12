Suomen Palloliitto

Media-akkreditointi jalkapallon MM-kisoihin 2026

22.1.2026 15:45:52 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

MM-lopputurnaus pelataan Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa 11.6. –19.7.2026.

48 maata on jaettu turnauksessa 12 lohkoon. Lohkovaihe pelataan 11.–27.6., pudotuspelit 28.6.–15.7. ja finaali 19.7.

Media-akkreditointi MM-kisoihin aukeaa maanantaina 26. tammikuuta. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA jakaa jäsenliitoilleen akkreditointikiintiöt kirjoittaville toimittajille ja valokuvaajille. Akkreditointihaun ensimmäisessä vaiheessa kirjoittavien toimittajien ja valokuvaajien tulee ilmoittaa Suomen Palloliitolle halustaan hakea akkreditointia 16. helmikuuta mennessä.

Ilmoittautumislomake | Media-akkreditointi MM-kisoihin 2026

Palloliitto jakaa ilmoittautumisten perusteella kiintiön mukaiselle määrälle median edustajia ohjeet ja koodin akkreditoinnin hakemiseen FIFA Media Hub -järjestelmässä. Akkreditointi sulkeutuu tiistaina 31. maaliskuuta.

Kirjoittavan toimittajan tai valokuvaajan akkreditointihakemus vaatii hyväksytyn FIFA Media Hub -tilin ja Palloliiton FIFA Media Hubissa myöntämän henkilökohtaisen koodin.

Median edustajat, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet FIFA Media Hubiin, voivat tehdä sen täyttämällä lomakkeen osoitteessa: https://extranets.fifa.com/en/registration/mediahub

Huom. jäsenliitoille jaetut kiintiöt ovat ainoastaan kirjoittaville toimittajille ja valokuvaajille. Televisio- ja radiotoimijat sekä esimerkiksi sosiaalisen median videoalustojen toimijat, jotka eivät ole oikeuksien haltijoita (non-rights-holding broadcasters = NRH), eivät ole oikeutettuja kiintiöön. NRH‑toimijoilla on mahdollisuus hakea akkreditointia FIFA Media Hubin kautta ilman kiintiötä. FIFA tiedottaa lisää NRH‑akkreditointiprosessista, kun akkreditointi aukeaa.

Accreditation for the FIFA World Cup 2026 FAQ (media.fifa.com)
FIFA World Cup 2026 (fifa.com)

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
0407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi

